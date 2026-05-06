Rubio impulsa rumores presidenciales

#Rubio2028 se vuelve tendencia

Conservadores respaldan a Rubio El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desató nuevas especulaciones en Washington sobre una posible candidatura presidencial republicana rumbo a 2028. La conversación política aumentó después de una rueda de prensa realizada el martes en la Casa Blanca. Rubio sustituyó a la portavoz presidencial Karoline Leavitt, quien actualmente se encuentra de baja por maternidad. Durante la conferencia respondió preguntas sobre Irán, China, Venezuela y el papa. Su desempeño fue ampliamente comentado en foros conservadores y en redes sociales.

Usuarios y figuras del ámbito republicano destacaron el tono relajado y seguro mostrado por Rubio durante la comparecencia. La etiqueta #Rubio2028 se convirtió rápidamente en tendencia en la red social X. La intervención fortaleció las especulaciones sobre una eventual carrera presidencial dentro del Partido Republicano. Un video de Rubio alimentó rumores sobre 2028 pic.twitter.com/smazZPvwvM — Marco Rubio (@marcorubio) May 6, 2026



Segun la agencia EFE, las especulaciones crecieron aún más después de que Rubio compartiera este miércoles un video en redes sociales. El audiovisual incluía una de sus respuestas durante la conferencia de prensa y estaba editado con música similar a la utilizada en anuncios de campañas electorales. En el fragmento, Rubio hablaba sobre su visión para Estados Unidos. “Queremos que Estados Unidos siga siendo un lugar donde cualquiera, sin importar su procedencia, pueda lograr lo que se proponga”, afirmó. También sostuvo que el país debe permitir superar desafíos “sin limitaciones impuestas por las circunstancias de nacimiento, el color de la piel o el origen étnico”.

TE PUEDE INTERESAR: Obama lanza dura acusación contra Trump por usar el DOJ El video fue compartido ampliamente por figuras conservadoras influyentes. Entre ellas apareció Elon Musk, quien respaldó públicamente a Donald Trump durante la campaña presidencial de 2024. Se trata del segundo video viral protagonizado por Rubio en los últimos días. El fin de semana también publicó imágenes donde aparecía actuando como DJ en una boda.

“No están preparados para mi nombre artístico como DJ”, bromeó el funcionario durante la rueda de prensa. Rubio gana atención mientras Vance sigue como favorito Marco Rubio ya había competido en 2016 por la candidatura presidencial republicana. En aquella ocasión perdió frente a Donald Trump, quien terminó convirtiéndose en presidente. Posteriormente, Rubio respaldó políticamente al mandatario republicano. Trump no puede aspirar a un tercer mandato presidencial en 2028.

Por ello, dentro del Partido Republicano comienzan a surgir nombres para una futura candidatura. El actual vicepresidente JD Vance aparece como el principal favorito para buscar la nominación republicana. Sin embargo, Rubio ha ganado popularidad en los últimos meses y ha reducido distancias frente a Vance en distintas encuestas. A pesar de las especulaciones, Rubio ha asegurado públicamente que no competiría si Vance decide buscar la candidatura. El secretario de Estado también ha señalado que considera al vicepresidente como su amigo.

Hasta ahora, Trump no ha mostrado apoyo explícito hacia ninguno de los dos posibles aspirantes. No obstante, algunos analistas consideran que Rubio está recibiendo un protagonismo creciente dentro de la administración republicana. Dos perfiles distintos dentro del Partido Republicano Mientras Rubio atraía atención mediática en Washington, JD Vance participaba en un acto de recaudación de fondos en Oklahoma para el Partido Republicano. El evento podría ayudar al vicepresidente a fortalecer su influencia dentro de la estructura partidista. Ambos políticos representan perfiles distintos dentro del movimiento conservador estadounidense.

Vance creció en una comunidad de Ohio marcada por la desindustrialización y la epidemia de opioides. Ese origen le ha permitido conectar con las bases del movimiento Make America Great Again. Rubio, por su parte, es hijo de inmigrantes cubanos que abandonaron la isla antes de la revolución. El funcionario tiene el español como idioma materno y ha construido parte de su carrera política alrededor de críticas al socialismo. También mantiene una postura más intervencionista en política exterior frente a países como Irán y China.