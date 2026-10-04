Aire canadiense desplaza calor veraniego.

Heladas amenazan zonas rurales interiores.

Plantas sensibles requieren protección nocturna.

Un sistema de alta presión procedente de Canadá llevará aire frío al noreste y los Grandes Lagos, con riesgo de heladas esta semana.

El descenso llega después de un viernes con temperaturas cercanas a los 30 °C en buena parte del corredor de la Interestatal 95.

Para las familias hispanas, el cambio exige revisar el pronóstico antes de salir temprano al trabajo, llevar niños a clases o viajar.

Una tarde agradable puede ocultar una madrugada mucho más fría: las temperaturas diurnas no bastan para decidir si dejar plantas sensibles afuera.

Cuándo podrían llegar las primeras heladas generalizadas

❄️🥶Cool air from Canada is coming for the Great Lakes and Northeast: frost and freezing temperatures expected. Check the details below ⬇️

https://t.co/ZXN1ypHAGF — Meteored US (@MeteoredUS) October 3, 2026



El riesgo comenzará en localidades habitualmente frías de los Grandes Lagos durante la madrugada del martes 6 de octubre, según AccuWeather.

Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles 7, se extenderá hacia los Apalaches y el interior del noreste.

Quienes mantienen jardines o huertos deben preparar la protección antes del anochecer y comprobar las mínimas previstas para su localidad.

El pronóstico regional señala posibilidades, no garantiza que todas las viviendas o municipios experimenten temperaturas de congelación durante esas dos noches.