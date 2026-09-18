Trump sopesa “aniquilar” al régimen iraní mientras petróleo y elecciones elevan la presión

Donald Trump reconoció que enfrenta una decisión sobre Irán que podría transformar nuevamente el conflicto y tener consecuencias económicas mucho más allá de Medio Oriente.

“Tengo que tomar una decisión importante. ¿Quiero entrar y aniquilarlos o no?”, declaró Trump a Axios al hablar sobre el régimen iraní.

El presidente no confirmó que haya decidido reanudar ataques estadounidenses a gran escala ni estableció cuándo resolverá cuál será el siguiente movimiento.

Su decisión llega mientras las tensiones vuelven a concentrarse alrededor del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

Por qué es importante:

Ormuz mueve millones de barriles.

Gasolina ronda los $4.47.

Elecciones serán el 3 de noviembre.

Una escalada amenaza costos.

Trump enfrenta una decisión crítica sobre Irán

Trump tiene prevista una reunión el martes con representantes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin, Kuwait y Omán en Nueva York.

El encuentro podría influir en la siguiente fase del conflicto, desde una posible reactivación diplomática hasta operaciones militares estadounidenses de mayor alcance.

Arabia Saudí y Catar ya habían expresado preocupación por posibles represalias iraníes contra infraestructura energética si Washington retomaba operaciones militares importantes, según Axios.

Trump dijo que quiere conocer directamente las posiciones de esos aliados antes de definir los próximos pasos de Estados Unidos frente a Teherán.

El dato: