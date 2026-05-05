Ramaswamy gana primarias Ohio

Republicanos buscan mantener control

Influencia de Trump en juego Vivek Ramaswamy obtuvo la nominación republicana para gobernador de Ohio el 5 de mayo. El resultado define el escenario para las elecciones de noviembre en el estado. El Partido Republicano busca mantener el control político en esta contienda clave. La elección funciona como una prueba del peso político del presidente Donald Trump. También refleja tensiones internas dentro del Partido Republicano.

Además, ocurre en medio de disputas sobre redistribución electoral en varios estados. Ramaswamy se impone en primarias republicanas

Segun USATODAY, ramaswamy, empresario de biotecnología de 40 años, derrotó a Casey Putsch. El resultado fue anunciado poco después del cierre de urnas por NBC News y Decision Desk HQ. Con esta victoria, Ramaswamy se convierte en el candidato republicano oficial. En noviembre enfrentará a la demócrata Amy Acton.

Acton, exdirectora estatal de la respuesta al COVID-19, no tuvo oposición en su primaria. La contienda general marcará el siguiente paso en la carrera por la gobernación. Elecciones reflejan influencia de Trump Los votantes de Ohio e Indiana acudieron a las urnas el mismo día. Ambos estados se han convertido en un termómetro político para medir la influencia de Trump. El proceso ocurre en medio de una intensificación de las primarias de 2026.

Se menciona una carrera marcada por disputas relacionadas con la manipulación electoral. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump usa IA para burlarse de líderes demócratas en Cinco de Mayo En Indiana, algunos republicanos desafiaron las exigencias del presidente. Esto generó tensiones internas dentro del partido. Al menos siete elecciones primarias estatales quedaron bajo atención directa.

Trump respaldó a candidatos que se oponen a legisladores que rechazaron su propuesta. Redistribución electoral marca el contexto político Los aliados de Trump invirtieron millones en estas contiendas. El objetivo fue reemplazar a legisladores republicanos que se opusieron a sus planes. Sin embargo, se reportó que varios de esos aspirantes no lograron un mensaje claro. Si no obtienen victorias, podría reflejar una desconexión con los votantes conservadores.

El tema de la redistribución de distritos no parece ser prioridad para todos los electores. Ohio también enfrenta consecuencias por cambios en los distritos electorales. Se llevará a cabo una primaria clave para el noveno distrito congresional. Ese distrito actualmente está representado por la demócrata Marcy Kaptur. El escaño se ha vuelto más favorable para los republicanos tras cambios legislativos.