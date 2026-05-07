Tribunal bloquea arancel global impulsado por Trump
Tribunal bloquea aranceles Trump enfrenta revés judicial Arancel vence en julio El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó este jueves el arancel global del 10 % impuesto por el presidente Donald Trump a la mayoría de las importaciones. Por qué importa: La decisión representa un nuevo revés judicial para la política comercial de […]
Publicado el07/05/2026 a las 13:33
- Tribunal bloquea aranceles
- Trump enfrenta revés judicial
- Arancel vence en julio
El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó este jueves el arancel global del 10 % impuesto por el presidente Donald Trump a la mayoría de las importaciones.
Por qué importa: La decisión representa un nuevo revés judicial para la política comercial de Trump y podría tener consecuencias económicas millonarias para el Gobierno estadounidense.
El fallo señala que Trump invocó “de forma incorrecta” una antigua legislación comercial para justificar los gravámenes.
La corte concluyó que el Ejecutivo excedió los límites establecidos en la normativa al aplicar aranceles de manera generalizada a productos provenientes de casi todos los países.
Tribunal bloquea aranceles de Trump
Tribunal de Estados Unidos bloquea el arancel global del 10% de Trump por ilegal
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El tribunal, con sede en Nueva York, recordó que la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 permite únicamente medidas temporales y limitadas.
Según la resolución, esa disposición fue diseñada para situaciones específicas relacionadas con desequilibrios graves en la balanza de pagos o problemas en el sistema financiero internacional.
La decisión judicial llega después de que otro paquete de medidas arancelarias fuera anulado previamente por el Tribunal Supremo.
Tras ese revés, la Administración recurrió nuevamente a la sección 122 para mantener vigente el arancel global.
Arancel temporal vence en julio
El arancel del 10 % comenzó a aplicarse el pasado 24 de febrero bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
La normativa permite imponer gravámenes de hasta el 15 % durante un periodo máximo de 150 días.
Ese plazo vence el próximo 23 de julio.
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Después de esa fecha, cualquier extensión necesitaría autorización del Congreso de Estados Unidos.
El Tribunal de Comercio subrayó precisamente ese límite temporal en su fallo.
A pesar de la decisión judicial, el litigio todavía no está cerrado.
El Gobierno ya contemplaba el arancel como una medida temporal mientras analizaba otras bases legales para establecer gravámenes más permanentes.
Administración de Trump prepara apelación
Según reportó The New York Times, se espera que la Administración de Trump presente una apelación contra el fallo.
Eso podría prolongar el conflicto judicial durante varios meses.
Una derrota definitiva tendría consecuencias económicas importantes para el Ejecutivo.
De acuerdo con estimaciones citadas por el diario, el Gobierno podría verse obligado a devolver cerca de 166.000 millones de dólares recaudados mediante esos aranceles.
El caso también vuelve a colocar bajo revisión el alcance de los poderes presidenciales en materia comercial.
La disputa gira principalmente en torno al uso de facultades extraordinarias contempladas en leyes antiguas para imponer medidas económicas amplias sin intervención directa del Congreso.
El fallo del Tribunal de Comercio marca un nuevo capítulo en la batalla legal sobre la política arancelaria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca.