Fiscal de Trump abre la puerta a investigar a demócratas por promover juicios políticos
Publicado el 08/11/2026 a las 13:02
El fiscal general Todd Blanche advierte que algunas amenazas de los demócratas podrían justificar investigaciones penales, mientras la oposición prepara una ofensiva contra el Gobierno de Trump.
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que podría investigar a legisladores demócratas que impulsen juicios políticos e investigaciones contra funcionarios y aliados del presidente Donald Trump.
- Por qué importa: La advertencia plantea un enfrentamiento entre el Departamento de Justicia y el Congreso, ahora controlado por los demócratas, sobre los límites de la supervisión presidencial.
Todd Blanche advierte sobre posibles investigaciones contra demócratas
Fiscal de EE.UU. podría investigar demócratas por promover juicios políticos a republicanos https://t.co/Yc1JdxbAGN
— ZonaCero (@zonacero) November 8, 2026
En una entrevista con CNN este domingo, Blanche cuestionó las declaraciones de dirigentes demócratas que prometen investigar a integrantes de la Administración republicana.
El fiscal general reconoció que el Congreso tiene facultades para supervisar al Gobierno, pero sostuvo que algunas amenazas recientes van más allá de esa función.
Según Blanche, los demócratas hablan de investigar a prácticamente todo el gabinete presidencial y a empresas privadas que realizaron inversiones en Estados Unidos.
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- El dato: Cuando CNN preguntó si existían indicios de delitos que justificaran investigaciones, Blanche respondió: "Depende de lo que se diga. Podría haberlo".
El funcionario, quien anteriormente fue abogado personal de Trump, también acusó a los demócratas de lanzar amenazas contra personas vinculadas con la Administración.
Sin embargo, sus declaraciones no confirman que el Departamento de Justicia haya iniciado investigaciones penales contra legisladores por promover procedimientos de supervisión.
Trump pide procesar a demócratas que amenacen a republicanos[caption id="attachment_1700157" align="alignnone" width="1199"] Todd Blanche advierte sobre posibles investigaciones contra demócratas. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Las advertencias de Blanche llegaron un día después de que Trump ordenara al Departamento de Justicia actuar contra legisladores demócratas que, según él, extorsionen a republicanos.
La instrucción presidencial menciona posibles amenazas contra miembros, aliados y donantes del Partido Republicano, en medio de una disputa por el control político de Washington.
- La diferencia: Investigar a un funcionario o promover su destitución mediante mecanismos constitucionales no constituye, por sí mismo, un delito.
El Congreso tiene autoridad para investigar al Poder Ejecutivo, solicitar información y evaluar posibles responsabilidades de funcionarios federales.
Un juicio político, conocido como impeachment, es un procedimiento constitucional que puede conducir a la destitución de determinados funcionarios, pero requiere distintas etapas legislativas.
La advertencia de Blanche deja abierta una cuestión: qué declaraciones o actuaciones concretas podrían justificar una investigación penal y cuáles forman parte de las funciones del Congreso.
Demócratas preparan juicios políticos tras ganar el Congreso
Las elecciones legislativas del pasado martes dieron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso, según la información de referencia.
El resultado representa un cambio importante para Trump, porque la oposición tendrá mayores posibilidades de impulsar investigaciones y exigir explicaciones a su Administración.
- Lo que cambia: Los demócratas prometen utilizar su mayoría para investigar posibles irregularidades del Gobierno y evaluar responsabilidades de integrantes del gabinete.
Entre los funcionarios mencionados figura el secretario de Defensa, Pete Hegseth, cuyo papel en la guerra de Irán podría convertirse en objeto de un juicio político.
Los demócratas consideran que existen motivos para investigar posibles actos de corrupción, aunque esas acusaciones requieren pruebas y procedimientos para establecer responsabilidades.
¿Qué sigue en el enfrentamiento entre Trump y el Congreso?
Por ahora, Blanche no ha anunciado investigaciones específicas contra legisladores demócratas relacionadas con sus propuestas de juicios políticos.
La disputa podría intensificarse cuando la nueva mayoría parlamentaria comience a ejercer sus facultades de supervisión sobre el Ejecutivo.
- La incógnita: Si el Departamento de Justicia decide investigar a congresistas, deberá determinar si existen conductas delictivas y no solamente desacuerdos políticos.
El siguiente desafío será distinguir entre investigaciones legislativas legítimas, posibles abusos de poder y amenazas que puedan constituir delitos federales.