Trump veta a CNN y a otros medios de la Casa Blanca por “noticias falsas”

El presidente anunció que el veto tiene efecto inmediato y advirtió que podría ampliarlo a otros medios, mientras surgen interrogantes sobre su aplicación y posibles desafíos legales.

El presidente Donald Trump anunció este viernes que prohibirá el acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico, acusándolos de difundir “noticias falsas”.

Por qué importa: La decisión afecta directamente el acceso de periodistas a la Presidencia y podría abrir otra disputa sobre libertad de prensa y Primera Enmienda.

Trump prohíbe acceso a la Casa Blanca a tres medios

President Trump said Friday that he is banning CNN, MS NOW and Politico from the White House, the latest move by his administration to target media outlets over their reporting. The president, who posted the announcement on Truth Social, also threatened that he would take action… pic.twitter.com/xoWUzv2Mt7 — CBS News (@CBSNews) September 18, 2026

Trump comunicó la decisión mediante Truth Social y aseguró que las tres organizaciones publican de manera constante información falsa sobre su Gobierno.

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos”, escribió Trump, según EFE.

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El mandatario también advirtió que podrían sumarse otras organizaciones informativas, aunque no identificó cuáles serían las próximas ni explicó qué coberturas motivaron específicamente el veto.

El dato: La medida afecta a CNN, MSNOW —anteriormente MSNBC— y Politico, tres organizaciones con periodistas que cubren regularmente la Casa Blanca.

EFE reportó que el anuncio sorprendió a la sala de prensa presidencial, donde este viernes todavía trabajaban periodistas pertenecientes a los medios señalados.