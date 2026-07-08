Excandidato demócrata a gobernador es arrestado por drogas en Alabama

Arrestado por posesión de drogas

Detención reaviva polémica

Enfrenta tres cargos penales

El excandidato demócrata a la gubernatura de Florida, Andrew Gillum, fue arrestado en Alabama tras una detención de tránsito en la que la policía aseguró haber encontrado marihuana, metanfetaminas y una pipa de vidrio dentro del vehículo.

Por qué importa: El caso vuelve a colocar bajo los reflectores a una de las figuras demócratas más conocidas de Florida, cuya carrera política estuvo marcada por una ajustada derrota frente a Ron DeSantis y posteriores problemas legales y personales.

El Departamento de Policía de Daphne informó que Andrew Gillum fue detenido el pasado jueves a las 22:45 horas.

La intervención ocurrió después de que oficiales observaran lo que describieron como una conducción errática.

Según el comunicado policial divulgado este martes, los agentes realizaron una inspección inicial del vehículo.

Andrew Gillum enfrenta cargos por drogas en Alabama

🚨 EXCLUSIVE: Ex-Florida Governor nominee Andrew Gillum allegedly had meth, cut straws, bong during his arrest. Read more: https://t.co/l0DWCQD4W0 pic.twitter.com/Z0F6chTkjt — TMZ (@TMZ) July 7, 2026

Durante esa revisión, uno de los oficiales detectó una pipa de vidrio sobre la consola central.

Ese hallazgo llevó a los agentes a efectuar un registro del automóvil por causa probable.

La policía indicó que durante la inspección encontraron varios cigarrillos de marihuana ya armados.

TE PUEDE INTERESAR: Juez frena millonaria demanda de Trump Media por difamación

Además, aseguró haber localizado tres paquetes con una sustancia que dio positivo para metanfetamina.

Las autoridades señalaron que Gillum fue arrestado en la carretera US Highway 98.

La detención ocurrió cerca de la intersección con North Main Street, en la ciudad de Daphne.

Los agentes identificaron al detenido como Andrew Gillum, de 46 años.

También confirmaron que su residencia registrada se encuentra en Tallahassee, capital del estado de Florida.