Trump quiere llamar “Nueva América” a Nuevo México y lo acusa de fraude electoral
Publicado el07/09/2026 a las 05:51
El presidente vinculó su propuesta con acusaciones de fraude electoral, pero no puede cambiar unilateralmente el nombre legal del estado ni presentó pruebas de fraude generalizado.
Donald Trump compartió un mapa de Nuevo México rebautizado como “Nueva América” y después afirmó que el estado está entre los que tienen un mayor historial de fraude electoral.
Por qué es importante: La publicación mezcla una provocación sobre el nombre del estado con cuestionamientos sobre sus elecciones, a menos de dos meses de los comicios del 3 de noviembre.
Trump puede cambiar nombres geográficos, pero no el de un estado
La imagen publicada por Trump en Truth Social muestra la palabra “Mexico” tachada en rojo y reemplazada por “America”. La Casa Blanca también difundió el mapa.
Trump escribió posteriormente que “muchas personas” habían sugerido cambiar el nombre y describió a Nuevo México como uno de los grandes estados donde se “hace trampa con los votos”.
Sin embargo, una publicación presidencial no modifica el nombre legal del estado ni produce cambios en las papeletas o en las reglas electorales.
- El límite: El presidente no dispone de una facultad unilateral para rebautizar legalmente un estado. La Constitución sí contempla participación del Congreso y de las legislaturas estatales en cambios fundamentales relacionados con la conformación de estados.
Esto es diferente de las decisiones de Trump sobre nombres geográficos federales, como su denominación de “Golfo de América” para el Golfo de México.
¿Hay evidencia del fraude electoral que denuncia Trump?
La afirmación de Trump sobre Nuevo México es más amplia que la evidencia disponible revisada para esta nota.
La Secretaría de Estado de Nuevo México sostiene que no existe evidencia de fraude electoral generalizado y ha rechazado anteriormente acusaciones sobre conspiraciones para alterar elecciones.
Eso no significa que nunca puedan existir irregularidades o casos individuales. La diferencia está en presentar esos incidentes como evidencia de fraude extendido capaz de comprometer los resultados estatales.
- La diferencia: Trump calificó al estado como uno de los grandes ejemplos de fraude, pero no aportó pruebas en sus publicaciones que sustenten esa caracterización general.
Nuevo México, además, utiliza papeletas de papel marcadas por los votantes y sistemas de escaneo óptico para contabilizarlas, según la autoridad electoral estatal.
Nuevo México vuelve a votar en noviembre
El mensaje también llega en un momento electoral. Trump perdió Nuevo México en las presidenciales de 2024 frente a Kamala Harris.
Los resultados oficiales muestran 478,802 votos para Harris y 423,391 para Trump, una diferencia de 55,411 votos.
- Qué sigue: Nuevo México celebrará sus elecciones generales el 3 de noviembre de 2026, con cargos federales y estatales en juego.
La gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham respondió que el nombre del estado “no está en debate”, mientras el senador demócrata Martin Heinrich también rechazó la propuesta.
El nombre, además, tiene raíces muy anteriores a la creación de Estados Unidos. Indian Affairs señala que el territorio ya era llamado “New Mexico” en el siglo XVI.
Por ahora, el mapa de Trump tiene impacto político y comunicativo, pero no modifica oficialmente el nombre de Nuevo México ni cambia cómo sus residentes votarán en noviembre.
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FUENTE: CNN / The Hill / Thruth Social