Tormenta pone en alerta a Nueva York: fuertes vientos amenazan con paralizar el fin de semana
Publicado el25/09/2026 a las 19:12
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Segun EFE, Nueva York y amplias zonas del noreste de Estados Unidos se preparan para un fin de semana marcado por lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y riesgo de inundaciones debido al avance de un nor’easter que se desplaza por la costa este.
La gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, una medida que permite acelerar la movilización de recursos y reforzar la respuesta ante posibles daños relacionados con el temporal.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que el sistema puede provocar inundaciones costeras, corrientes de resaca, oleaje peligroso y precipitaciones capaces de generar problemas en sectores especialmente vulnerables del litoral.
La situación también mantiene en alerta a las autoridades de Nueva Jersey, donde se declaró una emergencia en ocho condados ante la posibilidad de que el deterioro de las condiciones meteorológicas afecte carreteras, viviendas y servicios durante el fin de semana.
Fuertes vientos aumentan el riesgo de apagones y árboles caídos
WORSENING CONDITIONS ‼️: The surf is getting rougher and the winds have picked up in Greenport, New York, on Long Island, where FOX Weather Storm Specialist Mike Seidel brings us the latest conditions. A powerful early season nor’easter is causing deteriorating conditions from… pic.twitter.com/dFdRQo2lFv
— FOX Weather (@foxweather) September 25, 2026
Uno de los principales peligros asociados con el nor’easter será el viento, especialmente en el este de Long Island y el sureste de Nueva Inglaterra, donde las ráfagas podrían superar las 50 millas por hora conforme avance la tormenta.
Segun El informador, la intensidad de estas ráfagas aumenta la posibilidad de árboles y ramas derribados, además de interrupciones del servicio eléctrico, por lo que las autoridades recomiendan preparar dispositivos de iluminación y mantener cargados teléfonos y baterías portátiles.
Massachusetts, Rhode Island y Connecticut también están dentro de la zona de impacto, con previsiones de lluvias que podrían provocar inundaciones en algunas comunidades mientras el sistema continúa desplazándose hacia el norte.
Las áreas costeras enfrentan riesgos adicionales debido al oleaje y las corrientes peligrosas, por lo que residentes y visitantes deben mantenerse alejados de playas, muelles y otras zonas expuestas mientras permanezcan activas las advertencias meteorológicas.
Vuelos y eventos en Nueva York sienten el impacto de la tormenta
🌀🇺🇸 ALERTA | Un potente nor’easter podría quedar casi estacionario cerca de Nueva Jersey y Long Island este fin de semana, provocando muy graves inundaciones costeras, vientos dañinos y apagones en amplios sectores del noreste de Estados Unidos. pic.twitter.com/GZrB2OUunn
— Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) September 25, 2026
El mal tiempo amenaza con alterar los planes de viaje de miles de personas en uno de los corredores de transporte más transitados de Estados Unidos, especialmente en los aeropuertos que atienden al área metropolitana de Nueva York.
Los fuertes vientos ya han generado retrasos y otras complicaciones, mientras algunas aerolíneas han ofrecido opciones para modificar itinerarios ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas provoquen nuevas interrupciones durante el fin de semana.
Los efectos también llegaron al calendario de entretenimiento: eventos multitudinarios previstos en la ciudad fueron cancelados ante los riesgos asociados con las ráfagas, las precipitaciones y las condiciones peligrosas en espacios abiertos.
La tormenta coincide además con los últimos días de actividad alrededor de la Asamblea General de Naciones Unidas, aumentando la presión sobre hoteles, aeropuertos, carreteras y transporte público en una ciudad que recibe miles de visitantes internacionales.
Qué deben hacer los residentes ante la tormenta en Nueva York
Las autoridades recomiendan seguir las alertas oficiales y reducir los desplazamientos durante los periodos de mayor intensidad, particularmente en comunidades costeras o sectores históricamente vulnerables a inundaciones repentinas.
Quienes tengan vuelos programados deben consultar directamente con su aerolínea antes de trasladarse al aeropuerto, ya que las condiciones pueden generar retrasos, modificaciones de horarios e incluso cancelaciones con poca anticipación.
En los hogares, se aconseja retirar o asegurar muebles, macetas y otros objetos ubicados en balcones, patios o terrazas que puedan convertirse en proyectiles durante las ráfagas, además de tener disponibles linternas y baterías.
Los conductores nunca deben intentar atravesar calles cubiertas por agua y deben considerar rutas alternativas antes de salir. El pronóstico puede modificarse conforme evolucione el nor’easter, por lo que consultar las advertencias del NWS será clave durante todo el episodio.