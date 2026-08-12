Exreportera deportiva gana las primarias republicanas para el Senado en Minnesota

La exreportera deportiva se enfrentará en noviembre a la demócrata Peggy Flanagan, en un estado donde ningún republicano gana un escaño al Senado federal desde 2002.

Michele Tafoya, conocida por su trayectoria como reportera deportiva de televisión, ganó la nominación republicana al Senado de Estados Unidos en las primarias de Minnesota, según las proyecciones de CBS News.

Por qué importa: Tafoya buscará romper en noviembre una sequía republicana de más de dos décadas en las elecciones al Senado por Minnesota.

Michele Tafoya irá por el Senado en noviembre

Thank you, Minnesota! I am honored to be the Republican candidate for the U.S. Senate. Tonight’s results show Minnesotans are ready for a new direction. Together, we will bring common sense back to Washington, fight fraud, hold those responsible accountable, and win in November.… pic.twitter.com/GXSFM38e9c — Michele Tafoya (@Michele_Tafoya) August 12, 2026

La victoria coloca a Tafoya frente a la vicegobernadora de Minnesota, Peggy Flanagan, quien obtuvo la nominación demócrata para el mismo escaño.

Tafoya había anunciado su candidatura en enero con un mensaje centrado en la situación económica, la delincuencia y el fraude, asegurando entonces que Minnesota estaba “en crisis”.

Su campaña también ha destacado entre sus prioridades reducir los costos y los impuestos para la clase media, apoyar a las fuerzas del orden y recuperar lo que describe como “coraje y sentido común”.

TE PUEDE INTERESAR: Trump reconoce el límite para un tercer mandato mientras cae su popularidad en encuestas

La elección: Tafoya y Flanagan competirán directamente en las elecciones generales de noviembre.

Tras conocerse la proyección de CBS News, Tafoya volvió a centrar su mensaje en el fraude y los problemas que, según ella, enfrenta el estado.

“Nos robaron nueve mil millones de dólares a todos los contribuyentes. Vemos cómo bajan los resultados de las pruebas mientras aumenta la delincuencia; vemos cómo las empresas huyen y nuestros hijos no pueden permitirse quedarse. Esto tiene que cambiar”, declaró el lunes por la noche.