Alabama aplaza primarias

Batalla por distritos

Supremo influye elecciones La legislatura de Alabama aprobó este viernes una medida para aplazar las primarias a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La decisión dependerá de si los tribunales federales autorizan al estado a volver a utilizar un antiguo mapa electoral. Ese mapa había sido considerado favorable para el Partido Republicano, según CNN. Las primarias están previstas para el 19 de mayo. Mapas electorales desatan nueva tensión política en Alabama 🚨 | Última hora: Legisladores de Alabama aprueban medida que abre camino a un mapa rojo de redistribución para 2026.

Un demócrata SE VOLVIÓ LOCO segundos antes de que los republicanos MAGA del sur aprobaran la medida justo frente a él. El plan aprobado hoy permite nuevas… pic.twitter.com/MN6RcxoZPs — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) May 8, 2026 Actualmente, el estado opera bajo un mapa de distritos congresionales ordenado por una corte y vigente hasta 2030.

Sin embargo, Alabama solicitó una revisión de sus distritos electorales. La petición surgió después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos desmantelara parte de la Ley del Derecho al Voto de 1965. Republicanos buscan regresar al antiguo mapa Alabama Gov. Kay Ivey signed legislation that would set up new primary elections if the courts allow Republicans in the state to change their congressional and state Senate maps ahead of the midterms. https://t.co/BgqwmHosci — NBC News (@NBCNews) May 8, 2026

Alabama, un estado sureño con mayoría blanca, cuenta desde 2023 con dos distritos principalmente negros. Una corte ordenó ampliar la representación de votantes afroamericanos por motivos raciales. Pero la semana pasada el Tribunal Supremo anuló un mapa electoral de Luisiana. El fallo argumentó que el diseño dependía excesivamente de criterios de igualdad racial. Los republicanos de Alabama utilizaron esa decisión para defender el regreso al antiguo mapa electoral.

Ese esquema solo incluía un distrito de mayoría negra. TE PUEDE INTERESAR: Gavin Newsom regalará pañales gratis a familias en California La medida aprobada por el Senado estatal permitirá cambiar la fecha de las primarias. Eso ocurriría únicamente si la Justicia autoriza volver a los distritos previos a 2023. Aunque el proyecto aún necesita la firma de la gobernadora Kay Ivey, ya provocó fuertes críticas demócratas.

Los opositores consideran que la propuesta reduce la representación política de la comunidad afroamericana. También advirtieron problemas logísticos para la elección. Según indicaron, las papeletas para el voto por correo ya fueron distribuidas. La disputa se replica en otros estados La batalla política en Alabama forma parte de una disputa nacional por los mapas electorales. El presidente Donald Trump pidió recientemente a Texas rediseñar sus distritos electorales.

El objetivo era aumentar el respaldo republicano en el Congreso federal. Desde entonces, otros estados avanzaron en procesos similares. Texas, Florida, Carolina del Norte, Tennessee, Ohio y Misuri aprobaron nuevos mapas. Según estimaciones, esos cambios podrían dar al Partido Republicano unos veinte escaños adicionales. California y Nevada también aprobaron medidas favorables para el Partido Demócrata.

Mientras tanto, Misisipi prepara sesiones extraordinarias para redibujar sus distritos. En Carolina del Sur, los legisladores republicanos ya iniciaron el proceso de modificación. Los nuevos mapas podrían definir el Congreso La disputa por los distritos electorales podría influir directamente en las elecciones de medio mandato de noviembre. En esos comicios se renovará por completo la Cámara de Representantes en Washington. Actualmente, la cámara cuenta con 217 republicanos y 212 demócratas.

Además, existe un legislador independiente y cinco asientos vacantes. La redistribución de distritos es considerada clave para definir el equilibrio político en el Congreso. La tensión también alcanzó este viernes al estado de Virginia. El Tribunal Supremo de Virginia anuló un mapa electoral estatal. Ese rediseño favorecía los intereses demócratas rumbo a las elecciones de medio mandato.