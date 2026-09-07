Audio revela el caos tras accidente de avión de Amazon en Miami: aeropuerto quedó paralizado
Publicado el07/09/2026 a las 14:35
- Accidente de avión de Amazon
- Cinco personas perdieron la vida
- Cientos de vuelos afectados
Nuevas grabaciones del control aéreo revelan los minutos posteriores al mortal accidente de un avión de carga que operaba para Amazon Prime Air en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas después de que el Boeing 767-300 del vuelo 7598 de 21 Air se saliera de la pista el domingo.
La aeronave había llegado desde San Juan, Puerto Rico, cuando atravesó el perímetro aeroportuario, impactó vehículos y terminó incendiándose cerca de una carretera.
El accidente obligó a paralizar temporalmente las operaciones del aeropuerto y dejó al descubierto la gravedad de una emergencia que ahora investiga la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).
Audio revela qué ocurrió tras el accidente aéreo en Miami
Una grabación de LiveATC revisada por Newsweek captó a un controlador explicando al vuelo 1627 de American Airlines por qué las operaciones habían quedado suspendidas.
“Para que lo sepas, el aeropuerto está en espera indefinida en este momento; al parecer, una aeronave se salió de la pista y chocó contra un vehículo en la carretera perimetral”, señaló el controlador.
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El piloto preguntó si el incidente había ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Miami y recibió una respuesta inmediata: “1627, afirmativo. Ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Miami”.
Otro audio obtenido por CBS News registró una advertencia similar en los primeros momentos de la emergencia: “Parece que un avión se ha salido de la pista en la 30”.
Avión de Amazon todavía viajaba a gran velocidad
La FAA confirmó que el vuelo 7598 “se salió de la pista tras aterrizar” y precisó que había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Puerto Rico.
Datos de Flightradar24 indican que el Boeing aterrizó alrededor de la 1:53 p.m., después de aproximadamente dos horas y 11 minutos de vuelo desde San Juan.
El avión todavía se desplazaba a unos 129 mph, equivalentes a 207 km/h, cuando abandonó la parte utilizable de la pista 30, según los datos de seguimiento.
Las imágenes posteriores mostraron una enorme columna de humo negro, fuego alrededor de la aeronave y el Boeing volcado sobre su fuselaje junto a una carretera y varios vehículos.
NTSB revela la cadena de impactos del Boeing 767
La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, explicó que el avión golpeó primero ayudas de navegación y equipos terrestres antes de abandonar completamente la pista.
“El avión impactó contra las ayudas a la navegación y el equipo, y luego contra una furgoneta Ford Econoline blanca de 2012”, declaró Homendy al describir la secuencia.
La camioneta pertenecía a Professional Ocean Service Corporation, una empresa contratista de limpieza para aerolíneas, y transportaba a siete personas en el momento del impacto.
Posteriormente, la aeronave atravesó la cerca perimetral y chocó contra un Toyota Corolla Cross LE que circulaba por NW 67th Avenue, según la información proporcionada por investigadores.
🚨 An Amazon cargo plane crashed at Miami International Airport Sunday … leaving the jet stretched across a roadway as flames and thick black smoke poured from the wreckage. (🔊 https://t.co/jPYKm2kZik)
Exclusive details: https://t.co/OJxAWkAHQe pic.twitter.com/zN0RPe2Ucx
— TMZ (@TMZ) September 6, 2026
Unos 200 rescatistas enfrentaron una emergencia compleja
El jefe de bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah, informó que el piloto y copiloto quedaron atrapados en la cabina, mientras otras personas quedaron dentro de los vehículos afectados.
Cerca de 200 integrantes de los servicios de emergencia acudieron al lugar y enfrentaron intensas llamas, humo y posteriormente una fuga de combustible procedente de la aeronave.
Los bomberos utilizaron espuma especializada para combatir el incendio, mientras los equipos de rescate tuvieron que liberar también a una persona atrapada debajo de un vehículo.
“Se podía sentir el temblor, se veía salir el humo, las llamas”, relató a NBC6 South Florida el camionero Romierkys Rodríguez, quien aseguró haber escuchado “el estruendo, la explosión”.
Moment the Amazon Prime Air Boeing 767 freighter overran beyond the Runway 30 end at Miami International Airport.
The parking Apron lies approximately 2,000 feet beyond the runway end, and the aircraft still appeared to have considerable Valocity under high speed regime of… pic.twitter.com/BM1TUDndTu
— Capt. B. Parthosarothy (@pilotpartho) September 7, 2026
Incidente provocó cientos de vuelos afectados
La emergencia paralizó pistas y calles de rodaje durante uno de los fines de semana con mayor movimiento aéreo, debido a los viajes relacionados con el Día del Trabajo.
Aunque las operaciones comenzaron a restablecerse durante el domingo, al cierre de la jornada se contabilizaban más de 160 vuelos cancelados y casi 325 retrasados.
Amazon manifestó estar “desolada” por las cinco muertes y expresó sus condolencias a familiares y afectados, mientras aseguró que cooperará con las autoridades durante la investigación.
21 Air también expresó estar “devastada” y afirmó que sus prioridades son apoyar a los afectados y colaborar con las autoridades, mientras la NTSB intenta determinar qué provocó el accidente, detalló ‘Newsweek‘ y ‘LiveATC‘.
Five people were killed and at least five others injured in the deadly crash of an Amazon Prime cargo plane over the weekend at Miami International Airport. The National Transportation Safety Board is investigating what caused the cargo plane to overshoot a runway and crash into… pic.twitter.com/3ulMWcNPfS
— CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) September 7, 2026