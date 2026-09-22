Huracán Polo alcanza categoría 5: su humedad dispara la amenaza de inundaciones

Polo alcanza categoría cinco

Nuevo México enfrenta inundaciones

México mantiene alertas costeras

Segun foxweather, el huracán Polo alcanzó la categoría 5 este martes tras experimentar una intensificación extraordinariamente rápida en el Pacífico oriental. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) reportó vientos máximos sostenidos de 180 mph (285 km/h) y una presión central de apenas 892 milibares.

A las 3:00 p. m. CST, el centro de Polo se encontraba aproximadamente 215 millas al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y 355 millas al sur-sureste de Manzanillo. El ciclón estaba prácticamente estacionario, aunque se espera un desplazamiento general hacia el oeste-noroeste.

Polo pasó de huracán a categoría 5 en menos de 24 horas y sus vientos aumentaron aproximadamente 110 mph en un día, una intensificación que lo coloca entre los ciclones más extremos observados en el Pacífico. Su presión de 892 mb también figura entre las más bajas registradas en esa cuenca.

El NHC advirtió que Polo continuará como un huracán categoría 5 “extremadamente peligroso” durante los próximos días. Aunque su núcleo permanece mar adentro, México mantiene avisos y vigilancias de tormenta tropical en sectores de su costa del Pacífico.

Humedad de Polo eleva el riesgo de inundaciones en Nuevo México

‼️ RAPID INTENSIFICATION: Hurricane Polo has exploded in intensity in under 24 hours into a monster Category 5 storm. This explainer shows just how fast the behemoth of a system went from 50 mph to 160 mph in just 21 hours. Stay with FOX Weather as we continue to follow Hurricane… pic.twitter.com/JwRp25XwGS — FOX Weather (@foxweather) September 22, 2026



Aunque Polo no se dirige directamente hacia Estados Unidos, la humedad tropical asociada con el sistema está llegando al suroeste y reforzando las tormentas monzónicas, con Nuevo México como una de las zonas de mayor preocupación por inundaciones repentinas.

Las fuertes lluvias ya provocaron inundaciones en sectores del estado, mientras autoridades locales han advertido sobre condiciones peligrosas. El riesgo ocurre pocos días después de que otra inundación repentina causara tres muertes cerca de Newcomb, en la Nación Navajo.

El Servicio Meteorológico Nacional en Albuquerque advirtió que las lluvias generalizadas podrían generar inundaciones repentinas potencialmente mortales en amplias zonas. El sur de Nuevo México, incluida el área de Las Cruces, enfrenta uno de los niveles más elevados de amenaza.

Para el miércoles, el mayor riesgo se desplazará hacia el norte y el este, alcanzando áreas próximas a Roswell, mientras Albuquerque también podría recibir precipitaciones intensas. Las condiciones adversas podrían mantenerse hasta mediados de semana.