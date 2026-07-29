¿ICE está deteniendo a latinos por su apariencia? Videos reavivan la polémica sobre los operativos
Publicado el29/07/2026 a las 07:23
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentó nuevas evidencias ante un tribunal federal que, según sostiene, muestran que agentes de inmigración utilizaron criterios raciales durante operativos realizados en Los Ángeles.
Los materiales incluyen videos de cámaras corporales, mensajes de texto y testimonios bajo juramento que, de acuerdo con la organización, apuntan a que la apariencia de origen latino influyó en algunas detenciones, según informó EFE.
Por qué importa: Si el tribunal considera que las pruebas demuestran un patrón de perfiles raciales, el caso podría modificar la forma en que se realizan futuros operativos migratorios y reforzar los límites constitucionales sobre las detenciones.
¿ICE realiza detenciones de latinos por su apariencia?
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Las evidencias forman parte de una solicitud presentada por la ACLU para que un juez emita una medida cautelar que limite los operativos migratorios en barrios latinos del área metropolitana de Los Ángeles.
Según la demanda, uno de los videos muestra a un agente diciendo a otro: “Simplemente asígnanos donde veas algunos ‘tonks’”.
La ACLU sostiene que ese término es un insulto despectivo utilizado contra migrantes y refleja una cultura de discriminación dentro de algunos equipos desplegados en las redadas.
Además, la organización afirma que otros agentes fueron grabados utilizando la palabra «wet», abreviatura del insulto racista «wetback», para referirse a personas que consideraban inmigrantes únicamente por su apariencia.
La evidencia: La demanda también incorpora mensajes de texto internos y declaraciones bajo juramento de testigos que, según los demandantes, respaldan la acusación de perfiles raciales.
La demanda sostiene que el aspecto físico influyó en algunas detenciones
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Uno de los puntos centrales del caso es el testimonio de personas que declararon bajo juramento que la apariencia de origen hispano habría influido en la decisión de detener o retener a ciertos individuos durante los operativos.
Para la ACLU, las grabaciones y testimonios muestran un patrón más amplio que simples comentarios aislados.
Mayra Joachin, subdirectora del programa de derechos de los inmigrantes de ACLU del Sur de California, afirmó que «los propios registros del gobierno dejan al descubierto un patrón de uso de perfiles raciales que vulnera algunas de las protecciones más fundamentales de nuestra Constitución».
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Por su parte, Angélica Salas, directora de CHIRLA, aseguró que la comunidad había denunciado estas prácticas desde el inicio de las redadas.
«Las pruebas no mienten: estas detenciones nunca tuvieron que ver con la seguridad, sino con el color de la piel», declaró la activista.
La acusación: Tanto la ACLU como CHIRLA sostienen que las operaciones ordenadas por la administración de Donald Trump sirvieron como pretexto para realizar detenciones basadas en la raza, una afirmación que deberá ser evaluada por la justicia.
El juez decidirá si las pruebas cambian las reglas de los operativos
Hasta ahora, las evidencias presentadas corresponden a las acusaciones de los demandantes y no constituyen una determinación judicial sobre la actuación de los agentes.
El Gobierno tendrá la oportunidad de responder dentro del proceso y el tribunal será el encargado de establecer si existió un patrón ilegal de perfiles raciales y si corresponde imponer restricciones adicionales a los operativos migratorios.
Una decisión favorable a la ACLU podría convertirse en un precedente para futuras demandas relacionadas con redadas de inmigración en otras ciudades de Estados Unidos.
Qué sigue: El juez federal deberá analizar las grabaciones, los mensajes y los testimonios antes de decidir si concede la medida cautelar solicitada para limitar los operativos mientras continúa el litigio.