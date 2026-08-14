¿Qué pasa con la salud de Trump? Médico cuestiona lo que no reveló su examen físico

Bajada: Jonathan Reiner cuestionó que los aparentes episodios de sueño del presidente durante actos públicos no fueran abordados en su examen físico. La Casa Blanca rechaza sus señalamientos y sostiene que Trump goza de una salud actual excelente.

El Dr. Jonathan Reiner, excardiólogo del exvicepresidente Dick Cheney, calificó de “extraordinario” que el presidente Donald Trump parezca tener dificultades para mantenerse despierto durante actos públicos y cuestionó qué evaluaciones médicas se le han realizado.

Por qué importa: Reiner no es médico de Trump ni ha diagnosticado al presidente. Sus cuestionamientos apuntan a un debate más amplio: cuánta información debe divulgar la Casa Blanca sobre la salud y capacidad física de quien ocupa la Presidencia.

Reiner cuestiona los aparentes episodios de sueño de Trump

Reiner, profesor de medicina y cirugía en la Universidad George Washington, habló sobre el tema con Jake Tapper en The Lead de CNN, según Yahoo News.

“Lo que sí es nuevo es que, en los últimos meses, le cuesta mucho mantenerse despierto cuando está rodeado de gente”, afirmó Reiner. “Es muy inusual”.

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Sus declaraciones llegaron después de que Trump pareciera cerrar los ojos durante un anuncio sobre vacunas en el Despacho Oval.

La pregunta: Reiner cuestionó por qué el último examen físico completo del presidente no abordó sus aparentes dificultades para mantenerse despierto durante el día.

Reiner dejó claro en un artículo de opinión publicado en The New York Times que no es médico de Trump y que solo ha revisado los registros divulgados públicamente.