Cuatro muertos tras el huracán.

Apagones afectan a tres estados.

Persisten riesgos pese al debilitamiento.

Isaias tocó tierra cerca de Destin, Florida, la noche del viernes 9 de octubre como huracán de categoría 2, con vientos de 105 mph.

El impacto dejó árboles derribados, cables caídos y carreteras bloqueadas en el noroeste de Florida y Alabama, complicando los desplazamientos y la recuperación.

El sábado, el sistema ya era un ciclón postropical, pero su debilitamiento no eliminó los riesgos de lluvias, inundaciones y ráfagas fuertes tierra adentro. apnews.com

Para los residentes, la emergencia continúa después del impacto inicial: los daños eléctricos y las condiciones del terreno exigen mantener las precauciones.

Cuatro muertes reportadas en Alabama y Florida

NEW VIDEO: Intense winds, torrential rain, and widespread power outages battered the Gulf Coast tonight as #Isaias made landfall. More than 700,000 customers are currently without power as Isaias continues its trek inland, bringing heavy rainfall and threatening dangerous conditions across Alabama.#FLwx #ALwx — WeatherNation (@WeatherNation) October 10, 2026



El balance actualizado del sábado ascendió a por lo menos cuatro fallecidos, dos en Alabama y dos en Florida, según los reportes disponibles. nypost.com

La gobernadora Kay Ivey confirmó las muertes en Alabama; una ocurrió en Birmingham cuando un árbol cayó sobre una vivienda durante la madrugada.

En el condado floridano de Escambia, otra persona murió después de que un árbol de gran tamaño se desplomara sobre su casa.

La segunda muerte en Escambia fue reportada en un garaje cerrado con un generador funcionando; otros cuatro familiares fueron hospitalizados.