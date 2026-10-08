Isaias activa evacuaciones en el Golfo: el peligro comienza antes de tocar tierra
Publicado el 07/10/2026 a las 21:01
- Isaias podría fortalecerse hasta huracán.
- Okaloosa ordena evacuar zonas costeras.
- Marejada e inundaciones amenazan comunidades.
Isaias se fortalece en el Golfo de México mientras Florida y Alabama activan medidas de emergencia ante posibles impactos entre el viernes y el sábado.
En el boletín de las 4 p. m., hora central, del miércoles 7 de octubre, seguía siendo tormenta tropical, con vientos sostenidos de 65 mph.
El Centro Nacional de Huracanes prevé que alcance fuerza de huracán el jueves 8 y toque tierra entre la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10.
La ubicación exacta y la intensidad al llegar siguen sujetas a cambios. Las condiciones peligrosas pueden comenzar antes de que el centro alcance la costa.
Evacuaciones en Florida: quiénes deben salir de Okaloosa
Today, I signed Executive Order 26-202, declaring a state of emergency for 25 counties in preparation for Tropical Depression Nine.
This order ensures communities have the time and resources necessary to prepare for potential severe weather impacts to the Panhandle and Big Bend region of Florida.
Floridians should have their plans in place, keep emergency supply kits fully stocked, and follow @FLSERT for weather updates and preparedness information.
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 7, 2026
El condado de Okaloosa ordenó evacuar obligatoriamente las zonas costeras A y B desde el mediodía del jueves 8 de octubre, hora local.
La medida comprende Okaloosa Island y sectores de Destin, Fort Walton Beach, Mary Esther y Niceville, según la ubicación de cada vivienda.
Para visitantes, las autoridades solicitaron abandonar el área de impactos previstos desde las 8 p. m. del miércoles, adelantando la salida respecto de los residentes.
El condado recomienda verificar la dirección en su mapa oficial y salir con anticipación para reducir retrasos en carretera durante la evacuación.
Marejada ciclónica: las zonas bajo vigilancia
✈️ READY FOR TAKEOFF: Come inside the moments before FOX Weather Correspondent Brandy Campbell took off with the Air Force Reserve and NOAA's Hurricane Hunters as they fly into Tropical Storm Isaias to conduct their latest mission. Stay with FOX Weather for the latest from the flight and what is forecast to be the Atlantic's first hurricane of the season.
@1Brandycampbell
— FOX Weather (@foxweather) October 7, 2026
La vigilancia de marejada ciclónica abarca desde la desembocadura del río Misisipi hasta Yankeetown, Florida, incluyendo un amplio tramo de la costa norte del Golfo.
También existe vigilancia de huracán desde Bay St. Louis, Misisipi, hasta Indian Pass, Florida: indica que esas condiciones son posibles, todavía no que estén ocurriendo.
El NHC proyecta entre cinco y siete pies de inundación sobre el suelo en sectores de Mobile Bay y entre Ocean Springs e Indian Pass.
Esas alturas dependen de la trayectoria y las mareas. La entrada de agua marina puede inundar terrenos habitualmente secos y dificultar las salidas.
Lluvias, inundaciones y tornados amplían la amenaza
2PM ET Update...Tropical Storm Isaias: The storm track has moved farther east and the concern now will be the outer rain bands impacting all points eastward with strong wind gusts and the threat of a few isolated spin-up tornadoes. There will be more changes to come. https://t.co/hpEyPfW6Vl
— Bob Jeswald - WRBL (@BJeswaldWRBL) October 7, 2026
El peligro de Isaias combina marejada, lluvias intensas, vientos destructivos y posibles tornados, con impactos que pueden alcanzar comunidades alejadas del punto de entrada.
Desde el viernes hasta el fin de semana, el NHC prevé entre tres y siete pulgadas de lluvia en la costa central del Golfo.
Los acumulados localizados podrían alcanzar diez pulgadas. También son posibles inundaciones repentinas, urbanas y de ríos, por lo que resulta esencial seguir los avisos locales.
Para familias hispanas con desplazamientos laborales o viajes previstos, la decisión debe considerar las condiciones de toda la ruta y las instrucciones del destino.
Refugios y cierres: cómo prepararse ante Isaias
Okaloosa anunció que abrirá dos refugios el jueves a las 6 p. m.: Davidson Middle School y Raider Arena, en Northwest Florida State College.
Las autoridades piden llevar identificación, medicamentos, ropa, artículos de higiene y cargadores. Las personas con necesidades especiales deben revisar los requisitos de registro.
Los aeropuertos del condado cerrarán el jueves a las 9 p. m.; sus terminales no estarán disponibles como refugios para la población.
Quienes deban evacuar pueden consultar las actualizaciones de Okaloosa y el Centro Nacional de Huracanes antes de salir.
FUENTE: foxweather , univision