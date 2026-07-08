Excandidato demócrata a gobernador es arrestado por drogas en Alabama
Publicado el08/07/2026 a las 08:32
- Arrestado por posesión de drogas
- Detención reaviva polémica
- Enfrenta tres cargos penales
El excandidato demócrata a la gubernatura de Florida, Andrew Gillum, fue arrestado en Alabama tras una detención de tránsito en la que la policía aseguró haber encontrado marihuana, metanfetaminas y una pipa de vidrio dentro del vehículo.
Por qué importa: El caso vuelve a colocar bajo los reflectores a una de las figuras demócratas más conocidas de Florida, cuya carrera política estuvo marcada por una ajustada derrota frente a Ron DeSantis y posteriores problemas legales y personales.
El Departamento de Policía de Daphne informó que Andrew Gillum fue detenido el pasado jueves a las 22:45 horas.
La intervención ocurrió después de que oficiales observaran lo que describieron como una conducción errática.
Según el comunicado policial divulgado este martes, los agentes realizaron una inspección inicial del vehículo.
Andrew Gillum enfrenta cargos por drogas en Alabama
🚨 EXCLUSIVE: Ex-Florida Governor nominee Andrew Gillum allegedly had meth, cut straws, bong during his arrest.
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— TMZ (@TMZ) July 7, 2026
Durante esa revisión, uno de los oficiales detectó una pipa de vidrio sobre la consola central.
Ese hallazgo llevó a los agentes a efectuar un registro del automóvil por causa probable.
La policía indicó que durante la inspección encontraron varios cigarrillos de marihuana ya armados.
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Además, aseguró haber localizado tres paquetes con una sustancia que dio positivo para metanfetamina.
Las autoridades señalaron que Gillum fue arrestado en la carretera US Highway 98.
La detención ocurrió cerca de la intersección con North Main Street, en la ciudad de Daphne.
Los agentes identificaron al detenido como Andrew Gillum, de 46 años.
También confirmaron que su residencia registrada se encuentra en Tallahassee, capital del estado de Florida.
Los cargos reavivan la atención sobre el excandidato demócrata
Andrew Gillum, known to many as the Obama-backed Democratic politician, has been arrested after police said they found methamphetamine, marijuana and a bong in his car after being pulled over for erratic driving.https://t.co/LV0X804Lu5
— CBS Austin (@cbsaustin) July 8, 2026
La base de datos de la Oficina del Alguacil del Condado de Baldwin muestra tres cargos contra Gillum.
Las acusaciones incluyen posesión de drogas peligrosas, según Univision.
También enfrenta un cargo por posesión de parafernalia relacionada con drogas.
El tercer señalamiento corresponde a posesión de marihuana.
El arresto llamó la atención en Florida debido al perfil político de Gillum.
Durante varios años fue considerado una de las principales figuras emergentes del Partido Demócrata.
En 2018 estuvo muy cerca de convertirse en gobernador del estado.
Finalmente perdió la elección frente al republicano Ron DeSantis.
La diferencia entre ambos fue de aproximadamente 33.000 votos.
Aquella contienda convirtió a Gillum en una figura nacional dentro del panorama político estadounidense.
Su campaña fue vista como una de las mayores sorpresas del proceso electoral demócrata en Florida.
Su trayectoria política quedó marcada por procesos judiciales y problemas personales
Tras la elección de 2018, Gillum enfrentó un proceso penal federal.
Las acusaciones incluían presuntamente mentir al FBI.
El caso también contemplaba cargos por fraude electrónico y conspiración.
Sin embargo, en 2023 la propia fiscalía solicitó que fuera absuelto de esos señalamientos.
Antes de ese proceso también enfrentó otro episodio que atrajo atención pública.
En 2020 fue localizado por la policía en una habitación de hotel en Miami Beach.
Las autoridades informaron entonces que se encontraba en estado de ebriedad.
En esa habitación también había drogas y un hombre que había sufrido una sobredosis.
Después de ese incidente, Gillum reconoció públicamente que enfrentaba problemas de adicción.
Asimismo, anunció que iniciaría un proceso de desintoxicación.
Andrew Gillum es hijo de un trabajador de la construcción y de una conductora de autobús escolar.
Ingresó a la política a los 23 años como comisionado de Tallahassee.
Más tarde obtuvo un título en Ciencias Políticas por la Universidad de Agricultura y Mecánica de Florida.
Su candidatura a gobernador sorprendió al imponerse en las primarias demócratas.
En esa contienda derrotó a cinco aspirantes, entre ellos la excongresista Gwen Graham y el exalcalde de Miami Beach Philip Levine.