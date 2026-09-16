Inundaciones mortales sacuden el suroeste: Arizona y Nuevo México siguen bajo amenaza
Publicado el16/09/2026 a las 15:51
- Tres muertos en Nuevo México
- Arizona enfrenta inundaciones repentinas
- Humedad tropical alimenta tormentas
Una peligrosa jornada de lluvias e inundaciones golpea este miércoles al suroeste de Estados Unidos, donde al menos tres personas murieron en Nuevo México mientras Arizona enfrenta tormentas capaces de provocar crecidas repentinas potencialmente mortales.
Segun foxweather las víctimas, dos adultos y un menor, fueron encontradas después de ser arrastradas por las aguas en Newcomb, dentro de la Nación Navajo, según autoridades tribales; las circunstancias exactas de las muertes permanecen bajo investigación.
El episodio coincide con una intensa entrada de humedad monzónica y subtropical sobre la región de las Cuatro Esquinas, que está favoreciendo tormentas con lluvias torrenciales sobre terrenos que en algunos sectores ya se encuentran saturados.
El Weather Prediction Center mantiene un riesgo moderado de inundaciones repentinas en partes de Arizona y Nuevo México, mientras una circulación subtropical procedente del noroeste de México impulsa humedad adicional hacia el norte.
Arizona y Nuevo México enfrentan peligro por inundaciones repentinas
TUCSON FLOOD FURY 🌊: Three rescues erupted in less than 30 minutes as moisture-loaded thunderstorms dumped heavy rain onto already-saturated ground, sending fast-moving floodwater across Tucson. One driver was swept into the Alamo Wash, while two others were rescued from… pic.twitter.com/hOLb3iitgo
— FOX Weather (@foxweather) September 16, 2026
En Arizona, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las tormentas pueden dejar grandes cantidades de lluvia en poco tiempo, mientras una vigilancia por inundaciones permanece activa en amplias zonas del sur del estado durante este miércoles.
El área de Phoenix está entre las regiones bajo vigilancia, con condiciones capaces de generar inundaciones en carreteras, arroyos, pasos normalmente secos y sectores de drenaje deficiente; algunas tormentas pueden producir tasas superiores a una o dos pulgadas de lluvia por hora.
Nuevo México enfrenta un escenario igualmente delicado: el NWS reportó inundaciones repentinas en Ruidoso durante la mañana, donde hasta dos pulgadas de lluvia habían caído en algunas zonas y el agua afectaba calles, arroyos y sectores cercanos a cicatrices de incendios.
Las autoridades meteorológicas insisten en evitar carreteras cubiertas por agua, debido a que la profundidad y la fuerza de la corriente pueden resultar difíciles de calcular y convertir rápidamente un trayecto cotidiano en una emergencia segun telemundonuevomexico
Humedad tropical intensifica el monzón en el suroeste de Estados Unidos
🌧️Check out this WILD view of monsoonal rain and thrashing winds whipping through Tucson, AZ on Monday.🌬️
Areas of the Southwest continue to face flood threats this week. Excessive rainfall outlooks are highlighted throughout the next 5 days across the Four Corners. #AZwx pic.twitter.com/JKZ5duPqTE
— WeatherNation (@WeatherNation) September 16, 2026
El combustible detrás de este episodio es una combinación de humedad monzónica ya presente y una circulación subtropical que se desplaza desde el noroeste de México hacia Arizona, elevando significativamente la disponibilidad de humedad para las tormentas.
En Tucson, meteorólogos federales señalaron que un sistema tropical avanzó tierra adentro sobre México, al suroeste de Hermosillo, creando condiciones favorables para lluvias generalizadas y tormentas fuertes en Arizona durante este miércoles y parte del jueves.
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Nuevo México también recibe una importante corriente de humedad: el NWS advirtió que las lluvias fuertes pueden desencadenar inundaciones especialmente alrededor de ciudades, cruces de agua y terrenos recientemente afectados por incendios forestales.
Aunque las condiciones deberían mejorar en partes de Arizona hacia el jueves y viernes, el peligro inmediato continúa: quienes estén bajo una alerta deben mantenerse atentos a los avisos oficiales y nunca intentar atravesar una carretera inundada.
Lo que deben saber los residentes
Las inundaciones repentinas pueden formarse en cuestión de minutos cuando las tormentas descargan grandes cantidades de lluvia sobre zonas urbanas, terrenos saturados, arroyos secos y áreas afectadas previamente por incendios. El peligro puede aumentar incluso lejos del punto donde está cayendo la lluvia.
Evitar conducir o caminar por calles cubiertas de agua, mantenerse lejos de arroyos y zonas bajas, identificar rutas hacia terrenos elevados y seguir las alertas del Servicio Meteorológico Nacional y autoridades locales. Si una carretera está inundada, lo más seguro es dar la vuelta y buscar otra ruta.
La humedad tropical procedente del noroeste de México se combina con el patrón del monzón para alimentar tormentas intensas sobre Arizona y Nuevo México. Las lluvias repetidas reducen la capacidad del suelo para absorber más agua y aumentan el riesgo de crecidas, deslaves y flujos de escombros.