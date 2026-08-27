Trump ya señala a quién culpar si los republicanos pierden en noviembre

Donald Trump está intensificando sus críticas contra los republicanos del Congreso antes de las elecciones de noviembre, dejando una idea cada vez más clara: si el partido pierde sus mayorías, la responsabilidad podría recaer sobre los legisladores y no sobre él.

Por qué importa: Una derrota republicana podría quitarle a Trump el control del Congreso durante sus últimos dos años de mandato y, además, desatar una batalla interna sobre el futuro del partido antes de 2028.

Trump anticipa culpas ante una derrota republicana

Trump: If we lose the midterms, I am going to be impeached. They are going to impeach me. They have no idea why. pic.twitter.com/1VBGpE32Ls — Clash Report (@clashreport) August 21, 2026

El mandatario planteó directamente esa separación entre su figura y el resto del partido durante una entrevista con Punchbowl News a principios de agosto.

“La pregunta es: ¿votarán? Porque, sinceramente, muchos están muy enfadados con los republicanos”, afirmó Trump. Después fue todavía más explícito: “Están enfadados con los republicanos, pero no conmigo”.

El mensaje coloca sobre los congresistas la responsabilidad de mantener movilizados a los votantes que respaldaron al presidente.

La estrategia: Trump necesita que su base participe en noviembre aunque su nombre no aparezca en la boleta.

La dificultad: Las elecciones de mitad de mandato suelen convertirse también en una evaluación del presidente que ocupa la Casa Blanca.