¿Las redadas migratorias fueron un espectáculo político? Newsom acusa a Trump de abuso de poder
Publicado el29/07/2026 a las 16:08
El gobernador de California aseguró que nuevos testimonios de agentes federales respaldan las denuncias de que un operativo de inmigración en Los Ángeles fue utilizado con fines políticos.
La acusación forma parte de una demanda presentada por la ACLU contra el Gobierno federal.
El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó al Gobierno del presidente Donald Trump de utilizar redadas migratorias como una herramienta política, luego de que salieran a la luz testimonios de agentes federales que describen un operativo en Los Ángeles como una «maniobra publicitaria» organizada para atraer la atención de los medios.
Por qué es importante: Los nuevos testimonios podrían reforzar la demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y aumentar el enfrentamiento entre California y la Administración Trump por la política migratoria.
Los testimonios describen un operativo para atraer la atención mediática
Según informó EFE, los mensajes internos forman parte de las pruebas entregadas por la ACLU en una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por las redadas migratorias realizadas en Los Ángeles.
Los documentos hacen referencia a un operativo desplegado el pasado 14 de agosto, mientras Newsom ofrecía una conferencia de prensa junto a otros funcionarios para responder a las acciones de inmigración en la ciudad.
Durante ese evento, el entonces jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, llegó al lugar acompañado por agentes armados, con cascos, uniformes de camuflaje y máscaras.
Uno de los testimonios asegura que la intención era llamar la atención de la prensa.
«Newsom estaba dando una conferencia de prensa, así que decidieron marchar desde el edificio federal hasta el lugar donde se celebraba la conferencia. Arrestaron a un par de personas en el exterior y simplemente se quedaron allí para atraer la atención de los medios… Bovino hizo un par de declaraciones; luego se marcharon y regresaron caminando al edificio (de ICE)».
- La acusación: Los testimonios sostienen que la operación respondió a una «agenda política» y una «maniobra publicitaria».
- La evidencia: Los mensajes fueron incorporados como parte del expediente judicial presentado por la ACLU.
Agentes afirman que fueron retirados de otros operativos
Los documentos también indican que algunos agentes dejaron otras tareas de control migratorio para participar en el despliegue cercano a la conferencia de prensa.
Uno de los mensajes incluidos en la demanda señala:
«Nos retiraron (de los establecimientos de The Home Depot) y del lavado de autos para llevar a cabo esta maniobra publicitaria».
Según la demanda, esa decisión habría reducido temporalmente otros operativos para concentrar recursos en una acción con alta exposición pública.
La ACLU sostiene que estos mensajes respaldan su argumento de que algunas redadas respondieron a objetivos políticos más que exclusivamente a labores de control migratorio.
- Quién presentó la demanda: La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
- Qué busca: Impugnar la legalidad de varios operativos migratorios realizados en Los Ángeles.
Newsom acusa un abuso de poder del Gobierno federal
#Internacionales | El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, acusó este miércoles a la Administración del presidente Donald Trump de usar operativos migratorios en Los Ángeles como «maniobras orquestadas» con fines políticos contra miembros de su partido.
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— El Diario de Hoy (@EDHNoticias) July 29, 2026
Tras conocerse los testimonios, Newsom endureció sus críticas contra la Administración Trump.
El gobernador calificó el operativo como «una táctica del manual de un dictador» y afirmó que el Gobierno federal nunca debería utilizarse contra opositores políticos.
También declaró:
«Esto constituye un abuso de poder, y todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación partidista, deberían estar profundamente preocupados».
Hasta el momento, el material divulgado corresponde a las pruebas presentadas por la ACLU dentro del proceso judicial y forma parte de las acusaciones que deberá evaluar el tribunal.
Qué sigue: Será un tribunal federal el que determine el alcance y el valor de estas pruebas dentro de la demanda.
Contexto: Newsom se ha convertido en uno de los principales críticos de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.
Por ahora, las acusaciones de Newsom se apoyan en testimonios y mensajes incorporados a una demanda presentada por la ACLU, por lo que será un tribunal federal el que determine si existió un uso indebido de los operativos migratorios.
Mientras tanto, el caso profundiza el choque entre California y la Administración Trump sobre el alcance y la aplicación de la política migratoria en Estados Unidos.
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FUENTE: EFE / El Diario de Hoy