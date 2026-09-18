Trump sopesa “aniquilar” al régimen iraní mientras petróleo y elecciones elevan la presión
Publicado el18/09/2026 a las 06:54
Donald Trump reconoció que enfrenta una decisión sobre Irán que podría transformar nuevamente el conflicto y tener consecuencias económicas mucho más allá de Medio Oriente.
“Tengo que tomar una decisión importante. ¿Quiero entrar y aniquilarlos o no?”, declaró Trump a Axios al hablar sobre el régimen iraní.
El presidente no confirmó que haya decidido reanudar ataques estadounidenses a gran escala ni estableció cuándo resolverá cuál será el siguiente movimiento.
Su decisión llega mientras las tensiones vuelven a concentrarse alrededor del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta.
Por qué es importante:
- Ormuz mueve millones de barriles.
- Gasolina ronda los $4.47.
- Elecciones serán el 3 de noviembre.
- Una escalada amenaza costos.
Trump enfrenta una decisión crítica sobre Irán
Trump tiene prevista una reunión el martes con representantes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin, Kuwait y Omán en Nueva York.
El encuentro podría influir en la siguiente fase del conflicto, desde una posible reactivación diplomática hasta operaciones militares estadounidenses de mayor alcance.
Arabia Saudí y Catar ya habían expresado preocupación por posibles represalias iraníes contra infraestructura energética si Washington retomaba operaciones militares importantes, según Axios.
Trump dijo que quiere conocer directamente las posiciones de esos aliados antes de definir los próximos pasos de Estados Unidos frente a Teherán.
El dato:
- Seis países participarán.
- Ormuz sigue bajo tensión.
- Petróleo permanece elevado.
- Washington evalúa sus opciones.
Estrecho de Ormuz vuelve a encender las alarmas
La tensión aumentó después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara haber atacado al petrolero Trend, de bandera togolesa, mientras cruzaba Ormuz.
Teherán aseguró que el barco intentaba realizar un tránsito no autorizado, mientras organismos marítimos reportaron nuevos incidentes contra embarcaciones en la zona.
El riesgo económico es considerable: por Ormuz circularon aproximadamente 20.9 millones de barriles diarios durante el primer semestre de 2025, según la EIA.
Ese volumen equivalía aproximadamente al 20% del consumo mundial de líquidos derivados del petróleo, convirtiendo cualquier interrupción prolongada en un riesgo para los mercados energéticos.
El proceso
- Irán restringe el tránsito.
- EE.UU. impulsa circulación marítima.
- Menor flujo presiona mercados.
- Petróleo caro llega al consumidor.
Gasolina de $4.47 aumenta el impacto para los estadounidenses
La gasolina regular promedia este 18 de septiembre $4.4687 por galón a nivel nacional, según datos actualizados de AAA.
Hace solamente una semana estaba alrededor de $4.27, mientras AAA vincula parte de la presión reciente sobre el crudo con la volatilidad alrededor de Ormuz.
El impacto ya aparece en los indicadores de inflación: el índice de precios de la gasolina aumentó 27.4% entre agosto de 2025 y agosto de 2026.
Además, la energía subió 16.3% interanual, según el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Departamento de Trabajo.
Una nueva escalada podría ejercer presión adicional sobre petróleo, gasolina, diésel y transporte, aunque dependería de cuánto dure y afecte los suministros.
Irán entra en la ecuación antes de las elecciones del 3 de noviembre
La decisión también ocurre semanas antes de las elecciones federales de mitad de mandato, programadas oficialmente para el 3 de noviembre de 2026.
Trump no reveló a Axios si tomará una decisión sobre una eventual escalada militar antes o después de esas elecciones.
Eso deja abiertas varias posibilidades: intensificar las operaciones, mantener la actual presión militar y económica o volver a explorar un acuerdo con Teherán.
Para los consumidores estadounidenses, entretanto, Ormuz convierte una decisión de política exterior en una cuestión que también puede terminar reflejándose directamente en el surtidor.
Qué pueden hacer
- Vigilar precios locales.
- Comparar estaciones cercanas.
- Anticipar gastos de combustible.
- Seguir cambios en Ormuz.
La decisión de Trump sobre Irán trasciende el campo militar: cualquier escalada en Ormuz podría repercutir en el petróleo, la gasolina y el transporte en Estados Unidos, mientras el conflicto avanza hacia una etapa decisiva a pocas semanas de las elecciones de noviembre.
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FUENTE: EFE / Swissinfo / Axios