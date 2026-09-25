Tormenta pone en alerta a Nueva York: fuertes vientos amenazan con paralizar el fin de semana

Nueva York declara emergencia

Fuertes vientos amenazan apagones

Tormenta complica los viajes

Segun EFE, Nueva York y amplias zonas del noreste de Estados Unidos se preparan para un fin de semana marcado por lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y riesgo de inundaciones debido al avance de un nor’easter que se desplaza por la costa este.

La gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, una medida que permite acelerar la movilización de recursos y reforzar la respuesta ante posibles daños relacionados con el temporal.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que el sistema puede provocar inundaciones costeras, corrientes de resaca, oleaje peligroso y precipitaciones capaces de generar problemas en sectores especialmente vulnerables del litoral.

La situación también mantiene en alerta a las autoridades de Nueva Jersey, donde se declaró una emergencia en ocho condados ante la posibilidad de que el deterioro de las condiciones meteorológicas afecte carreteras, viviendas y servicios durante el fin de semana.

Fuertes vientos aumentan el riesgo de apagones y árboles caídos

WORSENING CONDITIONS ‼️: The surf is getting rougher and the winds have picked up in Greenport, New York, on Long Island, where FOX Weather Storm Specialist Mike Seidel brings us the latest conditions. A powerful early season nor’easter is causing deteriorating conditions from… pic.twitter.com/dFdRQo2lFv — FOX Weather (@foxweather) September 25, 2026



Uno de los principales peligros asociados con el nor’easter será el viento, especialmente en el este de Long Island y el sureste de Nueva Inglaterra, donde las ráfagas podrían superar las 50 millas por hora conforme avance la tormenta.

Segun El informador, la intensidad de estas ráfagas aumenta la posibilidad de árboles y ramas derribados, además de interrupciones del servicio eléctrico, por lo que las autoridades recomiendan preparar dispositivos de iluminación y mantener cargados teléfonos y baterías portátiles.

Massachusetts, Rhode Island y Connecticut también están dentro de la zona de impacto, con previsiones de lluvias que podrían provocar inundaciones en algunas comunidades mientras el sistema continúa desplazándose hacia el norte.

Las áreas costeras enfrentan riesgos adicionales debido al oleaje y las corrientes peligrosas, por lo que residentes y visitantes deben mantenerse alejados de playas, muelles y otras zonas expuestas mientras permanezcan activas las advertencias meteorológicas.