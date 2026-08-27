Trump ya señala a quién culpar si los republicanos pierden en noviembre
Publicado el27/08/2026 a las 15:31
Donald Trump está intensificando sus críticas contra los republicanos del Congreso antes de las elecciones de noviembre, dejando una idea cada vez más clara: si el partido pierde sus mayorías, la responsabilidad podría recaer sobre los legisladores y no sobre él.
Por qué importa: Una derrota republicana podría quitarle a Trump el control del Congreso durante sus últimos dos años de mandato y, además, desatar una batalla interna sobre el futuro del partido antes de 2028.
Trump anticipa culpas ante una derrota republicana
Trump:
If we lose the midterms, I am going to be impeached.
They are going to impeach me. They have no idea why. pic.twitter.com/1VBGpE32Ls
— Clash Report (@clashreport) August 21, 2026
El mandatario planteó directamente esa separación entre su figura y el resto del partido durante una entrevista con Punchbowl News a principios de agosto.
“La pregunta es: ¿votarán? Porque, sinceramente, muchos están muy enfadados con los republicanos”, afirmó Trump. Después fue todavía más explícito: “Están enfadados con los republicanos, pero no conmigo”.
El mensaje coloca sobre los congresistas la responsabilidad de mantener movilizados a los votantes que respaldaron al presidente.
La estrategia: Trump necesita que su base participe en noviembre aunque su nombre no aparezca en la boleta.
La dificultad: Las elecciones de mitad de mandato suelen convertirse también en una evaluación del presidente que ocupa la Casa Blanca.
El presidente aumenta la presión sobre los republicanos del Congreso
Mike Johnson says Republicans can’t lose the midterms because, if they do, a nightmare scenario will take place where Democrats investigate President Trump and his family, which would roil the markets, undermine confidence in the U.S., and empower our enemies across the globe. pic.twitter.com/be33jcb22u
— Acyn (@Acyn) August 27, 2026
La advertencia volvió a aparecer esta semana cuando Trump compartió nuevamente una publicación del simpatizante conservador Matt Van Swol.
El mensaje advertía que los republicanos estaban “caminando sonámbulos hacia un ajuste de cuentas en las elecciones de mitad de mandato que no ven venir” si el Congreso no conseguía resultados más visibles.
“Si los republicanos en el Congreso no empiezan a producir resultados tangibles, van a descubrir que la frustración tiene consecuencias”, escribió Van Swol.
Trump acompañó después esos mensajes con publicaciones destacando sus propios logros, reforzando el contraste entre lo que considera éxitos de su administración y el desempeño del Congreso.
La señal: El presidente está vinculando el riesgo electoral con lo que considera una falta de resultados de los legisladores republicanos.
Las encuestas complican el argumento de Trump
El problema para esa explicación es que Trump también llega a las elecciones con niveles elevados de desaprobación.
Datos citados por CNN mostraban que los candidatos republicanos a la Cámara podían obtener mejores números que el propio presidente, una diferencia especialmente visible entre los votantes independientes.
Eso no significa que una eventual derrota pueda atribuirse exclusivamente a Trump. Las elecciones dependerán de cada distrito, los candidatos, la economía, la participación y otros asuntos nacionales y locales.
Pero tampoco permite separar completamente al presidente del resultado de su partido.
El contraste: Trump sostiene que el enojo está dirigido contra otros republicanos, mientras las encuestas también reflejan un fuerte rechazo hacia su gestión.
Una derrota podría abrir una batalla republicana antes de 2028
La Casa Blanca rechaza que Trump se esté desentendiendo de los candidatos republicanos.
La secretaria de prensa Karoline Leavitt aseguró que el presidente está “totalmente comprometido a ayudar a los republicanos en general a mantener la mayoría”.
Pero si el partido pierde la Cámara, el Senado o ambos, las declaraciones actuales podrían adquirir otra dimensión.
Qué sigue: Una derrota podría iniciar una discusión sobre cuánto pesaron Trump, el Congreso y la agenda republicana en el resultado.
Y esa disputa tendría consecuencias más allá de noviembre: comenzaría justo cuando el Partido Republicano tendría que decidir cómo afrontar los últimos años de Trump en la Casa Blanca y quién encabezará su proyecto político rumbo a las elecciones presidenciales de 2028.