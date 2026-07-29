¿ICE está deteniendo a latinos por su apariencia? Videos reavivan la polémica sobre los operativos

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentó nuevas evidencias ante un tribunal federal que, según sostiene, muestran que agentes de inmigración utilizaron criterios raciales durante operativos realizados en Los Ángeles.

Los materiales incluyen videos de cámaras corporales, mensajes de texto y testimonios bajo juramento que, de acuerdo con la organización, apuntan a que la apariencia de origen latino influyó en algunas detenciones, según informó EFE.

Por qué importa: Si el tribunal considera que las pruebas demuestran un patrón de perfiles raciales, el caso podría modificar la forma en que se realizan futuros operativos migratorios y reforzar los límites constitucionales sobre las detenciones.

¿ICE realiza detenciones de latinos por su apariencia?

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Las evidencias forman parte de una solicitud presentada por la ACLU para que un juez emita una medida cautelar que limite los operativos migratorios en barrios latinos del área metropolitana de Los Ángeles.

Según la demanda, uno de los videos muestra a un agente diciendo a otro: “Simplemente asígnanos donde veas algunos ‘tonks’”.

La ACLU sostiene que ese término es un insulto despectivo utilizado contra migrantes y refleja una cultura de discriminación dentro de algunos equipos desplegados en las redadas.

Además, la organización afirma que otros agentes fueron grabados utilizando la palabra «wet», abreviatura del insulto racista «wetback», para referirse a personas que consideraban inmigrantes únicamente por su apariencia.