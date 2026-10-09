Discriminación por Edad: Exabogada de Disney denuncia discriminación por edad en medio de un repunte de quejas laborales
Publicado el 09/10/2026 a las 08:22
Mary Fossier trabajó casi tres décadas en el departamento legal de Disney y llegó a vicepresidenta sénior. El jueves 8 de octubre demandó a la compañía por discriminación por edad, represalias y despido injustificado ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, según la demanda publicada por el medio especializado Deadline y según EFE.
- Fossier, de 67 años, asegura que fue despedida a finales de 2024 para dar paso a un colega más joven y menos calificado.
- Disney no hizo comentarios a Deadline sobre la demanda.
- Las quejas por discriminación por edad ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) suben desde 2022, aunque siguen lejos de su máximo de 2008.
Por qué importa: más trabajadores latinos están llegando a los 50 y 60 años en el mercado laboral. La ley federal protege a quienes tienen 40 años o más, pero los plazos para reclamar son cortos y muchos no los conocen.
Qué dice la demanda contra Disney
Según el escrito, en su primera reunión, el 24 de octubre de 2023, su nueva supervisora, Louise Pentland, le dijo que "tenía que pensar en jubilarse" y le preguntó qué había hecho para prepararse para el retiro. Fossier tenía entonces 64 años y, según la demanda, pensaba trabajar al menos diez años más.
La demanda afirma que Fossier se quejó al menos tres veces ante Recursos Humanos por los comentarios y el trato de su supervisora, y que la empresa no tomó medidas. También sostiene que fue despedida en una reducción de personal interna llamada "Project Coco" y habla de un "patrón claro" de Disney de escoger a trabajadores mayores para los despidos. Son acusaciones que un tribunal todavía no ha evaluado.
El caso se presentó bajo la ley de California (FEHA), no la federal. Incluye cinco reclamos: discriminación, represalias, no prevenir la discriminación, despido injustificado contrario al interés público y negligencia. Fossier pide un juicio con jurado, compensación por los ingresos perdidos y daños no especificados. Antes de demandar, presentó una queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California el 6 de octubre y recibió ese mismo día el permiso para demandar.
La demanda llega tras varias rondas de recortes en Disney este año, la más reciente a finales de septiembre, según EFE.
No es un caso aislado
En las últimas semanas, otros casos por edad han avanzado en cortes federales:
- Scheels: el 30 de septiembre, la EEOC demandó a esta cadena de artículos deportivos en una corte federal de Nevada. Según la agencia, la empresa obligaba a empleados de 40 años o más que trabajaban menos de 1,000 horas al año a vender sus acciones del plan de jubilación de la empresa, algo que no exigía a los menores de 40.
- Smithfield Foods: una jueza federal de Georgia decidió que irá a juicio la demanda de la EEOC por el despido de una gerente de ventas de 59 años, según Bloomberg Law. La jueza Tiffany R. Johnson escribió que las "razones inconsistentes" de la empresa bastan para que un jurado pueda concluir que fueron un pretexto.
- Enterprise: en septiembre de 2025, la filial de Florida de la empresa de alquiler de autos aceptó pagar $1.8 millones para resolver una demanda de la EEOC. La agencia la acusaba de no contratar a personas de 40 años o más como aprendices de gerencia. Según la EEOC, cerca del 15% de los solicitantes tenía 40 años o más, pero eran menos del 3% de los contratados.
Qué dicen los números
Los datos de la EEOC muestran un repunte, pero no un récord. Las quejas formales (llamadas "cargos") por edad bajaron a 11,500 en el año fiscal 2022 y subieron a 16,353 en el año fiscal 2025, un aumento de alrededor de 42% en tres años. Aun así, están muy por debajo del máximo de 24,582 en 2008, en plena crisis financiera, y de los más de 20,000 al año que se registraban a mediados de la década pasada.
En el año fiscal 2025, la agencia obtuvo $106.9 millones para víctimas de discriminación por edad mediante su proceso administrativo, sin contar lo logrado en demandas. Estas cifras tampoco incluyen las quejas presentadas solo ante agencias estatales.
Qué puedes hacer si crees que te discriminan por tu edad
- Conoce tus derechos: la Ley contra la Discriminación por Edad en el Empleo (ADEA) protege a trabajadores y solicitantes de 40 años o más en empresas con 20 empleados o más. Cubre contrataciones, despidos, salarios, ascensos, beneficios y despidos masivos. También prohíbe el acoso por edad cuando es frecuente o grave.
- Cuida los plazos: en general tienes 180 días desde el hecho para presentar un cargo ante la EEOC. El plazo sube a 300 días solo si tu estado tiene una ley y una agencia que prohíben la discriminación por edad. Quejarte primero ante Recursos Humanos no detiene ese plazo.
- Presenta tu queja en español: llama al 1-800-669-4000, entra a eeoc.gov/es o usa el portal en línea publicportal.eeoc.gov.
- Revisa la ley de tu estado: algunas leyes estatales cubren a empresas más pequeñas. En California, la FEHA aplica a empleadores con cinco empleados o más y las quejas se presentan ante el Departamento de Derechos Civiles.
- Guarda pruebas: correos, mensajes, evaluaciones y nombres de testigos de comentarios sobre tu edad o tu jubilación.
Fuentes: EFE; Deadline; Demanda Fossier v. The Walt Disney Company (vía Deadline); EEOC, estadísticas de cargos por edad (Tabla E5a); EEOC (Scheels); EEOC (Enterprise); Bloomberg Law (Smithfield); EEOC, discriminación por edad; EEOC, plazos. Datos consultados el 9 de octubre de 2026.