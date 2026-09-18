Midterms 2026: comienza el voto anticipado, ¿dónde y quién puede votar?

Virginia abre este 18 de septiembre el voto anticipado presencial, mientras otros estados activan modalidades distintas antes de las elecciones del 3 de noviembre.

El estado comenzó este viernes el voto anticipado presencial para las midterms 2026, mientras Minnesota, South Dakota e Idaho activaron distintos mecanismos para votar antes del Election Day.

Por qué es importante: No existe un único sistema nacional para votar antes del 3 de noviembre. Fechas, modalidades y requisitos dependen de cada estado.

Virginia abre las urnas, pero cada estado tiene reglas diferentes

En Virginia, los votantes registrados pueden acudir desde el 18 de septiembre a centros habilitados para emitir su voto anticipadamente y en persona.

El periodo estatal se extiende hasta el 31 de octubre. Las ubicaciones y horarios concretos dependen de las oficinas electorales locales.

Minnesota también permite desde este viernes votar en persona mediante boleta ausente y solicitar una para recibirla por correo.

La diferencia: Minnesota denomina “early voting” al proceso que permitirá introducir directamente la boleta en el contador desde el 16 de octubre.

South Dakota comienza este 18 de septiembre su periodo de voto ausente para las elecciones generales, según su Secretaría de Estado.