El fiscal general Todd Blanche advierte que algunas amenazas de los demócratas podrían justificar investigaciones penales, mientras la oposición prepara una ofensiva contra el Gobierno de Trump.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que podría investigar a legisladores demócratas que impulsen juicios políticos e investigaciones contra funcionarios y aliados del presidente Donald Trump.

- Por qué importa: La advertencia plantea un enfrentamiento entre el Departamento de Justicia y el Congreso, ahora controlado por los demócratas, sobre los límites de la supervisión presidencial.

Todd Blanche advierte sobre posibles investigaciones contra demócratas

Fiscal de EE.UU. podría investigar demócratas por promover juicios políticos a republicanos https://t.co/Yc1JdxbAGN — ZonaCero (@zonacero) November 8, 2026

En una entrevista con CNN este domingo, Blanche cuestionó las declaraciones de dirigentes demócratas que prometen investigar a integrantes de la Administración republicana.

El fiscal general reconoció que el Congreso tiene facultades para supervisar al Gobierno, pero sostuvo que algunas amenazas recientes van más allá de esa función.

Según Blanche, los demócratas hablan de investigar a prácticamente todo el gabinete presidencial y a empresas privadas que realizaron inversiones en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Talarico irrumpe en SNL tras ganar Texas y devuelve la burla al Trump de ficción

- El dato: Cuando CNN preguntó si existían indicios de delitos que justificaran investigaciones, Blanche respondió: "Depende de lo que se diga. Podría haberlo".

El funcionario, quien anteriormente fue abogado personal de Trump, también acusó a los demócratas de lanzar amenazas contra personas vinculadas con la Administración.

Sin embargo, sus declaraciones no confirman que el Departamento de Justicia haya iniciado investigaciones penales contra legisladores por promover procedimientos de supervisión.