Trump afirma que Karoline Leavitt dejará su cargo como secretaria de prensa de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump anunció que Karoline Leavitt dejará su cargo como secretaria de prensa de la Casa Blanca a finales de agosto.

Leavitt confirmó su salida y explicó que tomó la decisión después de concluir que las exigencias del puesto no le permiten ser la madre que desea para sus dos hijos pequeños.

Por qué importa: Leavitt dejará uno de los cargos más visibles de la administración Trump, pero no romperá con el presidente: aseguró que continuará como su principal asesora externa y seguirá activa en la política republicana.

Karoline Leavitt dice que tomó una “decisión agridulce”

Serving as the White House Press Secretary over the past year and a half has been the honor and adventure of a lifetime. I am incredibly grateful to President Trump for granting me so many extraordinary opportunities, such as working in the West Wing and spending countless hours… https://t.co/4jyW61DGGh pic.twitter.com/xny1yccuBn — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) August 12, 2026

Leavitt explicó en una extensa publicación en X que combinar la maternidad con las responsabilidades de secretaria de prensa terminó siendo demasiado exigente.

“Desempeñar el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca durante el último año y medio ha sido el honor y la aventura de mi vida”, escribió, según Fox News.

La funcionaria agradeció a Trump por permitirle representarlo desde el podio de la Casa Blanca y defender públicamente las acciones de su administración.

La razón: Leavitt aseguró que desde su regreso tras el nacimiento de su hija sentía que no podía dedicar a sus hijos el tiempo y la atención que necesitaban.

El momento: Había regresado recientemente a la Casa Blanca después de tomar una licencia tras el nacimiento de su segunda hija en mayo.