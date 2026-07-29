¿Trump tendió una trampa política a los demócratas con la identificación para votar?

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley impulsado por los republicanos que combina dos asuntos distintos: limitar la compra de acciones por parte de los miembros del Congreso y exigir una identificación válida para votar en elecciones federales.

Más que el contenido de la iniciativa, el debate se centra ahora en la estrategia política detrás de esa votación.

Por qué importa: La votación podría convertirse en un mensaje de campaña para Donald Trump y los republicanos antes de las elecciones, al presentar a los demócratas como opositores a medidas que suelen tener respaldo entre buena parte del electorado.

¿Trampa política a los demócratas con la identificación para votar?

Nearly 200 Democrats voted to ALLOW Members of Congress to participate in shady stock trading and voted AGAINST requiring voter ID at the polls. These things prevent corruption and are COMMON SENSE. Democrats are on the wrong side EVERY SINGLE TIME. pic.twitter.com/6JPgUUybMu — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 28, 2026

La Cámara aprobó la HR 7008, conocida como Ley para Detener el Uso de Información Privilegiada, con 232 votos a favor y 198 en contra.

Según la oficina del presidente de la Cámara, Mike Johnson, la legislación busca impedir que congresistas, sus cónyuges e hijos dependientes compren nuevas acciones mientras ocupan el cargo y, además, incorpora un requisito nacional de identificación para votar.

Johnson sostuvo que la iniciativa responde a dos demandas que, según él, cuentan con amplio respaldo ciudadano: combatir los conflictos de interés en el Congreso y fortalecer la seguridad electoral.

El dato: Votaron a favor 218 republicanos, 13 demócratas y un legislador independiente; los 198 votos en contra correspondieron a demócratas.

Esa combinación permitió a los republicanos resumir el resultado con un mensaje sencillo: que los demócratas votaron contra restringir el uso de información privilegiada por parte de legisladores y también contra exigir identificación para votar.