Rachel pierde fuerza, pero mantiene una amenaza mortal de inundaciones en el suroeste de EE.UU.
Publicado el 11/10/2026 a las 13:17
- Rachel mantiene el peligro postropical.
- Cuatro estados enfrentan lluvias intensas.
- Evita conducir por calles inundadas.
Rachel ya es un ciclón postropical, pero su debilitamiento no elimina el peligro: sus lluvias mantienen la amenaza de inundaciones en el suroeste estadounidense.
La NOAA informó que el sistema seguía produciendo precipitaciones intensas y ráfagas sobre Baja California y el suroeste durante la mañana del domingo 11 de octubre. 116.5°W
El período de riesgo se extiende hasta el lunes 12. Algunas localidades podrían experimentar anegamientos menores; otras, condiciones capaces de poner vidas en peligro.
Para las familias que planean viajar o trabajar al aire libre, la intensidad del viento no basta para evaluar la seguridad del recorrido.
California, Nevada, Arizona y Utah enfrentan lluvias intensas
Tropical Storm Rachel made landfall in Baja California Saturday evening, later passing almost directly over Las Vegas earlier Sunday morning. The remnants will continue to bring heavy rain to the Desert Southwest and Great Basin through the day with flooding a big concern.
Fun fact: Death Valley saw almost a half inch of rain from Rachel so far, more than Boulder has received in the last 6 weeks combined .
#NVwx #COwx
— BoulderCAST Weather 🏔️⛈️ (@BoulderCAST) October 11, 2026
Los remanentes de Rachel llevan humedad hacia California, Nevada, Arizona y Utah, con precipitaciones que pueden provocar inundaciones repentinas durante el domingo.
The Weather Channel prevé acumulaciones generalizadas de hasta tres pulgadas, aproximadamente 7,6 centímetros, y cantidades superiores en ciertos puntos del área afectada.
AccuWeather proyecta entre cuatro y ocho pulgadas —10 a 20 centímetros— en sectores montañosos, con un máximo local previsto de doce pulgadas, unos 30 centímetros.
Estas cifras son pronósticos y no acumulados observados. La cantidad de lluvia variará considerablemente entre localidades, incluso dentro de un mismo estado.
Cañones y carreteras pueden convertirse en zonas de peligro
Cortes de energía eléctrica en algunas colonias, caída de ramas y lluvia fueron algunas de las afectaciones de Rachel en Baja California durante la madrugada.
Video: N+. https://t.co/8VhjsOWETS
— NMás (@nmas) October 11, 2026
Los cañones y cauces habitualmente secos figuran entre los lugares más vulnerables. Las corrientes pueden arrastrar rocas, madera y otros escombros.
En terrenos montañosos también existe riesgo de deslizamientos y daños en carreteras, por lo que los viajes podrían interrumpirse de manera repentina.
El Servicio Meteorológico Nacional advierte que una vía cubierta de agua puede haber colapsado debajo de la superficie, aunque el daño no resulte visible.
Por ello, no se deben rodear barreras ni intentar atravesar tramos inundados. Que otro vehículo haya pasado no demuestra que el cruce sea seguro.
Las ráfagas añaden riesgos de apagones y daños[caption id="attachment_1696329" align="alignnone" width="1200"] Rachel amenaza con inundaciones el suroeste de Estados Unidos FOTO: EFE[/caption]
Además de las lluvias, AccuWeather anticipa ráfagas potencialmente dañinas en sectores del sureste de California, sur de Nevada, Arizona y Utah.
Las tormentas eléctricas podrían ocasionar cortes eléctricos aislados. También se contempla una posibilidad limitada de tornados asociados con algunas de esas tormentas.
La pérdida de fuerza de Rachel no implica que todas las localidades enfrenten condiciones tranquilas: las amenazas pueden persistir lejos de su centro.
El desplazamiento de sus remanentes hacia el interior mantiene la atención sobre las lluvias y el viento durante esta jornada. foxweather.com
Qué hacer ante las inundaciones por Rachel
Antes de salir, revisa los avisos meteorológicos y cierres de carreteras correspondientes a tu ubicación y destino; las condiciones requieren seguimiento local.
Si encuentras una calle inundada, cambia de ruta. El Servicio Meteorológico Nacional señala que doce pulgadas de agua en movimiento pueden arrastrar muchos automóviles.
Tampoco cruces caminando: apenas seis pulgadas de corriente rápida pueden derribar a una persona adulta. La profundidad aparente puede resultar engañosa.
Prioriza una ruta segura y respeta las barreras. Evitar el contacto con el agua de inundación es una medida esencial para prevenir muertes.
FUENTE: accuweather