Mary Fossier trabajó casi tres décadas en el departamento legal de Disney y llegó a vicepresidenta sénior. El jueves 8 de octubre demandó a la compañía por discriminación por edad, represalias y despido injustificado ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, según la demanda publicada por el medio especializado Deadline y según EFE.

Fossier, de 67 años, asegura que fue despedida a finales de 2024 para dar paso a un colega más joven y menos calificado.

Disney no hizo comentarios a Deadline sobre la demanda.

Las quejas por discriminación por edad ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) suben desde 2022, aunque siguen lejos de su máximo de 2008.

Por qué importa: más trabajadores latinos están llegando a los 50 y 60 años en el mercado laboral. La ley federal protege a quienes tienen 40 años o más, pero los plazos para reclamar son cortos y muchos no los conocen.

Qué dice la demanda contra Disney

Según el escrito, en su primera reunión, el 24 de octubre de 2023, su nueva supervisora, Louise Pentland, le dijo que "tenía que pensar en jubilarse" y le preguntó qué había hecho para prepararse para el retiro. Fossier tenía entonces 64 años y, según la demanda, pensaba trabajar al menos diez años más.

La demanda afirma que Fossier se quejó al menos tres veces ante Recursos Humanos por los comentarios y el trato de su supervisora, y que la empresa no tomó medidas. También sostiene que fue despedida en una reducción de personal interna llamada "Project Coco" y habla de un "patrón claro" de Disney de escoger a trabajadores mayores para los despidos. Son acusaciones que un tribunal todavía no ha evaluado.

El caso se presentó bajo la ley de California (FEHA), no la federal. Incluye cinco reclamos: discriminación, represalias, no prevenir la discriminación, despido injustificado contrario al interés público y negligencia. Fossier pide un juicio con jurado, compensación por los ingresos perdidos y daños no especificados. Antes de demandar, presentó una queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California el 6 de octubre y recibió ese mismo día el permiso para demandar.

La demanda llega tras varias rondas de recortes en Disney este año, la más reciente a finales de septiembre, según EFE.

No es un caso aislado

En las últimas semanas, otros casos por edad han avanzado en cortes federales: