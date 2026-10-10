Isaias deja cuatro muertos y apagones masivos: el peligro sigue aunque perdió fuerza
Publicado el 10/10/2026 a las 15:24
- Cuatro muertos tras el huracán.
- Apagones afectan a tres estados.
- Persisten riesgos pese al debilitamiento.
Isaias tocó tierra cerca de Destin, Florida, la noche del viernes 9 de octubre como huracán de categoría 2, con vientos de 105 mph.
El impacto dejó árboles derribados, cables caídos y carreteras bloqueadas en el noroeste de Florida y Alabama, complicando los desplazamientos y la recuperación.
El sábado, el sistema ya era un ciclón postropical, pero su debilitamiento no eliminó los riesgos de lluvias, inundaciones y ráfagas fuertes tierra adentro. apnews.com
Para los residentes, la emergencia continúa después del impacto inicial: los daños eléctricos y las condiciones del terreno exigen mantener las precauciones.
Cuatro muertes reportadas en Alabama y Florida
NEW VIDEO: Intense winds, torrential rain, and widespread power outages battered the Gulf Coast tonight as #Isaias made landfall. More than 700,000 customers are currently without power as Isaias continues its trek inland, bringing heavy rainfall and threatening dangerous conditions across Alabama.#FLwx #ALwx
— WeatherNation (@WeatherNation) October 10, 2026
El balance actualizado del sábado ascendió a por lo menos cuatro fallecidos, dos en Alabama y dos en Florida, según los reportes disponibles. nypost.com
La gobernadora Kay Ivey confirmó las muertes en Alabama; una ocurrió en Birmingham cuando un árbol cayó sobre una vivienda durante la madrugada.
En el condado floridano de Escambia, otra persona murió después de que un árbol de gran tamaño se desplomara sobre su casa.
La segunda muerte en Escambia fue reportada en un garaje cerrado con un generador funcionando; otros cuatro familiares fueron hospitalizados.
Apagones masivos complican la recuperación tras Isaias
At least two people have died from fallen trees as the remnants of Isaias push farther inland. Flooding rain, isolated tornadoes and strong winds remain across the Southeast and into early Sunday.
Recovery efforts have begun but hundreds of thousands of people remain without power. CNN’s Ryan Young reports from Montgomery, Alabama.
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— CNN Weather (@CNNweather) October 10, 2026
Cientos de miles de hogares y negocios quedaron sin electricidad en Alabama, Florida y Georgia, mientras las cuadrillas comenzaban a reparar la infraestructura dañada.
Las cifras de interrupciones cambian conforme avanzan las reparaciones; cada compañía eléctrica actualiza la situación de sus clientes y los tiempos estimados.
La caída de árboles y tendido eléctrico también obligó a cerrar carreteras, dificultando el acceso a comunidades afectadas y la circulación segura.
Antes de salir, los residentes deben revisar los avisos locales, respetar los cierres y mantenerse alejados de cables derribados, aunque parezcan inactivos.
Isaias avanza hacia el valle de Tennessee
Probably a low probability chance at this point, but it might be worth watching the NW Caribbean for development in about a week. Models indicate a tropical wave may interact with the end of a front and also find itself in a fairly diffluent pattern aloft. Right now, I think it’s most likely that this just gets shoved into Central America without doing much, but it’ll be worth watching if the signal increases over time. Right now about 10-20% of DeepMind members are developing something.
— Andy Hazelton (@AndyHazelton) October 10, 2026
El centro del ciclón se desplazaba el sábado hacia el norte sobre Alabama, con una trayectoria prevista hacia el valle de Tennessee.
La previsión apuntaba a un giro posterior hacia el noreste, extendiendo los efectos del sistema más allá de la costa donde tocó tierra.
Las lluvias intensas mantienen el riesgo de inundaciones repentinas, mientras las ráfagas pueden derribar más árboles y provocar nuevas interrupciones eléctricas.
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La clasificación postropical describe un cambio en la estructura del ciclón; las decisiones de seguridad deben seguir los avisos meteorológicos de cada localidad.
Generadores durante apagones: una precaución que salva vidas
La muerte reportada en Escambia pone el foco en un peligro adicional durante los apagones: utilizar generadores en espacios donde se acumulan gases.
Los CDC indican que deben funcionar al aire libre, al menos a 20 pies —unos seis metros— de puertas, ventanas y ventilaciones. CDC
Un garaje, incluso con la puerta abierta, no es un lugar seguro para operar estos equipos; el monóxido de carbono puede acumularse sin advertencia.
Las familias deben mantener detectores de monóxido de carbono funcionando y seguir las instrucciones del fabricante mientras esperan que se restablezca el servicio.
FUENTE: USATODAY , El Nuevo Herald