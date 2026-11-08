Talarico sorprende junto al imitador.

Texas rompe larga sequía demócrata.

Broma cuestiona aperturas sobre Trump.

James Talarico llevó su victoria electoral al escenario de Saturday Night Live: el senador electo demócrata por Texas apareció por sorpresa el sábado 7 de noviembre.

Su entrada ocurrió durante la apertura del programa de NBC, centrada en los resultados de las elecciones de medio mandato del martes.

James Austin Johnson interpretaba a Donald Trump y repasaba los triunfos demócratas cuando mencionó al político texano con un apodo burlón.

Entonces apareció el verdadero Talarico. El público respondió con aplausos y la escena pasó de la imitación presidencial al intercambio con su invitado.

El apodo que provocó la entrada de Talarico

Senator-elect James Talarico made a surprise appearance on SNL https://t.co/FCTa0QHrot — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 8, 2026



El personaje de Trump llamó al senador electo “Talafreako”, un juego de palabras despectivo con su apellido que sirvió como entrada al sketch.

Talarico aprovechó su presentación para bromear sobre los mensajes de recaudación que había enviado durante la campaña, solicitando aportaciones de cinco dólares.

La referencia convirtió una práctica habitual de las campañas estadounidenses en un chiste dirigido a quienes habían recibido esas peticiones en sus teléfonos.

El intercambio también incluyó una invitación a colaborar para mejorar la vida de los estadounidenses, planteada ante la versión cómica del presidente.