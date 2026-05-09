DeSantis endurece restricciones contra Cuba

Florida limita influencia extranjera

Nueva ley afecta relaciones comerciales

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva ley que amplía las restricciones contra Cuba y otros países considerados por el estado como amenazas extranjeras.

La legislación endurece medidas relacionadas con contactos gubernamentales, regalos a funcionarios públicos, acuerdos comerciales y vínculos con entidades relacionadas con gobiernos señalados por Florida como “países de preocupación”.

La nueva ley apunta contra Cuba y otros gobiernos



Segun la agencia EFE, la llamada Ley de Restricción y Control de la Injerencia Extranjera fue promulgada por Ron DeSantis en el Museo y Librería de Bahía de Cochinos, en Miami.

Según el gobernador republicano, la medida busca “combatir la influencia extranjera perniciosa” dentro de Florida.

Durante el acto, DeSantis aseguró que Florida necesita “un buen vecino” a unos 145 kilómetros de sus costas, en referencia a Cuba.