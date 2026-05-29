Gavin Newsom busca blindar las elecciones ante posibles interferencias políticas
Publicado el28/05/2026 a las 17:29
- California protege sistema electoral
- Newsom firma nueva ley
- Limitan acceso a elecciones
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una nueva legislación destinada a reforzar la protección del sistema electoral estatal frente a posibles interferencias federales, en medio de sus constantes enfrentamientos políticos con el presidente Donald Trump.
La medida llega antes de las primarias del 2 de junio y de las elecciones de medio mandato previstas para noviembre.
La nueva ley establece restricciones sobre quién puede acceder o intervenir en los sistemas electorales de California y busca reforzar la protección de votantes, trabajadores electorales y procesos de votación.
California aprueba nuevas protecciones electorales
California fortalece la protección del voto electoral en medio de las tensiones con Trump https://t.co/2yRmMwa3rd
— PorVenezuela.com (@xvenezuelacom) May 28, 2026
Segun la agencia EFE, Newsom anunció la firma del proyecto de ley SB73 esta semana.
Según el gobernador, la legislación pretende evitar cualquier intento de interferencia en las elecciones del estado.
“California no permitirá que nuestras elecciones sean manipuladas mediante la intimidación política, el abuso de poder o la interferencia caótica de extremistas que difunden teorías conspirativas”, señaló en un comunicado.
El mandatario estatal aseguró además que la norma protege la integridad del proceso democrático.
También afirmó que busca resguardar a los votantes y a los trabajadores electorales.
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Newsom acusó al presidente Donald Trump de intentar afectar la confianza pública en los procesos electorales.
El gobernador sostuvo que estas situaciones requieren vigilancia permanente y determinación por parte de las autoridades estatales.
La ley fue aprobada cuando California se prepara para importantes procesos electorales en los próximos meses.
La ley limita la intervención de autoridades federales
Uno de los principales puntos de la SB73 establece que ninguna persona podrá tomar control o acceder a los sistemas electorales del estado sin autorización legal específica.
La restricción incluye a autoridades y agentes federales.
La legislación también limita la posibilidad de que policías o fuerzas del orden interfieran con trabajadores electorales o con el proceso de votación.
Las excepciones contemplan únicamente situaciones de emergencia que representen riesgos para la seguridad pública.
Además, la norma obliga al Departamento de Justicia de California a desarrollar protocolos específicos.
Estas reglas deberán orientar a los funcionarios electorales sobre cómo responder cuando agentes de seguridad soliciten acceso a áreas donde se manejan papeletas.
Las autoridades estatales consideran que estas medidas ayudarán a fortalecer la autonomía de la administración electoral.
También buscan ofrecer mayor claridad a quienes participan en la organización de las elecciones.
California se prepara para las próximas elecciones
Mientras avanzan los preparativos electorales, ABC7 informó que aproximadamente el 10 % de los votantes registrados en California ya han enviado sus papeletas por correo.
La participación anticipada ocurre en un contexto de intensa actividad política dentro del estado.
De acuerdo con una encuesta del Public Policy Institute of California, el demócrata Xavier Becerra lidera actualmente la carrera hacia las primarias para gobernador.
El sondeo le atribuye una intención de voto del 23 %.
En segundo lugar aparece el republicano Steve Hilton con el 20 %.
El empresario demócrata Tom Steyer ocupa la tercera posición con el 15 % de apoyo.
La aprobación de la SB73 coincide con este escenario electoral y con las tensiones políticas existentes entre la administración de California y la Casa Blanca.
Para Newsom, la legislación representa una herramienta destinada a proteger los mecanismos electorales del estado frente a cualquier intervención no autorizada.
La medida busca garantizar que el desarrollo de las próximas elecciones se realice bajo las reglas establecidas por las autoridades electorales de California y dentro del marco legal vigente.