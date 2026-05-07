Tribunal bloquea aranceles

Trump enfrenta revés judicial

Arancel vence en julio

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó este jueves el arancel global del 10 % impuesto por el presidente Donald Trump a la mayoría de las importaciones.

Por qué importa: La decisión representa un nuevo revés judicial para la política comercial de Trump y podría tener consecuencias económicas millonarias para el Gobierno estadounidense.

El fallo señala que Trump invocó “de forma incorrecta” una antigua legislación comercial para justificar los gravámenes.

La corte concluyó que el Ejecutivo excedió los límites establecidos en la normativa al aplicar aranceles de manera generalizada a productos provenientes de casi todos los países.

Tribunal bloquea aranceles de Trump