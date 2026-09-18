Trump veta a CNN y a otros medios de la Casa Blanca por “noticias falsas”
Publicado el18/09/2026 a las 14:56
El presidente anunció que el veto tiene efecto inmediato y advirtió que podría ampliarlo a otros medios, mientras surgen interrogantes sobre su aplicación y posibles desafíos legales.
El presidente Donald Trump anunció este viernes que prohibirá el acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico, acusándolos de difundir “noticias falsas”.
Por qué importa: La decisión afecta directamente el acceso de periodistas a la Presidencia y podría abrir otra disputa sobre libertad de prensa y Primera Enmienda.
Trump prohíbe acceso a la Casa Blanca a tres medios
President Trump said Friday that he is banning CNN, MS NOW and Politico from the White House, the latest move by his administration to target media outlets over their reporting.
The president, who posted the announcement on Truth Social, also threatened that he would take action… pic.twitter.com/xoWUzv2Mt7
— CBS News (@CBSNews) September 18, 2026
Trump comunicó la decisión mediante Truth Social y aseguró que las tres organizaciones publican de manera constante información falsa sobre su Gobierno.
“Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos”, escribió Trump, según EFE.
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El mandatario también advirtió que podrían sumarse otras organizaciones informativas, aunque no identificó cuáles serían las próximas ni explicó qué coberturas motivaron específicamente el veto.
El dato: La medida afecta a CNN, MSNOW —anteriormente MSNBC— y Politico, tres organizaciones con periodistas que cubren regularmente la Casa Blanca.
EFE reportó que el anuncio sorprendió a la sala de prensa presidencial, donde este viernes todavía trabajaban periodistas pertenecientes a los medios señalados.
El alcance real del veto todavía genera preguntas
Aunque Trump declaró que la prohibición entraba en vigor “inmediatamente”, inicialmente no estaba claro cómo sería aplicada en todos los espacios de la Casa Blanca.
Adweek informó que periodistas de CNN y MSNOW continuaban reportando desde la Casa Blanca después del anuncio presidencial.
Trump tampoco presentó públicamente ejemplos concretos de las informaciones que considera falsas al anunciar la medida contra las tres organizaciones.
El límite: El anuncio presidencial establece el veto, pero su implementación práctica y el alcance exacto de las restricciones todavía pueden evolucionar.
CBS News señaló que la decisión podría provocar nuevos desafíos judiciales, especialmente por los antecedentes relacionados con el acceso de periodistas a espacios presidenciales.
El conflicto con AP dejó un precedente judicial
«I don’t want them in my office. I don’t want them here,» President Trump echoed his media outlet ban aimed at CNN, MS NOW and Politico that he issued Friday while speaking to reporters in the Oval Office.
The president barred the outlets from reporting at the White House… pic.twitter.com/nkFmUG8Dot
— CBS News (@CBSNews) September 18, 2026
La disputa recuerda las restricciones impuestas anteriormente a Associated Press después de que la agencia mantuviera el nombre “golfo de México” en lugar de adoptar “golfo de América”.
AP llevó el caso ante los tribunales alegando una violación de la Primera Enmienda, que protege, entre otros derechos, la libertad de prensa.
Un juez federal ordenó en abril de 2025 restaurar parte del acceso de AP, aunque posteriormente una corte de apelaciones permitió temporalmente determinadas restricciones en espacios más limitados.
Qué sigue: La atención estará puesta en cómo la Casa Blanca aplica el nuevo veto y si CNN, MSNOW o Politico recurren a los tribunales.
El anuncio amplía así la disputa entre Trump y medios críticos de su Administración, pero el alcance definitivo de la prohibición dependerá de cómo se ejecute y de cualquier eventual respuesta judicial.
Fuentes: Efe, CBS News.