Inundaciones mortales sacuden el suroeste: Arizona y Nuevo México siguen bajo amenaza

Tres muertos en Nuevo México

Arizona enfrenta inundaciones repentinas

Humedad tropical alimenta tormentas

Una peligrosa jornada de lluvias e inundaciones golpea este miércoles al suroeste de Estados Unidos, donde al menos tres personas murieron en Nuevo México mientras Arizona enfrenta tormentas capaces de provocar crecidas repentinas potencialmente mortales.

Segun foxweather las víctimas, dos adultos y un menor, fueron encontradas después de ser arrastradas por las aguas en Newcomb, dentro de la Nación Navajo, según autoridades tribales; las circunstancias exactas de las muertes permanecen bajo investigación.

El episodio coincide con una intensa entrada de humedad monzónica y subtropical sobre la región de las Cuatro Esquinas, que está favoreciendo tormentas con lluvias torrenciales sobre terrenos que en algunos sectores ya se encuentran saturados.

El Weather Prediction Center mantiene un riesgo moderado de inundaciones repentinas en partes de Arizona y Nuevo México, mientras una circulación subtropical procedente del noroeste de México impulsa humedad adicional hacia el norte.

Arizona y Nuevo México enfrentan peligro por inundaciones repentinas

TUCSON FLOOD FURY 🌊: Three rescues erupted in less than 30 minutes as moisture-loaded thunderstorms dumped heavy rain onto already-saturated ground, sending fast-moving floodwater across Tucson. One driver was swept into the Alamo Wash, while two others were rescued from… pic.twitter.com/hOLb3iitgo — FOX Weather (@foxweather) September 16, 2026



En Arizona, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las tormentas pueden dejar grandes cantidades de lluvia en poco tiempo, mientras una vigilancia por inundaciones permanece activa en amplias zonas del sur del estado durante este miércoles.

El área de Phoenix está entre las regiones bajo vigilancia, con condiciones capaces de generar inundaciones en carreteras, arroyos, pasos normalmente secos y sectores de drenaje deficiente; algunas tormentas pueden producir tasas superiores a una o dos pulgadas de lluvia por hora.

Nuevo México enfrenta un escenario igualmente delicado: el NWS reportó inundaciones repentinas en Ruidoso durante la mañana, donde hasta dos pulgadas de lluvia habían caído en algunas zonas y el agua afectaba calles, arroyos y sectores cercanos a cicatrices de incendios.

Las autoridades meteorológicas insisten en evitar carreteras cubiertas por agua, debido a que la profundidad y la fuerza de la corriente pueden resultar difíciles de calcular y convertir rápidamente un trayecto cotidiano en una emergencia segun telemundonuevomexico