Senadores demócratas impulsan centro contra el crimen para reforzar la seguridad en Norcross

Los senadores demócratas Jon Ossoff y Raphael Warnock lograron destinar $450,000 en fondos federales para crear un Centro de Crimen en Tiempo Real (RTCC, por sus siglas en inglés) en Norcross, Georgia, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y mejorar la coordinación entre las fuerzas del orden.

Por qué importa: El nuevo centro permitirá a la Policía responder con mayor rapidez a emergencias, compartir información entre agencias y analizar datos en tiempo real para combatir el aumento de robos y otros delitos que afectan a los residentes de Norcross y del condado de Gwinnett.

Senadores impulsan centro de crimen para reforzar la seguridad en Norcross

Norcross to open real-time crime center inside new public safety facility this fall https://t.co/HJybZv9kAx — Atlanta News First (@ATLNewsFirst) July 29, 2026

De acuerdo con la Policía de Norcross, la ciudad ha registrado en los últimos años un incremento en los delitos contra la propiedad, robos de vehículos e incidentes violentos.

Para enfrentar esa situación, el nuevo Centro de Crimen en Tiempo Real funcionará como un punto de mando centralizado desde donde las autoridades podrán monitorear información de seguridad pública y coordinar respuestas de manera más eficiente.

Lo que cambia: Los agentes podrán acceder y analizar datos en tiempo real para identificar incidentes y actuar con mayor rapidez. A quién beneficia: Principalmente a los residentes y negocios de Norcross, además de las agencias policiales que operan en el condado de Gwinnett.

Los recursos fueron asignados mediante una legislación bipartidista de financiación del gobierno federal que entró en vigor el pasado 23 de enero.