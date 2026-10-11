Rachel mantiene el peligro postropical.

Cuatro estados enfrentan lluvias intensas.

Evita conducir por calles inundadas.

Rachel ya es un ciclón postropical, pero su debilitamiento no elimina el peligro: sus lluvias mantienen la amenaza de inundaciones en el suroeste estadounidense.

La NOAA informó que el sistema seguía produciendo precipitaciones intensas y ráfagas sobre Baja California y el suroeste durante la mañana del domingo 11 de octubre. 116.5°W

El período de riesgo se extiende hasta el lunes 12. Algunas localidades podrían experimentar anegamientos menores; otras, condiciones capaces de poner vidas en peligro.

Para las familias que planean viajar o trabajar al aire libre, la intensidad del viento no basta para evaluar la seguridad del recorrido.

California, Nevada, Arizona y Utah enfrentan lluvias intensas

Tropical Storm Rachel made landfall in Baja California Saturday evening, later passing almost directly over Las Vegas earlier Sunday morning. The remnants will continue to bring heavy rain to the Desert Southwest and Great Basin through the day with flooding a big concern. Fun fact: Death Valley saw almost a half inch of rain from Rachel so far, more than Boulder has received in the last 6 weeks combined .

#NVwx #COwx — BoulderCAST Weather 🏔️⛈️ (@BoulderCAST) October 11, 2026



Los remanentes de Rachel llevan humedad hacia California, Nevada, Arizona y Utah, con precipitaciones que pueden provocar inundaciones repentinas durante el domingo.

The Weather Channel prevé acumulaciones generalizadas de hasta tres pulgadas, aproximadamente 7,6 centímetros, y cantidades superiores en ciertos puntos del área afectada.

AccuWeather proyecta entre cuatro y ocho pulgadas —10 a 20 centímetros— en sectores montañosos, con un máximo local previsto de doce pulgadas, unos 30 centímetros.

Estas cifras son pronósticos y no acumulados observados. La cantidad de lluvia variará considerablemente entre localidades, incluso dentro de un mismo estado.