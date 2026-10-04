Del calor a las heladas: el noreste y los Grandes Lagos se preparan para un brusco cambio
Publicado el 04/10/2026 a las 14:27
- Aire canadiense desplaza calor veraniego.
- Heladas amenazan zonas rurales interiores.
- Plantas sensibles requieren protección nocturna.
Un sistema de alta presión procedente de Canadá llevará aire frío al noreste y los Grandes Lagos, con riesgo de heladas esta semana.
El descenso llega después de un viernes con temperaturas cercanas a los 30 °C en buena parte del corredor de la Interestatal 95.
Para las familias hispanas, el cambio exige revisar el pronóstico antes de salir temprano al trabajo, llevar niños a clases o viajar.
Una tarde agradable puede ocultar una madrugada mucho más fría: las temperaturas diurnas no bastan para decidir si dejar plantas sensibles afuera.
Cuándo podrían llegar las primeras heladas generalizadas
❄️🥶Cool air from Canada is coming for the Great Lakes and Northeast: frost and freezing temperatures expected.
Check the details below ⬇️
https://t.co/ZXN1ypHAGF
— Meteored US (@MeteoredUS) October 3, 2026
El riesgo comenzará en localidades habitualmente frías de los Grandes Lagos durante la madrugada del martes 6 de octubre, según AccuWeather.
Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles 7, se extenderá hacia los Apalaches y el interior del noreste.
Quienes mantienen jardines o huertos deben preparar la protección antes del anochecer y comprobar las mínimas previstas para su localidad.
El pronóstico regional señala posibilidades, no garantiza que todas las viviendas o municipios experimenten temperaturas de congelación durante esas dos noches.
Qué zonas enfrentan mayor riesgo de congelación[caption id="attachment_1695531" align="alignnone" width="1200"] Heladas en el noreste y Grandes Lagos: cuándo llega el frío FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
Las montañas del norte de Pensilvania, los Adirondacks de Nueva York y las Montañas Verdes de Vermont concentran la mayor preocupación.
Las localidades rurales, del interior y de mayor altitud serían más vulnerables; ciudades y costas lacustres podrían conservar temperaturas superiores.
Por eso, una mínima anunciada para una ciudad cercana no necesariamente representa las condiciones de una propiedad situada fuera del área urbana.
Para organizar desplazamientos, trabajos exteriores o cuidados del jardín, conviene consultar el pronóstico por ubicación en lugar de depender de una referencia regional.
Cómo proteger plantas, mascotas y actividades al aire libre
Las plantas delicadas en macetas pueden trasladarse al interior; las que permanecen en tierra pueden necesitar cobertura durante las noches de riesgo.
Antes de actuar, revise la tolerancia de cada especie: una medida útil para una planta puede resultar insuficiente para otra más sensible.
El Servicio Meteorológico Nacional recomienda conocer los umbrales de temperatura de plantas y cultivos, y proteger a los animales de la exposición al frío.
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También aconseja vestir para las condiciones exteriores y buscar un lugar abrigado para los niños mientras esperan el autobús escolar.
Qué revisar antes de salir durante las mañanas frías
Haga de la consulta meteorológica una rutina y revise las actualizaciones antes de salir, especialmente si su jornada empieza de madrugada.
Si el horario lo permite, ajuste las actividades exteriores para evitar las horas más frías, que suelen coincidir con la mañana temprana.
Trabajadores, cuidadores y familias con viajes previstos deben preparar ropa adecuada y considerar cuánto tiempo permanecerán expuestos al aire libre.
La información local será decisiva: el riesgo puede variar entre localidades próximas, y los avisos oficiales permitirán ajustar las precauciones.
FUENTE: accuweather