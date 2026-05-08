Crisis dentro FDA

Trump presiona a Makary

Choques por vapeadores La permanencia de Marty Makary al frente de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) estaría en riesgo. El presidente Donald Trump planea despedir al funcionario, según reportan este viernes varios medios locales, según Efe. La posible salida ocurre tras meses de tensiones internas dentro de la administración. Trump planea despedir al director de la FDA Exclusive: President Trump has signed off on a plan to fire FDA Commissioner Marty Makary after clashes with the regulator over vaping, abortion and drug policy https://t.co/JLyVxhv7WM — The Wall Street Journal (@WSJ) May 8, 2026

Makary habría protagonizado desacuerdos relacionados con vapeadores, aborto y decisiones regulatorias. Por qué importa: La posible destitución ampliaría la lista de altos cargos removidos durante la administración Trump. También reflejaría divisiones internas en temas sensibles de salud pública y regulación farmacéutica. Vapeadores generaron uno de los principales choques Trump Plans to Fire FDA Chief Over MAHA Vaping War https://t.co/Jmo2B5YCx8

— The New Republic (@newrepublic) May 8, 2026 Trump habría expresado decepción por el manejo de Makary sobre productos de nicotina. La molestia surgió por la negativa inicial a aprobar cigarrillos electrónicos de sabores. En febrero, Makary rechazó autorizar los sabores de arándano y mango del fabricante Glas.

La empresa tiene sede en California. TE PUEDE INTERESAR: Tribunal bloquea arancel global impulsado por Trump El director de la FDA argumentó que buscaba frenar el aumento del consumo entre jóvenes. Sin embargo, posteriormente rectificó y aprobó esos productos. Los reportes señalan que la decisión cambió tras presuntas presiones de Trump.

La gestión de Makary también recibió críticas desde el sector biotecnológico. Empresas enfocadas en tratamientos para enfermedades raras cuestionaron decisiones regulatorias de la FDA. El aborto elevó la tensión política Otro foco de conflicto fue el tema del aborto. Makary recibió críticas públicas de Marjorie Dannenfelser. Ella preside el grupo antiaborto Susan B. Anthony Pro-Life America.

Las críticas surgieron tras la aprobación de una versión genérica de la píldora abortiva. Dentro de la administración consideran que los constantes enfrentamientos complicaron la gestión. Las diferencias habrían alcanzado a funcionarios del Departamento de Salud. También se registraron tensiones con miembros de la Casa Blanca. Por ello, algunos sectores internos consideran que Makary debería abandonar el cargo.

Más despidos dentro del área de Salud Si la destitución se concreta, Makary sería otro alto funcionario removido bajo la gestión de Robert F. Kennedy Jr. Kennedy actualmente se desempeña como Secretario de Salud y Servicios Humanos. El verano pasado fue despedida Susan Monarez. Ella era directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En febrero también salió Jim O’Neill.

O’Neill ocupaba el cargo de subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Makary es ex cirujano de Johns Hopkins en Baltimore. Además, respaldó públicamente la iniciativa “Make America Healthy Again”. Su eventual salida se sumaría a otros despidos recientes dentro de la administración Trump. Pam Bondi fue destituida en abril tras permanecer 14 meses en el cargo como Fiscal General.