Un popular cantante brasileño muere en un accidente de helicóptero (FOTOS Y VIDEO)
Publicado el22/09/2026 a las 14:09
- Rick murió junto a cuatro personas
- El helicóptero desapareció durante el trayecto
- Las causas siguen bajo investigación.
Muere cantante Rick. El cantante brasileño Geraldo Antônio de Carvalho, conocido como Rick, murió a los 59 años tras el accidente de un helicóptero ocurrido en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. El artista, reconocido por integrar la dupla sertaneja Rick & Renner, viajaba con otras cuatro personas y no hubo sobrevivientes.
De acuerdo con EFE, g1, CNN Brasil, Milenio y Estadão, la aeronave había desaparecido el lunes 21 de septiembre después de despegar de Porto Belo con destino a São Joaquim. Los restos fueron localizados al día siguiente en una zona boscosa y montañosa de la Sierra Catarinense.
Muere cantante Rick: Cinco personas murieron en el accidente
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Además de Rick, en el helicóptero viajaban el empresario Bruno Avelar, el videomaker Paulo Soares, el piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo y el copiloto Leopoldo Barros Teixeira, según la información publicada por g1.
Los equipos de emergencia llegaron hasta el lugar del impacto y confirmaron que ninguno de los cinco ocupantes había sobrevivido. Las autoridades todavía investigan qué provocó la caída de la aeronave.
El helicóptero cubría un trayecto de aproximadamente 190 kilómetros cuando dejó de ser localizado. Según EFE y Milenio, las labores de búsqueda se complicaron por las condiciones meteorológicas, con lluvia, fuertes vientos, niebla y baja visibilidad en la región.
Así fue el operativo para encontrar el helicóptero
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La búsqueda movilizó a cerca de 40 bomberos, perros especializados, más de diez vehículos y drones equipados con cámaras térmicas. También participaron la Fuerza Aérea Brasileña y otros equipos de rescate.
Los restos fueron localizados después de casi 24 horas de operaciones. EFE informó que aviones de la Fuerza Aérea Brasileña avistaron la aeronave accidentada, mientras los equipos terrestres avanzaban hasta la zona.
El helicóptero era un Bell 430, fabricado en 2001 y con matrícula PP-MGR. De acuerdo con la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil, citada por EFE y Milenio, la aeronave se encontraba en situación regular y tenía autorización de vuelo vigente hasta agosto de 2027.
Muere cantante Rick: ¿Quién era Rick, de Rick & Renner?
🔥Veja imagens do acidente com o helicóptero que ceifou a vida do cantor Rick, da dupla Rick e Renner. Tudo muito triste. A vida é mesmo um sopro! pic.twitter.com/5erO9Uq3hn
— Jeje ✨ (@jejezaum) September 22, 2026
Rick nació como Geraldo Antônio de Carvalho y desarrolló una carrera de varias décadas dentro de la música sertaneja brasileña. Su mayor reconocimiento llegó como integrante de Rick & Renner, dupla que alcanzó gran popularidad a partir de la década de 1990.
Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Ela é Demais”, “Cara de Pau”, “Filha” y “Nos Bares da Cidade”. Estadão destacó que Rick no solo sobresalió como intérprete, sino también como compositor de temas grabados por distintos artistas del género.
CNN Brasil informó que comenzó a cantar desde niño y que antes de formar Rick & Renner participó en otros proyectos musicales. En años recientes había retomado las presentaciones con Renner en una gira conmemorativa.
Su última presentación ocurrió apenas dos días antes del accidente, según EFE y Milenio.
Bruno Avelar también murió en el accidente
Imagens divulgadas nesta terça-feira (22) mostram os destroços do helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla com Renner, e outras quatro pessoas na Serra Catarinense. A aeronave foi localizada em uma área de mata fechada na região de Urubici. pic.twitter.com/zpyWi8dMBd
— Reinaldo Gottino (@RGottino) September 22, 2026
Entre las víctimas se encontraba además Bruno Avelar, de 41 años, empresario, escritor y especialista en networking. g1 señaló que era conocido por el proyecto “O Poder do Network” y por desarrollar actividades empresariales dentro y fuera de Brasil.
Avelar también tenía vínculos con actividades benéficas relacionadas con el Instituto Proyecto Neymar Jr. y mantenía una relación cercana con el entorno empresarial del futbolista brasileño, según las fuentes citadas.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente qué originó la caída del helicóptero. La investigación continúa mientras se analizan las condiciones del vuelo, la aeronave y las circunstancias del accidente.
Um pouco chocado essa história do Rick, da dupla Rick e Renner, que está desaparecido após o helicóptero que ele estava juntamente com outros ocupantes sumirem. Há registros de mau tempo na região, SC. Segundo o portal Léo Dias, a aeronave foi localizada, mas a dificuldade e o… pic.twitter.com/JMejetIwnK
— Jeje ✨ (@jejezaum) September 22, 2026