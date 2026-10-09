Newsom firma polémica ley en California: exagentes de ICE podrían quedar fuera de la policía

Newsom firma nueva ley policial.

Exagentes de ICE enfrentarán restricciones.

Entrará en vigor en 2027.

California endurecerá los requisitos para ingresar a sus cuerpos policiales con una nueva legislación que alcanza a exagentes migratorios con antecedentes de mala conducta grave.

El gobernador Gavin Newsom promulgó la ley AB 1627, que amplía las causas de inhabilitación para ejercer como oficial de paz en el estado.

La medida incluye a quienes participaron en operaciones migratorias federales y cometieron faltas graves, aunque posteriormente intenten incorporarse a otra institución policial.

La legislación no establece una prohibición general contra exempleados de ICE, sino restricciones vinculadas con antecedentes específicos de conducta indebida.

Ley de California endurece requisitos para exagentes de ICE

La asambleísta demócrata Anamarie Ávila Farías impulsó la AB 1627 para reforzar los controles sobre aspirantes con experiencia previa en agencias migratorias.

La iniciativa busca impedir que funcionarios con antecedentes documentados de abusos puedan trasladarse entre instituciones sin enfrentar consecuencias por su conducta.

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Las nuevas disposiciones abarcan actividades relacionadas con la investigación y aplicación de leyes migratorias federales, tanto civiles como penales.

También incluyen actuaciones vinculadas con el ingreso, reingreso, permanencia y empleo de extranjeros en territorio estadounidense.