Exreportera deportiva gana las primarias republicanas para el Senado en Minnesota
Publicado el12/08/2026 a las 15:42
La exreportera deportiva se enfrentará en noviembre a la demócrata Peggy Flanagan, en un estado donde ningún republicano gana un escaño al Senado federal desde 2002.
Michele Tafoya, conocida por su trayectoria como reportera deportiva de televisión, ganó la nominación republicana al Senado de Estados Unidos en las primarias de Minnesota, según las proyecciones de CBS News.
Por qué importa: Tafoya buscará romper en noviembre una sequía republicana de más de dos décadas en las elecciones al Senado por Minnesota.
Michele Tafoya irá por el Senado en noviembre
Thank you, Minnesota! I am honored to be the Republican candidate for the U.S. Senate.
Tonight’s results show Minnesotans are ready for a new direction. Together, we will bring common sense back to Washington, fight fraud, hold those responsible accountable, and win in November.… pic.twitter.com/GXSFM38e9c
— Michele Tafoya (@Michele_Tafoya) August 12, 2026
La victoria coloca a Tafoya frente a la vicegobernadora de Minnesota, Peggy Flanagan, quien obtuvo la nominación demócrata para el mismo escaño.
Tafoya había anunciado su candidatura en enero con un mensaje centrado en la situación económica, la delincuencia y el fraude, asegurando entonces que Minnesota estaba “en crisis”.
Su campaña también ha destacado entre sus prioridades reducir los costos y los impuestos para la clase media, apoyar a las fuerzas del orden y recuperar lo que describe como “coraje y sentido común”.
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La elección: Tafoya y Flanagan competirán directamente en las elecciones generales de noviembre.
Tras conocerse la proyección de CBS News, Tafoya volvió a centrar su mensaje en el fraude y los problemas que, según ella, enfrenta el estado.
“Nos robaron nueve mil millones de dólares a todos los contribuyentes. Vemos cómo bajan los resultados de las pruebas mientras aumenta la delincuencia; vemos cómo las empresas huyen y nuestros hijos no pueden permitirse quedarse. Esto tiene que cambiar”, declaró el lunes por la noche.
Tafoya derrotó al candidato respaldado por el partido estatal
La exreportera superó a un grupo amplio de aspirantes republicanos, entre ellos Adam Schwarze, ex SEAL de la Marina y exinfante de marina.
Schwarze había recibido el respaldo del Partido Republicano de Minnesota durante su convención estatal celebrada en Duluth en mayo.
El dato: El apoyo formal del partido estatal a Schwarze no fue suficiente para impedir la victoria de Tafoya en las urnas.
El resultado permite a Tafoya pasar de una primaria con varios candidatos a una elección general en la que buscará convencer a un electorado más amplio.
Al votar el martes por la tarde, aseguró que su campaña pretende representar a todo el estado.
“Estoy aquí para representar a todos los habitantes de Minnesota”, dijo. “Vamos a hacerlo; vamos a luchar por ellos”.
Los republicanos buscan una victoria que no logran desde 2002
La elección de noviembre también tendrá un componente histórico para el Partido Republicano.
Minnesota no elige a un republicano para el Senado de Estados Unidos desde la victoria de Norm Coleman en 2002.
El desafío: Tafoya intentará convertirse en la primera republicana elegida al Senado federal por Minnesota en más de dos décadas.
La primaria ya definió a los dos principales candidatos. Ahora, Tafoya deberá trasladar el impulso de su victoria republicana a una contienda estatal contra Flanagan.
La batalla por Minnesota pasa ahora a noviembre
Con las nominaciones de ambos partidos resueltas, la atención se mueve hacia la elección general y hacia la capacidad de cada candidata para ampliar su apoyo más allá de sus respectivas bases.
Qué sigue: Los votantes decidirán en noviembre entre Tafoya y Flanagan quién representará a Minnesota en el Senado de Estados Unidos.
Para los republicanos, la contienda representa una nueva oportunidad de recuperar un escaño que no consiguen ganar en el estado desde 2002.