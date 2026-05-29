Gavin Newsom busca blindar las elecciones ante posibles interferencias políticas

California protege sistema electoral

Newsom firma nueva ley

Limitan acceso a elecciones

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una nueva legislación destinada a reforzar la protección del sistema electoral estatal frente a posibles interferencias federales, en medio de sus constantes enfrentamientos políticos con el presidente Donald Trump.

La medida llega antes de las primarias del 2 de junio y de las elecciones de medio mandato previstas para noviembre.

La nueva ley establece restricciones sobre quién puede acceder o intervenir en los sistemas electorales de California y busca reforzar la protección de votantes, trabajadores electorales y procesos de votación.

California aprueba nuevas protecciones electorales

California fortalece la protección del voto electoral en medio de las tensiones con Trump https://t.co/2yRmMwa3rd — PorVenezuela.com (@xvenezuelacom) May 28, 2026



Segun la agencia EFE, Newsom anunció la firma del proyecto de ley SB73 esta semana.

Según el gobernador, la legislación pretende evitar cualquier intento de interferencia en las elecciones del estado.

“California no permitirá que nuestras elecciones sean manipuladas mediante la intimidación política, el abuso de poder o la interferencia caótica de extremistas que difunden teorías conspirativas”, señaló en un comunicado.

El mandatario estatal aseguró además que la norma protege la integridad del proceso democrático.

También afirmó que busca resguardar a los votantes y a los trabajadores electorales.

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Newsom acusó al presidente Donald Trump de intentar afectar la confianza pública en los procesos electorales.

El gobernador sostuvo que estas situaciones requieren vigilancia permanente y determinación por parte de las autoridades estatales.

La ley fue aprobada cuando California se prepara para importantes procesos electorales en los próximos meses.