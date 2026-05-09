Ron DeSantis firma ley que endurece restricciones contra Cuba y otros gobiernos en Florida
DeSantis endurece restricciones contra Cuba Florida limita influencia extranjera Nueva ley afecta relaciones comerciales El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva ley que amplía las restricciones contra Cuba y otros países considerados por el estado como amenazas extranjeras. La legislación endurece medidas relacionadas con contactos gubernamentales, regalos a funcionarios públicos, acuerdos comerciales y […]
Publicado el09/05/2026 a las 10:31
- DeSantis endurece restricciones contra Cuba
- Florida limita influencia extranjera
- Nueva ley afecta relaciones comerciales
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva ley que amplía las restricciones contra Cuba y otros países considerados por el estado como amenazas extranjeras.
La legislación endurece medidas relacionadas con contactos gubernamentales, regalos a funcionarios públicos, acuerdos comerciales y vínculos con entidades relacionadas con gobiernos señalados por Florida como “países de preocupación”.
La nueva ley apunta contra Cuba y otros gobiernos
Segun la agencia EFE, la llamada Ley de Restricción y Control de la Injerencia Extranjera fue promulgada por Ron DeSantis en el Museo y Librería de Bahía de Cochinos, en Miami.
Según el gobernador republicano, la medida busca “combatir la influencia extranjera perniciosa” dentro de Florida.
Durante el acto, DeSantis aseguró que Florida necesita “un buen vecino” a unos 145 kilómetros de sus costas, en referencia a Cuba.
“Es hora de que la dictadura comunista cubana quede en el pasado de una vez por todas”, declaró el gobernador.
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La legislación también incluye a China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria y “el régimen venezolano de Nicolás Maduro”.
Estos países ya enfrentaban restricciones en Florida relacionadas con inversiones públicas, compra de terrenos, contratos gubernamentales y acuerdos académicos.
La nueva norma amplía ahora las limitaciones y endurece el control sobre posibles vínculos con esos gobiernos.
La legislación impone nuevas restricciones en Florida
La ley prohíbe a funcionarios y empleados públicos aceptar regalos o beneficios provenientes de los países incluidos en la lista.
También restringe acuerdos de subrogación y adopción cuando alguna de las partes sea ciudadana o residente de esas naciones.
Además, el estado no podrá entregar ni recibir fondos de organizaciones catalogadas como terroristas.
La legislación crea mecanismos para designar grupos terroristas nacionales y extranjeros.
La norma también autoriza a gobiernos locales y recaudadores de impuestos a revocar licencias comerciales de empresas o individuos que hagan negocios con Cuba violando leyes federales.
El proyecto contempla además una cláusula que permitiría al gobernador suspender temporalmente ciertas restricciones comerciales con Cuba.
Esto ocurriría únicamente si el Gobierno federal implementa cambios relacionados con la isla dentro de un eventual proceso hacia “una Cuba libre e independiente”.
La ley llega en medio de nuevas tensiones con Cuba
La promulgación ocurre mientras Washington endurece nuevamente su política hacia La Habana.
El texto señala que las nuevas restricciones fueron aprobadas en medio de recientes sanciones anunciadas contra Cuba.
Además, el escenario político se tensó después de declaraciones del presidente Donald Trump sobre la isla.
Según el texto, Trump ha realizado amenazas repetidas señalando que “Cuba es la siguiente”.
Sin embargo, no se reporta ninguna acción militar emprendida hasta el momento.
La nueva ley firmada por DeSantis se suma a otras medidas impulsadas previamente en Florida para limitar la influencia de gobiernos considerados adversarios.
En años recientes, el estado también aprobó restricciones relacionadas con compra de propiedades, inversiones y acceso a determinadas tecnologías provenientes de esos países.
La decisión vuelve a colocar a Cuba en el centro del debate político en Florida, especialmente dentro de un contexto de creciente confrontación entre autoridades estadounidenses y el Gobierno de La Habana.