Agente de ICE termina baleado tras presuntamente atacar a un anciano de 72 años en California
Publicado el 10/10/2026 a las 16:07
Un agente federal de inmigración terminó hospitalizado y bajo custodia policial después de un violento enfrentamiento con una familia en Fresno, California.
El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando una mujer encontró a un desconocido durmiendo sobre el césped frente a su vivienda.
La policía identificó al hombre como David González, de 32 años, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), asignado a Texas.
Según los investigadores, el funcionario estaba fuera de servicio y presuntamente agredió a dos residentes antes de recibir un disparo en el abdomen.
Agente de ICE baleado tras presunta agresión a un anciano
Off-duty ICE agent shot in California after allegedly attacking family, police say https://t.co/0eEYQRY1ox
— Miami Herald (@MiamiHerald) October 10, 2026
La situación comenzó cuando la residente descubrió a González acostado frente a su casa y avisó a su padre, de 72 años.
El adulto mayor salió para pedirle que abandonara la propiedad, pero el encuentro derivó en una confrontación física, según el reporte policial.
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Las autoridades señalaron que González parecía encontrarse bajo los efectos del alcohol y reaccionó de manera agresiva después de despertar.
Presuntamente, derribó al anciano y le provocó varias lesiones. Cuando su hija intentó defenderlo, también habría sido atacada y terminó en el suelo.
Familia dispara contra agente federal por temor a una agresión
An off-duty ICE agent was arrested for allegedly attacking a woman and her father after he was found sleeping on their California lawn, according to police.
The father shot the agent during the altercation, wounding him, police said. https://t.co/cQr4RRgkIa
— ABC News (@ABC) October 10, 2026
Ante el temor de sufrir lesiones mayores y preocupado por la seguridad de su hija, el hombre de 72 años utilizó su arma.
La policía indicó que efectuó un solo disparo, que alcanzó a González en el abdomen y puso fin al enfrentamiento.
El novio de la mujer, quien trabaja como policía y estaba fuera de servicio, llegó posteriormente y esposó al agente federal.
Las autoridades recibieron llamadas al 911 y una alerta de ShotSpotter cerca de East Dudley y North Broadway, donde encontraron al hombre herido.
¿Qué cargos enfrenta el agente de ICE baleado en California?
González fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y permanece bajo custodia mientras avanza la investigación por presunta agresión grave.
La policía confirmó que el adulto mayor no enfrenta cargos penales por el disparo y que poseía legalmente el arma utilizada.
Los investigadores continúan evaluando las lesiones de los residentes y todavía desconocen por qué González se encontraba solo en ese vecindario.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido ninguna relación entre el incidente y las operaciones migratorias realizadas recientemente en Fresno.
Incidente ocurre durante aumento de detenciones de ICE en Fresno
El enfrentamiento coincide con reportes de un incremento de operativos migratorios federales en distintas comunidades del centro de California.
Funcionarios locales y organizaciones defensoras de inmigrantes aseguran que más de 70 personas fueron detenidas durante la semana en el área de Fresno.
Estos grupos también denunciaron presuntas prácticas de perfilamiento racial y operativos concentrados en lugares de trabajo, señalamientos que requieren verificación independiente.
Mientras continúan las investigaciones, el caso mantiene la atención sobre las circunstancias del enfrentamiento y las posibles consecuencias penales para el agente federal.
Fuentes: El Nuevo Heraldo, NBC News.