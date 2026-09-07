Trump quiere llamar “Nueva América” a Nuevo México y lo acusa de fraude electoral

El presidente vinculó su propuesta con acusaciones de fraude electoral, pero no puede cambiar unilateralmente el nombre legal del estado ni presentó pruebas de fraude generalizado.

Donald Trump compartió un mapa de Nuevo México rebautizado como “Nueva América” y después afirmó que el estado está entre los que tienen un mayor historial de fraude electoral.

Por qué es importante: La publicación mezcla una provocación sobre el nombre del estado con cuestionamientos sobre sus elecciones, a menos de dos meses de los comicios del 3 de noviembre.

Trump puede cambiar nombres geográficos, pero no el de un estado

La imagen publicada por Trump en Truth Social muestra la palabra “Mexico” tachada en rojo y reemplazada por “America”. La Casa Blanca también difundió el mapa.

Trump escribió posteriormente que “muchas personas” habían sugerido cambiar el nombre y describió a Nuevo México como uno de los grandes estados donde se “hace trampa con los votos”.

Sin embargo, una publicación presidencial no modifica el nombre legal del estado ni produce cambios en las papeletas o en las reglas electorales.

El límite: El presidente no dispone de una facultad unilateral para rebautizar legalmente un estado. La Constitución sí contempla participación del Congreso y de las legislaturas estatales en cambios fundamentales relacionados con la conformación de estados.

Esto es diferente de las decisiones de Trump sobre nombres geográficos federales, como su denominación de “Golfo de América” para el Golfo de México.