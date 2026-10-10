Un agente federal de inmigración terminó hospitalizado y bajo custodia policial después de un violento enfrentamiento con una familia en Fresno, California.

El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando una mujer encontró a un desconocido durmiendo sobre el césped frente a su vivienda.

La policía identificó al hombre como David González, de 32 años, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), asignado a Texas.

Según los investigadores, el funcionario estaba fuera de servicio y presuntamente agredió a dos residentes antes de recibir un disparo en el abdomen.

Agente de ICE baleado tras presunta agresión a un anciano

Off-duty ICE agent shot in California after allegedly attacking family, police say https://t.co/0eEYQRY1ox — Miami Herald (@MiamiHerald) October 10, 2026

La situación comenzó cuando la residente descubrió a González acostado frente a su casa y avisó a su padre, de 72 años.

El adulto mayor salió para pedirle que abandonara la propiedad, pero el encuentro derivó en una confrontación física, según el reporte policial.

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Las autoridades señalaron que González parecía encontrarse bajo los efectos del alcohol y reaccionó de manera agresiva después de despertar.

Presuntamente, derribó al anciano y le provocó varias lesiones. Cuando su hija intentó defenderlo, también habría sido atacada y terminó en el suelo.