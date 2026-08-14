AOC supera a Marco Rubio rumbo a presidenciales 2028: ¿se perfila una batalla por la Casa Blanca?
Publicado el14/08/2026 a las 08:55
Alexandria Ocasio-Cortez subió al segundo lugar en las probabilidades presidenciales de Polymarket, mientras aumenta la expectativa sobre su posible papel en la carrera demócrata de 2028.
Ocasio-Cortez superó a Marco Rubio en las probabilidades de Polymarket para ganar las elecciones presidenciales de 2028 y alcanzó un 13%, según datos publicados por la plataforma. El movimiento coloca a la congresista demócrata de Nueva York en el segundo lugar de ese mercado.
Por qué es importante: El avance aumenta las expectativas sobre una eventual candidatura nacional de AOC, pero estas probabilidades reflejan apuestas del mercado y no intención de voto.
AOC gana terreno en dos mercados clave para 2028
El avance de Ocasio-Cortez no se limita a las probabilidades sobre quién podría llegar a la Casa Blanca. También aparece entre las principales figuras para obtener la nominación presidencial demócrata.
En Polymarket, AOC se mueve alrededor del 21% en ese mercado, por delante del gobernador de California, Gavin Newsom, con cerca del 17%, y del senador Jon Ossoff, con aproximadamente 15%.
La diferencia: Una cosa es la probabilidad de obtener la nominación demócrata y otra la posibilidad de ganar las elecciones presidenciales. Son mercados separados y no deben interpretarse como el mismo indicador.
Polymarket funciona como un mercado de predicción donde los participantes compran y venden posiciones sobre posibles resultados futuros.
Por ello, sus porcentajes pueden cambiar rápidamente y no equivalen a una encuesta entre votantes.
Su posible candidatura sigue sin estar confirmada
El ascenso de AOC ocurre mientras crece la especulación sobre sus planes políticos para 2028. Sin embargo, la congresista no ha anunciado una candidatura presidencial.
Consultada recientemente por ABC sobre si planea competir por la Casa Blanca, Ocasio-Cortez respondió que su prioridad inmediata son las elecciones intermedias.
“Estoy enfocada en ganar las elecciones intermedias. Estoy compitiendo por el Congreso ahora mismo”, dijo.
También dejó abierta la puerta al futuro: “No he descartado la posibilidad. Y me siento muy honrada por la enorme cantidad de apoyo que hay”.
El límite: Su posición en Polymarket muestra expectativas de quienes participan en el mercado, pero no confirma que AOC vaya a competir por la presidencia.
Rubio también aparece entre los posibles nombres republicanos
Marco Rubio ha sido mencionado entre las figuras que podrían competir por la nominación republicana en 2028, junto con el vicepresidente JD Vance.
Donald Trump incluso sugirió en mayo que Vance y Rubio podrían formar un “equipo de ensueño”, aunque dejó claro que esa declaración no representaba un respaldo formal a ninguno de los dos.
Qué sabemos: Tanto AOC como Rubio han mantenido públicamente el foco en las elecciones intermedias de 2026 mientras continúan las especulaciones sobre 2028.
La carrera presidencial todavía está muy lejos de definirse
El ascenso de Ocasio-Cortez abre una pregunta que probablemente acompañará al Partido Demócrata: si estas primeras señales anticipan una candidatura competitiva o simplemente reflejan especulación en una carrera todavía muy temprana.
Otros indicadores también muestran un panorama abierto. La información de referencia señala que diferentes encuestas y mercados presentan liderazgos distintos, una señal de que todavía no existe un favorito indiscutible.
Qué sigue: Antes de que se defina el panorama presidencial de 2028, ambos partidos tienen por delante las elecciones intermedias de 2026, actualmente el objetivo político inmediato de muchas de sus principales figuras.
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FUENTE: Polimarket / Washington examiner