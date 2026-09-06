DHS amplía excepción a ciudadanía por nacimiento: ¿Qué niños nacidos en EEUU podrían quedar fuera?
Publicado el06/09/2026 a las 11:03
- Ciudadanía por nacimiento en EEUU
- DHS amplía categoría de empleados
- Orden judicial limita aplicación
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) abrió un nuevo frente en la batalla por la ciudadanía por nacimiento en EEUU al ampliar la categoría de empleados extranjeros cuyos hijos podrían no ser considerados ciudadanos automáticamente.
La regla provisional, efectiva desde el 4 de septiembre de 2026, sustituye la categoría tradicional de “funcionario diplomático extranjero” por la definición más amplia de “empleado de gobierno extranjero”.
El cambio alcanza a determinados trabajadores de embajadas y consulados, personas empleadas oficialmente por gobiernos extranjeros y algunos empleados de organizaciones internacionales que cuentan con inmunidad reconocida.
La disposición se aplica a niños nacidos en Estados Unidos desde el 4 de septiembre cuando ninguno de sus padres sea ciudadano estadounidense y al menos uno reúna las condiciones establecidas por DHS.
¿Quiénes podrían quedar fuera de la ciudadanía por nacimiento?
Durante años, la excepción reconocida administrativamente se concentró en hijos de diplomáticos extranjeros acreditados, considerados fuera de la jurisdicción estadounidense para efectos de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.
Ahora DHS incorpora a determinados nacionales que trabajan en embajadas o consulados de sus países, empleados oficiales de gobiernos extranjeros y trabajadores de organizaciones internacionales con inmunidad.
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Sin embargo, no cualquier persona que trabaje para un gobierno extranjero entra automáticamente en la definición: la regla excluye, entre otros, a ciertos contratistas, empleados personales y trabajadores de empresas estatales.
Tampoco afecta retroactivamente a los nacidos antes del 4 de septiembre de 2026, quienes deberán ser tratados conforme a las regulaciones que estaban vigentes cuando nacieron.
DHS ofrece residencia permanente como alternativa
Para los menores que, conforme a esta nueva interpretación, no adquieran ciudadanía estadounidense al nacer, DHS amplió una vía que permite registrarse como residentes permanentes legales.
USCIS modificó el Formulario I-485 para incorporar la categoría “persona nacida en Estados Unidos de un empleado de gobierno extranjero”, reemplazando la referencia anterior limitada al estatus diplomático.
También actualizó el Formulario G-325R, destinado al registro biográfico, para contemplar a determinados niños nacidos en EEUU que no sean considerados ciudadanos y no registren su residencia permanente bajo esta vía.
La diferencia es considerable: ciudadanía y residencia permanente no son equivalentes. La primera se adquiere al nacer cuando se cumplen los requisitos constitucionales, mientras la segunda constituye un estatus migratorio y no otorga automáticamente todos los derechos de un ciudadano.
DHS just issued an interim final rule, stating that any child born here to a foreign government employee is not a US citizen because they are not subject to US jurisdiction «for purposes of birthright citizenship.» HA! Sorry. That’s not a thing… Either you’re subject to US… pic.twitter.com/8lzCcEV5ah
— David J. Bier (@David_J_Bier) September 4, 2026
Una orden judicial limita la nueva regla
El mayor obstáculo para la Administración Trump está en los tribunales: una orden preliminar emitida el 2 de septiembre en el caso CASA Inc. v. Trump restringe actualmente la implementación de la política.
USCIS reconoce expresamente que no aplicará la nueva regla contra miembros de la clase protegida por esa demanda ni actuará de manera incompatible con la orden judicial, mientras esa protección permanezca vigente.
Eso significa que la regla existe y entró en vigor, pero su aplicación práctica no puede entenderse como una eliminación general e inmediata de la ciudadanía por nacimiento para todos los hijos de empleados de gobiernos extranjeros.
El próximo capítulo será judicial: la disputa deberá determinar hasta dónde puede llegar el Gobierno al ampliar una excepción históricamente vinculada a diplomáticos y cómo se interpreta la frase constitucional “sujeta a la jurisdicción” de Estados Unidos, según ‘La Opinión‘ y el sitio oficial de USCIS.