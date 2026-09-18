Midterms 2026: comienza el voto anticipado, ¿dónde y quién puede votar?
Publicado el18/09/2026 a las 06:06
Virginia abre este 18 de septiembre el voto anticipado presencial, mientras otros estados activan modalidades distintas antes de las elecciones del 3 de noviembre.
El estado comenzó este viernes el voto anticipado presencial para las midterms 2026, mientras Minnesota, South Dakota e Idaho activaron distintos mecanismos para votar antes del Election Day.
Por qué es importante: No existe un único sistema nacional para votar antes del 3 de noviembre. Fechas, modalidades y requisitos dependen de cada estado.
Virginia abre las urnas, pero cada estado tiene reglas diferentes
En Virginia, los votantes registrados pueden acudir desde el 18 de septiembre a centros habilitados para emitir su voto anticipadamente y en persona.
El periodo estatal se extiende hasta el 31 de octubre. Las ubicaciones y horarios concretos dependen de las oficinas electorales locales.
Minnesota también permite desde este viernes votar en persona mediante boleta ausente y solicitar una para recibirla por correo.
- La diferencia: Minnesota denomina “early voting” al proceso que permitirá introducir directamente la boleta en el contador desde el 16 de octubre.
South Dakota comienza este 18 de septiembre su periodo de voto ausente para las elecciones generales, según su Secretaría de Estado.
Idaho envía boletas y North Carolina ya comenzó
En Idaho, este viernes los funcionarios de los condados deben comenzar a enviar boletas ausentes a los electores que previamente las solicitaron.
Eso tampoco significa que haya comenzado allí el voto anticipado presencial general: los condados que lo ofrezcan podrán iniciarlo desde el 13 de octubre.
North Carolina comenzó antes. Desde el 4 de septiembre, sus 100 condados empezaron a distribuir boletas ausentes solicitadas por los votantes.
- El dato: El voto anticipado presencial en North Carolina comienza el 15 de octubre y termina el 31, según la autoridad electoral estatal.
Estas diferencias hacen importante revisar las reglas del estado de residencia antes de solicitar una boleta o acudir a votar.
¿Quién puede votar en las midterms 2026?
Para participar en elecciones federales hay que ser ciudadano estadounidense, cumplir los requisitos de residencia y edad y satisfacer las normas de registro correspondientes.
Esto incluye a los ciudadanos naturalizados. Tener únicamente residencia permanente o green card no concede derecho a votar en elecciones federales.
- Qué pueden hacer: Los electores pueden verificar registro, fechas, identificación exigida y opciones de voto mediante su oficina electoral estatal o local.
El 3 de noviembre estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado.
También habrá elecciones para gobernadores, legislaturas y numerosos cargos estatales y locales, dependiendo del estado.
Costo de vida, Irán e inmigración marcan la campaña
La campaña llega a su fase final con el costo de vida, la prolongada guerra con Irán y la política migratoria entre los asuntos presentes en el debate electoral, según reportes publicados este viernes.
Los precios de gasolina y alimentos aparecen entre las preocupaciones económicas señaladas, mientras la aplicación de las políticas migratorias de la Administración Trump sigue generando debate político.
- Qué sigue: Más estados abrirán progresivamente sus periodos de voto anticipado presencial o por correo antes del Election Day.
El calendario culminará el martes 3 de noviembre, aunque la forma y los plazos para emitir o devolver una boleta seguirán dependiendo de cada estado.
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FUENTE: France 24 / Office of the Minnesota secretary of state Steve Simon