Audio revela el caos tras accidente de avión de Amazon en Miami: aeropuerto quedó paralizado

Accidente de avión de Amazon

Cinco personas perdieron la vida

Cientos de vuelos afectados

Nuevas grabaciones del control aéreo revelan los minutos posteriores al mortal accidente de un avión de carga que operaba para Amazon Prime Air en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas después de que el Boeing 767-300 del vuelo 7598 de 21 Air se saliera de la pista el domingo.

La aeronave había llegado desde San Juan, Puerto Rico, cuando atravesó el perímetro aeroportuario, impactó vehículos y terminó incendiándose cerca de una carretera.

El accidente obligó a paralizar temporalmente las operaciones del aeropuerto y dejó al descubierto la gravedad de una emergencia que ahora investiga la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).

Audio revela qué ocurrió tras el accidente aéreo en Miami

Una grabación de LiveATC revisada por Newsweek captó a un controlador explicando al vuelo 1627 de American Airlines por qué las operaciones habían quedado suspendidas.

“Para que lo sepas, el aeropuerto está en espera indefinida en este momento; al parecer, una aeronave se salió de la pista y chocó contra un vehículo en la carretera perimetral”, señaló el controlador.

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El piloto preguntó si el incidente había ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Miami y recibió una respuesta inmediata: “1627, afirmativo. Ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Miami”.

Otro audio obtenido por CBS News registró una advertencia similar en los primeros momentos de la emergencia: “Parece que un avión se ha salido de la pista en la 30”.