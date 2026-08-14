AOC supera a Marco Rubio rumbo a presidenciales 2028: ¿se perfila una batalla por la Casa Blanca?

Alexandria Ocasio-Cortez subió al segundo lugar en las probabilidades presidenciales de Polymarket, mientras aumenta la expectativa sobre su posible papel en la carrera demócrata de 2028.

Ocasio-Cortez superó a Marco Rubio en las probabilidades de Polymarket para ganar las elecciones presidenciales de 2028 y alcanzó un 13%, según datos publicados por la plataforma. El movimiento coloca a la congresista demócrata de Nueva York en el segundo lugar de ese mercado.

Por qué es importante: El avance aumenta las expectativas sobre una eventual candidatura nacional de AOC, pero estas probabilidades reflejan apuestas del mercado y no intención de voto.

AOC gana terreno en dos mercados clave para 2028

El avance de Ocasio-Cortez no se limita a las probabilidades sobre quién podría llegar a la Casa Blanca. También aparece entre las principales figuras para obtener la nominación presidencial demócrata.

En Polymarket, AOC se mueve alrededor del 21% en ese mercado, por delante del gobernador de California, Gavin Newsom, con cerca del 17%, y del senador Jon Ossoff, con aproximadamente 15%.

La diferencia: Una cosa es la probabilidad de obtener la nominación demócrata y otra la posibilidad de ganar las elecciones presidenciales. Son mercados separados y no deben interpretarse como el mismo indicador.

Polymarket funciona como un mercado de predicción donde los participantes compran y venden posiciones sobre posibles resultados futuros.

Por ello, sus porcentajes pueden cambiar rápidamente y no equivalen a una encuesta entre votantes.