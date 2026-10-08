Isaias podría fortalecerse hasta huracán.

Okaloosa ordena evacuar zonas costeras.

Marejada e inundaciones amenazan comunidades.

Isaias se fortalece en el Golfo de México mientras Florida y Alabama activan medidas de emergencia ante posibles impactos entre el viernes y el sábado.

En el boletín de las 4 p. m., hora central, del miércoles 7 de octubre, seguía siendo tormenta tropical, con vientos sostenidos de 65 mph.

El Centro Nacional de Huracanes prevé que alcance fuerza de huracán el jueves 8 y toque tierra entre la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10.

La ubicación exacta y la intensidad al llegar siguen sujetas a cambios. Las condiciones peligrosas pueden comenzar antes de que el centro alcance la costa.

Evacuaciones en Florida: quiénes deben salir de Okaloosa

Today, I signed Executive Order 26-202, declaring a state of emergency for 25 counties in preparation for Tropical Depression Nine. This order ensures communities have the time and resources necessary to prepare for potential severe weather impacts to the Panhandle and Big Bend region of Florida. Floridians should have their plans in place, keep emergency supply kits fully stocked, and follow @FLSERT for weather updates and preparedness information. — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 7, 2026



El condado de Okaloosa ordenó evacuar obligatoriamente las zonas costeras A y B desde el mediodía del jueves 8 de octubre, hora local.

La medida comprende Okaloosa Island y sectores de Destin, Fort Walton Beach, Mary Esther y Niceville, según la ubicación de cada vivienda.

Para visitantes, las autoridades solicitaron abandonar el área de impactos previstos desde las 8 p. m. del miércoles, adelantando la salida respecto de los residentes.

El condado recomienda verificar la dirección en su mapa oficial y salir con anticipación para reducir retrasos en carretera durante la evacuación.