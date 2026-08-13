Juez frena a Trump y protege fondos para miles de personas sin hogar en Los Ángeles
Publicado el13/08/2026 a las 18:59
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Un juez federal de California bloqueó este jueves una medida del Gobierno del presidente Donald Trump que buscaba apartar a la principal agencia de servicios para personas sin hogar de Los Ángeles del acceso a fondos federales, una decisión que vuelve a poner en el centro del debate el futuro de la asistencia para miles de personas en la región.
El fallo permite restablecer las funciones de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA, por sus siglas en inglés) para solicitar aproximadamente 240 millones de dólares que beneficiarían a unos 140 proveedores dedicados a combatir la falta de vivienda.
El juez determinó que el Gobierno actuó de manera arbitraria al suspender a LAHSA
El juez de distrito estadounidense David O. Carter determinó en su orden que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos actuó de manera arbitraria cuando decidió en junio suspender a LAHSA del acceso a programas de subvenciones federales.
La decisión judicial representa un freno al intento del Gobierno de Trump de cambiar la forma en que se administran estos recursos y devuelve, por ahora, a la agencia de Los Ángeles la posibilidad de solicitar los fondos.
Sin embargo, Carter no descartó los cuestionamientos relacionados con posibles problemas de mala gestión financiera dentro de LAHSA, argumentos que el Gobierno estadounidense había utilizado como motivo para apartar al organismo de los fondos.
Carter advierte que retirar los servicios de forma abrupta podría tener consecuencias catastróficas
En su orden, el juez dejó claro que la discusión no se limita al funcionamiento interno de la agencia, sino también a las consecuencias que una suspensión repentina de los recursos podría tener para las personas que dependen de sus servicios.
“LAHSA puede ser disfuncional. Sin embargo, miles de personas sin hogar dependen de estos servicios. Podría ser una decisión política acertada dejar de prestar servicios a LAHSA. No corresponde a este Tribunal tomar esa decisión. No obstante, cualquier transición debe ser gradual y planificada para que no deje consecuencias catastróficas”, indicó la orden.
Con este argumento, Carter señaló que cualquier modificación en el manejo de los fondos destinados a combatir la falta de vivienda tendría que realizarse de manera planificada para evitar afectar directamente a quienes reciben asistencia.
Más de 72,000 personas permanecen sin vivienda en el condado de Los Ángeles
El fallo se produce mientras Los Ángeles continúa enfrentando uno de sus problemas sociales más graves, pese a que los datos más recientes muestran una reducción en el número de personas sin hogar.
Más de 72,000 personas en el condado de Los Ángeles carecían de vivienda en febrero pasado, cuando LAHSA realizó un censo para determinar la dimensión de la población sin hogar en la región.
La encuesta, publicada el pasado 14 de julio, destacó una disminución del 4 % por segundo año consecutivo, aunque la magnitud del problema continúa siendo considerable.
A pesar de estos ligeros descensos, la falta de vivienda sigue representando uno de los desafíos sociales y estructurales más importantes de California, especialmente por la cantidad de personas que continúan dependiendo de programas y proveedores de asistencia.
Los Ángeles todavía necesita más de 485,000 viviendas asequibles
La magnitud del problema también queda reflejada en la necesidad de vivienda asequible que enfrenta la región, una situación que va más allá de la discusión judicial sobre quién debe administrar los fondos federales.
LAHSA señaló en su último informe que la región todavía necesita más de 485,000 viviendas asequibles para satisfacer la necesidad actual.
La orden de Carter permite que LAHSA vuelva a solicitar aproximadamente 240 millones de dólares destinados a los proveedores de servicios, pero no cierra los cuestionamientos sobre la administración de la agencia.
El fallo establece, principalmente, que una eventual transición hacia otro modelo para gestionar los recursos no puede ejecutarse de manera abrupta si existe el riesgo de dejar sin servicios a miles de personas sin hogar en Los Ángeles.
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FUENTE: EFE