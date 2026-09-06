DHS amplía excepción a ciudadanía por nacimiento: ¿Qué niños nacidos en EEUU podrían quedar fuera?

Ciudadanía por nacimiento en EEUU

DHS amplía categoría de empleados

Orden judicial limita aplicación

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) abrió un nuevo frente en la batalla por la ciudadanía por nacimiento en EEUU al ampliar la categoría de empleados extranjeros cuyos hijos podrían no ser considerados ciudadanos automáticamente.

La regla provisional, efectiva desde el 4 de septiembre de 2026, sustituye la categoría tradicional de “funcionario diplomático extranjero” por la definición más amplia de “empleado de gobierno extranjero”.

El cambio alcanza a determinados trabajadores de embajadas y consulados, personas empleadas oficialmente por gobiernos extranjeros y algunos empleados de organizaciones internacionales que cuentan con inmunidad reconocida.

La disposición se aplica a niños nacidos en Estados Unidos desde el 4 de septiembre cuando ninguno de sus padres sea ciudadano estadounidense y al menos uno reúna las condiciones establecidas por DHS.

¿Quiénes podrían quedar fuera de la ciudadanía por nacimiento?

Durante años, la excepción reconocida administrativamente se concentró en hijos de diplomáticos extranjeros acreditados, considerados fuera de la jurisdicción estadounidense para efectos de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.

Ahora DHS incorpora a determinados nacionales que trabajan en embajadas o consulados de sus países, empleados oficiales de gobiernos extranjeros y trabajadores de organizaciones internacionales con inmunidad.

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Sin embargo, no cualquier persona que trabaje para un gobierno extranjero entra automáticamente en la definición: la regla excluye, entre otros, a ciertos contratistas, empleados personales y trabajadores de empresas estatales.

Tampoco afecta retroactivamente a los nacidos antes del 4 de septiembre de 2026, quienes deberán ser tratados conforme a las regulaciones que estaban vigentes cuando nacieron.