Juez frena a Trump y protege fondos para miles de personas sin hogar en Los Ángeles

Juez bloquea medida de Trump

LAHSA recupera acceso a fondos

Los Ángeles enfrenta crisis habitacional

Un juez federal de California bloqueó este jueves una medida del Gobierno del presidente Donald Trump que buscaba apartar a la principal agencia de servicios para personas sin hogar de Los Ángeles del acceso a fondos federales, una decisión que vuelve a poner en el centro del debate el futuro de la asistencia para miles de personas en la región.

El fallo permite restablecer las funciones de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA, por sus siglas en inglés) para solicitar aproximadamente 240 millones de dólares que beneficiarían a unos 140 proveedores dedicados a combatir la falta de vivienda.

El juez determinó que el Gobierno actuó de manera arbitraria al suspender a LAHSA

El juez de distrito estadounidense David O. Carter determinó en su orden que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos actuó de manera arbitraria cuando decidió en junio suspender a LAHSA del acceso a programas de subvenciones federales.

La decisión judicial representa un freno al intento del Gobierno de Trump de cambiar la forma en que se administran estos recursos y devuelve, por ahora, a la agencia de Los Ángeles la posibilidad de solicitar los fondos.

Sin embargo, Carter no descartó los cuestionamientos relacionados con posibles problemas de mala gestión financiera dentro de LAHSA, argumentos que el Gobierno estadounidense había utilizado como motivo para apartar al organismo de los fondos.