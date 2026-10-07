Muere papá hispano tras quedar atrapado bajo un auto: estuvo hasta 30 minutos sin oxígeno

Auto cayó sobre Carlos mientras trabajaba

Estuvo hasta 30 minutos sin oxígeno

Carlos murió cinco días después.

Muere papá hispano. Lo que comenzó como una lucha por la recuperación de Carlos tras un grave accidente en Alabama terminó en tragedia. Su familia confirmó que murió el 26 de septiembre de 2026, cinco días después de que un automóvil cayera sobre su cuerpo mientras trabajaba en el vehículo.

La actualización fue publicada por Mercedes Caballero, organizadora de una campaña en GoFundMe que inicialmente buscaba ayudar con los gastos derivados de su hospitalización y que posteriormente fue modificada para apoyar con los costos funerarios y necesidades urgentes de la familia.

“Carlos está descansando en paz. Fue al cielo a las 2:39 a.m. del 26 de septiembre de 2026”, informó la familia. En el mensaje agregaron que sus corazones estaban “destruidos y doliendo” por la pérdida.

Un gato cedió y el automóvil cayó sobre Carlos

[caption id="attachment_1695853" align="alignnone" width="1200"]La familia de Carlos mantuvo la esperanza durante los días posteriores al accidente. Crédito: GoFundMe[/caption]

El accidente ocurrió el lunes 21 de septiembre. Según el relato compartido por la familia en GoFundMe, Carlos se encontraba trabajando en un automóvil cuando el gato que lo sostenía se rompió repentinamente.

El vehículo cayó sobre su estómago y Carlos sufrió un trauma severo. Posteriormente perdió el conocimiento y dejó de recibir oxígeno en el cerebro durante aproximadamente 25 a 30 minutos.

La situación fue tan grave que inicialmente se creyó que había muerto. Cuando llegó la ambulancia, el personal médico inició inmediatamente maniobras de reanimación cardiopulmonar y consiguió restablecer un pulso débil.

Carlos fue trasladado primero al Hospital Morgan de Decatur. Debido a que no podía respirar por sí mismo, fue conectado a un ventilador y posteriormente transferido al Hospital UAB en Birmingham, Alabama.