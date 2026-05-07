Imagen IA genera polémica

Trump ataca a Biden

Hunter Biden en foco El uso de inteligencia artificial vuelve a colocarse en el centro del debate político en Estados Unidos, esta vez tras una publicación del presidente Donald Trump dirigida contra su antecesor Joe Biden. La imagen, difundida en redes sociales, mezcla sátira, acusaciones y elementos altamente sensibles en torno a la familia del exmandatario. Trump difunde imagen de IA contra Biden y su hijo Hunter El presidente Donald Trump compartió este jueves una imagen generada con inteligencia artificial en la que ataca directamente a Joe Biden. La ilustración muestra al exmandatario demócrata dormido en el Despacho Oval, mientras su hijo Hunter Biden aparece consumiendo droga sobre el escritorio presidencial. La publicación fue realizada en Truth Social, plataforma donde Trump cuenta con millones de seguidores, y estuvo acompañada de un mensaje textual que refuerza su crítica política: «Una representación sumamente precisa de la Administración del ‘Dormilón Joe’ Biden. Se ha causado un daño tremendo, ¡¡¡pero hemos vuelto!!!».

El contenido rápidamente llamó la atención por el tono provocador y por el uso de IA para construir una narrativa visual con implicaciones políticas y personales. La imagen incluye a Obama y Hillary Clinton en escena polémica La recreación digital no solo se limita a Biden y su hijo. En la misma escena aparece el expresidente Barack Obama sosteniendo una caja con la palabra “Autopen”, en referencia a una acusación recurrente de Trump. El mandatario ha sostenido en diversas ocasiones que Biden no estaba al tanto de las órdenes que firmaba, sugiriendo que su equipo utilizaba un bolígrafo automático para rubricarlas.

Sin embargo, esta afirmación ha sido negada categóricamente por el propio Biden. Además, la imagen incluye a Hillary Clinton, quien es representada con los brazos cruzados y una sonrisa descrita como malévola, mientras Hunter Biden aparece esnifando cocaína. Estos elementos intensifican el tono crítico y controversial del contenido compartido. La publicación se viraliza rápidamente en plataformas digitales El impacto de la imagen no se limitó a Truth Social. El contenido comenzó a circular ampliamente en otras plataformas, generando conversación entre usuarios y actores políticos.

La viralización refleja cómo este tipo de publicaciones, especialmente aquellas que combinan inteligencia artificial con figuras públicas, pueden amplificar su alcance en cuestión de horas y posicionarse en la agenda mediática. La Casa Blanca amplifica el mensaje en redes sociales El impacto de la publicación creció cuando fue replicada por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca en la red X. Esta cuenta, que acumula una importante base de seguidores, contribuyó a amplificar el alcance del mensaje y a posicionarlo dentro del debate público. La difusión institucional del contenido refuerza el uso de herramientas digitales y visuales como parte de la estrategia comunicativa del actual gobierno, especialmente en contextos de confrontación política.

El historial de Hunter Biden y el uso político de la IA Hunter Biden ha reconocido públicamente sus problemas con la adicción a las drogas y su proceso de recuperación. Este aspecto de su vida personal ha sido abordado por su familia, incluido su padre, quien ha hablado abiertamente sobre el tema en distintas ocasiones. Sin embargo, la imagen difundida por Trump retoma este episodio desde una perspectiva crítica, integrándolo en un mensaje político más amplio. No es la primera vez que el presidente utiliza inteligencia artificial y memes para atacar a sus oponentes. En ocasiones anteriores ha generado polémica al compartir imágenes falsas que muestran a Barack Obama siendo arrestado o representaciones consideradas ofensivas junto a Michelle Obama.