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Trump afirma que Karoline Leavitt dejará su cargo como secretaria de prensa de la Casa Blanca
Karoline Leavitt deja la Casa Blanca tras tomar una decisión sobre su familia, aunque su relación política con Donald Trump continuará.
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Trump afirma que Karoline Leavitt dejará su cargo como secretaria de prensa de la Casa Blanca
Foto Washington (United States), 03/08/2026.- White House press secretary Karoline Leavitt and Deputy Chief of Staff Stephen Miller (L) look on as US President Donald Trump announces an executive order establishing the Presidential Military Spouse Commission, in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 03 August 2026. EFE/EPA/Allison Robbert / POOL

Publicado el12/08/2026 a las 17:29

El presidente Donald Trump anunció que Karoline Leavitt dejará su cargo como secretaria de prensa de la Casa Blanca a finales de agosto.

Leavitt confirmó su salida y explicó que tomó la decisión después de concluir que las exigencias del puesto no le permiten ser la madre que desea para sus dos hijos pequeños.

Por qué importa: Leavitt dejará uno de los cargos más visibles de la administración Trump, pero no romperá con el presidente: aseguró que continuará como su principal asesora externa y seguirá activa en la política republicana.

Karoline Leavitt dice que tomó una “decisión agridulce”

Leavitt explicó en una extensa publicación en X que combinar la maternidad con las responsabilidades de secretaria de prensa terminó siendo demasiado exigente.

“Desempeñar el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca durante el último año y medio ha sido el honor y la aventura de mi vida”, escribió, según Fox News.

La funcionaria agradeció a Trump por permitirle representarlo desde el podio de la Casa Blanca y defender públicamente las acciones de su administración.

La razón: Leavitt aseguró que desde su regreso tras el nacimiento de su hija sentía que no podía dedicar a sus hijos el tiempo y la atención que necesitaban.

El momento: Había regresado recientemente a la Casa Blanca después de tomar una licencia tras el nacimiento de su segunda hija en mayo.

La maternidad pesó en su salida de la Casa Blanca

Leavitt describió el periodo después del nacimiento de su bebé como una etapa gratificante, pero también como una de las más difíciles de su vida.

“Desde que regresé a la Casa Blanca tras el nacimiento de mi hija, he sentido en mi corazón que no puedo ser la mejor madre que mis dos hijos pequeños merecen”, afirmó.

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Según explicó, el puesto requiere tiempo, energía y atención constantes, algo que finalmente la llevó a iniciar “un nuevo capítulo” fuera de la Casa Blanca.

Su balance: Leavitt dijo que convertirse nuevamente en madre mientras ocupaba uno de los puestos más exigentes y públicos de la Casa Blanca terminó influyendo directamente en su decisión.

Leavitt seguirá trabajando con Trump fuera del gobierno

Karoline Leavitt dice que tomó una “decisión agridulce”
Karoline Leavitt dice que tomó una “decisión agridulce”. Foto Shutterstock

Su salida no significará un alejamiento político de Trump. Leavitt afirmó que el presidente le pidió continuar trabajando como su “principal asesor externo”.

También prometió mantener su respaldo al movimiento MAGA y al Partido Republicano.

“Mi lucha está entrando en una nueva fase, pero está lejos de haber terminado”, escribió.

Qué sigue: Leavitt anticipó que continuará participando activamente en política después de abandonar oficialmente la Casa Blanca.

Leavitt hizo historia como la secretaria de prensa más joven

Leavitt, de 28 años, se convirtió en la secretaria de prensa de la Casa Blanca más joven de la historia cuando Trump regresó a la presidencia en enero de 2025.

Antes había sido secretaria de prensa nacional de la campaña presidencial de Trump en 2024 y también trabajó en la oficina de prensa de la Casa Blanca durante su primer mandato.

Su trayectoria: Su relación profesional con Trump comenzó antes de su actual administración y continuará después de abandonar el gobierno.

La salida cerrará una etapa de alta exposición pública para Leavitt, pero no su participación política.

Según sus propias declaraciones, su próximo capítulo estará fuera de la Casa Blanca, aunque todavía cerca de Trump y del movimiento republicano.

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