Trump reconoce el límite para un tercer mandato mientras cae su popularidad en encuestas

El presidente volvió a hablar de 2028, pero esta vez admitió la barrera constitucional.

El desafío más cercano está en noviembre, con señales de desgaste entre votantes clave.

Donald Trump reconoció que la ley estadounidense establece un fuerte límite para buscar un tercer mandato presidencial, mientras una encuesta de Economist/YouGov sitúa su aprobación en 39%, frente a un 56% que desaprueba su gestión.

Por qué es importante: La conversación sobre una hipotética candidatura en 2028 ocurre cuando Trump enfrenta un problema político mucho más inmediato, llegar a las elecciones intermedias de noviembre con una aprobación debilitada.

Trump admite que “la ley es muy estricta” sobre 2028

Trump fue consultado el martes por un periodista sobre la posibilidad de presentarse nuevamente a la Presidencia en 2028 y reconoció el obstáculo legal.

“Todo el mundo me hace esa pregunta, y saben que la ley es muy estricta al respecto”, respondió Trump desde Joint Base Andrews, en Maryland. “Me encantaría presentarme, pero la ley es muy estricta”, según declaraciones recogidas por Fox News.

El mandatario aseguró además que durante los Patriot Games había escuchado personas gritando “2028”, pero volvió a insistir en el límite establecido actualmente.

El límite: La 22ª Enmienda de la Constitución establece que ninguna persona puede ser elegida presidente más de dos veces.

La enmienda fue ratificada en 1951, después de que Franklin D. Roosevelt rompiera la tradición presidencial estadounidense y fuera elegido cuatro veces.