 Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

Isaias activa evacuaciones en el Golfo: el peligro comienza antes de tocar tierra
Isaias se fortalece rumbo a la costa del Golfo. Conoce las evacuaciones en Florida, las alertas vigentes y cuándo se espera que toque tierra.
Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
Isaias activa evacuaciones en el Golfo: el peligro comienza antes de tocar tierra
Foto Isaias amenaza al Golfo: evacuaciones y alertas de huracán FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 07/10/2026 a las 21:01

  • Isaias podría fortalecerse hasta huracán.
  • Okaloosa ordena evacuar zonas costeras.
  • Marejada e inundaciones amenazan comunidades.

Isaias se fortalece en el Golfo de México mientras Florida y Alabama activan medidas de emergencia ante posibles impactos entre el viernes y el sábado.

En el boletín de las 4 p. m., hora central, del miércoles 7 de octubre, seguía siendo tormenta tropical, con vientos sostenidos de 65 mph.

El Centro Nacional de Huracanes prevé que alcance fuerza de huracán el jueves 8 y toque tierra entre la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10.

La ubicación exacta y la intensidad al llegar siguen sujetas a cambios. Las condiciones peligrosas pueden comenzar antes de que el centro alcance la costa.

Evacuaciones en Florida: quiénes deben salir de Okaloosa


El condado de Okaloosa ordenó evacuar obligatoriamente las zonas costeras A y B desde el mediodía del jueves 8 de octubre, hora local.

La medida comprende Okaloosa Island y sectores de Destin, Fort Walton Beach, Mary Esther y Niceville, según la ubicación de cada vivienda.

Para visitantes, las autoridades solicitaron abandonar el área de impactos previstos desde las 8 p. m. del miércoles, adelantando la salida respecto de los residentes.

El condado recomienda verificar la dirección en su mapa oficial y salir con anticipación para reducir retrasos en carretera durante la evacuación.

Marejada ciclónica: las zonas bajo vigilancia


La vigilancia de marejada ciclónica abarca desde la desembocadura del río Misisipi hasta Yankeetown, Florida, incluyendo un amplio tramo de la costa norte del Golfo.

También existe vigilancia de huracán desde Bay St. Louis, Misisipi, hasta Indian Pass, Florida: indica que esas condiciones son posibles, todavía no que estén ocurriendo.

El NHC proyecta entre cinco y siete pies de inundación sobre el suelo en sectores de Mobile Bay y entre Ocean Springs e Indian Pass.

Esas alturas dependen de la trayectoria y las mareas. La entrada de agua marina puede inundar terrenos habitualmente secos y dificultar las salidas.

Lluvias, inundaciones y tornados amplían la amenaza


El peligro de Isaias combina marejada, lluvias intensas, vientos destructivos y posibles tornados, con impactos que pueden alcanzar comunidades alejadas del punto de entrada.

Desde el viernes hasta el fin de semana, el NHC prevé entre tres y siete pulgadas de lluvia en la costa central del Golfo.

Los acumulados localizados podrían alcanzar diez pulgadas. También son posibles inundaciones repentinas, urbanas y de ríos, por lo que resulta esencial seguir los avisos locales.

Para familias hispanas con desplazamientos laborales o viajes previstos, la decisión debe considerar las condiciones de toda la ruta y las instrucciones del destino.

Refugios y cierres: cómo prepararse ante Isaias

Okaloosa anunció que abrirá dos refugios el jueves a las 6 p. m.: Davidson Middle School y Raider Arena, en Northwest Florida State College.

Las autoridades piden llevar identificación, medicamentos, ropa, artículos de higiene y cargadores. Las personas con necesidades especiales deben revisar los requisitos de registro.

Los aeropuertos del condado cerrarán el jueves a las 9 p. m.; sus terminales no estarán disponibles como refugios para la población.

Quienes deban evacuar pueden consultar las actualizaciones de Okaloosa y el Centro Nacional de Huracanes antes de salir.

FUENTE: foxweather , univision

Etiquetas: , ,