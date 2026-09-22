Huracán Polo alcanza categoría 5: su humedad dispara la amenaza de inundaciones
Publicado el22/09/2026 a las 15:22
- Polo alcanza categoría cinco
- Nuevo México enfrenta inundaciones
- México mantiene alertas costeras
Segun foxweather, el huracán Polo alcanzó la categoría 5 este martes tras experimentar una intensificación extraordinariamente rápida en el Pacífico oriental. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) reportó vientos máximos sostenidos de 180 mph (285 km/h) y una presión central de apenas 892 milibares.
A las 3:00 p. m. CST, el centro de Polo se encontraba aproximadamente 215 millas al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y 355 millas al sur-sureste de Manzanillo. El ciclón estaba prácticamente estacionario, aunque se espera un desplazamiento general hacia el oeste-noroeste.
Polo pasó de huracán a categoría 5 en menos de 24 horas y sus vientos aumentaron aproximadamente 110 mph en un día, una intensificación que lo coloca entre los ciclones más extremos observados en el Pacífico. Su presión de 892 mb también figura entre las más bajas registradas en esa cuenca.
El NHC advirtió que Polo continuará como un huracán categoría 5 “extremadamente peligroso” durante los próximos días. Aunque su núcleo permanece mar adentro, México mantiene avisos y vigilancias de tormenta tropical en sectores de su costa del Pacífico.
Humedad de Polo eleva el riesgo de inundaciones en Nuevo México
‼️ RAPID INTENSIFICATION: Hurricane Polo has exploded in intensity in under 24 hours into a monster Category 5 storm. This explainer shows just how fast the behemoth of a system went from 50 mph to 160 mph in just 21 hours. Stay with FOX Weather as we continue to follow Hurricane… pic.twitter.com/JwRp25XwGS
— FOX Weather (@foxweather) September 22, 2026
Aunque Polo no se dirige directamente hacia Estados Unidos, la humedad tropical asociada con el sistema está llegando al suroeste y reforzando las tormentas monzónicas, con Nuevo México como una de las zonas de mayor preocupación por inundaciones repentinas.
Las fuertes lluvias ya provocaron inundaciones en sectores del estado, mientras autoridades locales han advertido sobre condiciones peligrosas. El riesgo ocurre pocos días después de que otra inundación repentina causara tres muertes cerca de Newcomb, en la Nación Navajo.
El Servicio Meteorológico Nacional en Albuquerque advirtió que las lluvias generalizadas podrían generar inundaciones repentinas potencialmente mortales en amplias zonas. El sur de Nuevo México, incluida el área de Las Cruces, enfrenta uno de los niveles más elevados de amenaza.
Para el miércoles, el mayor riesgo se desplazará hacia el norte y el este, alcanzando áreas próximas a Roswell, mientras Albuquerque también podría recibir precipitaciones intensas. Las condiciones adversas podrían mantenerse hasta mediados de semana.
México vigila de cerca al poderoso huracán Polo
Good first flight into #Polo today. The pressure had fallen pretty quickly, but it looks like the core is still working out some kinks. Almost looks like an eyewall replacement cycle although it’s a bit early in the process for that. Once the core is established I expect we’ll… pic.twitter.com/aifNqNuh7Q
— Andy Hazelton (@AndyHazelton) September 21, 2026
Polo permanece frente a la costa suroccidental mexicana y las autoridades mantienen un aviso de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana hasta Punta San Telmo, además de una vigilancia desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula.
Segun CNN, la principal amenaza para México incluye lluvias torrenciales, inundaciones repentinas, oleaje peligroso y posibles deslizamientos de tierra. El tamaño relativamente compacto del huracán no reduce el peligro para las comunidades que puedan recibir sus bandas exteriores.
El pronóstico oficial mantiene el centro del poderoso ciclón sobre el océano mientras avanza aproximadamente paralelo a la costa. El NHC espera que Polo permanezca como huracán mayor durante los próximos días, aunque su intensidad podría presentar fluctuaciones.
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La trayectoria a más largo plazo todavía presenta incertidumbre. Por ello, residentes y turistas en las áreas bajo alerta deben seguir las actualizaciones oficiales y no interpretar el hecho de que el ojo permanezca mar adentro como una ausencia de peligro.
Una temporada del Pacífico marcada por actividad extrema
Polo se desarrolla durante una temporada particularmente activa en el Pacífico central y oriental, donde ya se han registrado 18 tormentas con nombre, mientras todavía quedan más de dos meses para el cierre oficial de la temporada ciclónica.
El ciclón también se convirtió en el tercer huracán categoría 5 de la temporada en estas regiones del Pacífico. La última ocasión en que las cuencas central y oriental produjeron tres huracanes de máxima categoría en una misma temporada fue en 2018.
Al mismo tiempo, la tormenta tropical Odalys continúa activa lejos de Baja California. El NHC informó este martes que presentaba vientos máximos sostenidos de 70 mph y podía alcanzar fuerza de huracán durante las siguientes horas.
El escenario mantiene la atención tanto en México como en el suroeste estadounidense. Mientras Polo permanece sobre el Pacífico, su enorme cantidad de humedad demuestra que los impactos de un huracán pueden extenderse mucho más allá de la trayectoria directa de su centro.