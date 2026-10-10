Trump apuesta por sus aliados, pero los republicanos podrían pagar el precio en el Senado
Publicado el 10/10/2026 a las 15:49
- Texas desafía la estrategia republicana.
- Carolina del Norte exige ajustes.
- Respaldos presidenciales enfrentan pruebas electorales.
Donald Trump enfrenta una incógnita rumbo a noviembre: si los candidatos que impulsó ayudarán a conservar la mayoría republicana o terminarán poniendo en peligro escaños decisivos.
Texas, Carolina del Norte, Georgia y Carolina del Sur muestran distintas tensiones entre lealtad presidencial, competitividad electoral y capacidad para atraer votantes independientes.
Las dificultades republicanas no pueden atribuirse únicamente al presidente: también influyen la economía, las campañas demócratas y las características de cada contienda.
Sin embargo, en una elección cerrada, respaldar aspirantes vulnerables puede obligar al partido a gastar más recursos defendiendo territorios que esperaba conservar.
Texas: Ken Paxton convierte un bastión en una batalla
The possibility that Trump will cost the GOP the Senate is coming into focus
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— Surge (@Surge92FL) October 10, 2026
La candidatura de Ken Paxton frente al demócrata James Talarico representa uno de los principales desafíos defensivos para los republicanos en estas elecciones.
Trump respaldó a Paxton frente al senador John Cornyn y ha intensificado sus visitas a Texas para movilizar apoyo en una contienda inesperadamente competitiva. reuters.com
Las divisiones surgidas durante las primarias complican la reunificación partidista, mientras Talarico intenta captar electores que preferían una alternativa republicana distinta.
El escenario plantea una pregunta política concreta: cuánto cuesta priorizar la afinidad con Trump cuando el candidato necesita ampliar su respaldo para ganar.
Carolina del Norte: la salida de Tillis cambia el escenario[caption id="attachment_1696227" align="alignnone" width="1200"] Trump y el Senado 2026: sus apuestas inquietan al partido FOTO: EFE[/caption]
El retiro del senador Thom Tillis dejó a los republicanos sin la ventaja de un titular y abrió una competencia entre Michael Whatley y Roy Cooper.
Tillis ha vinculado su decisión con los ataques de Trump, aunque permanecer en la contienda tampoco habría garantizado una victoria frente al exgobernador demócrata.
Cooper mantiene una ventaja en sondeos recientes, y grupos republicanos han retirado publicidad para dirigir recursos hacia otras carreras consideradas más competitivas. cbsaustin.com
Esa redistribución refleja una decisión estratégica: limitar pérdidas potenciales donde remontar parece difícil y concentrar dinero en los escaños necesarios para mantener la mayoría.
Georgia y Carolina del Sur: dos problemas diferentes
En Georgia, Trump eligió respaldar a Mike Collins frente a Derek Dooley, apoyado por el gobernador Brian Kemp, para enfrentar al senador demócrata Jon Ossoff.
Las controversias alrededor de Collins añaden dificultades, pero afirmar que otro candidato habría derrotado a Ossoff sería una conclusión imposible de demostrar.
En Carolina del Sur, aliados republicanos destinaron cinco millones de dólares a apoyar a Darline Graham frente a Annie Andrews, pese al historial conservador estatal. axios.com
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La inversión evidencia preocupación y necesidad de reforzar la campaña; por sí sola, no demuestra que los republicanos vayan a perder ese escaño.
Qué está en juego para los votantes hispanos
El control del Senado influirá en la aprobación de leyes, las confirmaciones de funcionarios y jueces, y la capacidad de supervisar al Gobierno.
Para las comunidades hispanas, esas decisiones tienen consecuencias en debates sobre inmigración, salud, empleo y prioridades del presupuesto federal durante los próximos años.
Los antecedentes de 2020 y 2022 alimentan las críticas a la selección de candidatos de Trump, pero no determinan el resultado de 2026.
Las encuestas describen preferencias en un momento concreto; la participación, los votantes indecisos y las últimas semanas de campaña definirán quién obtiene los escaños.
FUENTE: CNN