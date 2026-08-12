Trump reconoce el límite para un tercer mandato mientras cae su popularidad en encuestas
Publicado el12/08/2026 a las 07:37
El presidente volvió a hablar de 2028, pero esta vez admitió la barrera constitucional.
El desafío más cercano está en noviembre, con señales de desgaste entre votantes clave.
Donald Trump reconoció que la ley estadounidense establece un fuerte límite para buscar un tercer mandato presidencial, mientras una encuesta de Economist/YouGov sitúa su aprobación en 39%, frente a un 56% que desaprueba su gestión.
Por qué es importante: La conversación sobre una hipotética candidatura en 2028 ocurre cuando Trump enfrenta un problema político mucho más inmediato, llegar a las elecciones intermedias de noviembre con una aprobación debilitada.
Trump admite que “la ley es muy estricta” sobre 2028
Trump fue consultado el martes por un periodista sobre la posibilidad de presentarse nuevamente a la Presidencia en 2028 y reconoció el obstáculo legal.
“Todo el mundo me hace esa pregunta, y saben que la ley es muy estricta al respecto”, respondió Trump desde Joint Base Andrews, en Maryland. “Me encantaría presentarme, pero la ley es muy estricta”, según declaraciones recogidas por Fox News.
El mandatario aseguró además que durante los Patriot Games había escuchado personas gritando “2028”, pero volvió a insistir en el límite establecido actualmente.
El límite: La 22ª Enmienda de la Constitución establece que ninguna persona puede ser elegida presidente más de dos veces.
La enmienda fue ratificada en 1951, después de que Franklin D. Roosevelt rompiera la tradición presidencial estadounidense y fuera elegido cuatro veces.
Trump ha mantenido abierta la conversación sobre un tercer mandato
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Las declaraciones representan un tono diferente frente a comentarios anteriores de Trump sobre permanecer en la Casa Blanca después de terminar su segundo mandato.
En julio, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, bromeó sobre una tercera presidencia antes de aclarar: “Solo estoy bromeando”.
Sin embargo, en una entrevista con NBC en marzo de 2025 había asegurado que no estaba “bromeando” y afirmó que existían “métodos” para intentar conseguirlo.
La diferencia: Ahora Trump reconoce directamente la fortaleza del límite legal, aunque dice que le gustaría volver a competir.
La conversación sobre 2028 sigue siendo hipotética.
Las reglas constitucionales actuales impiden que Trump vuelva a ser elegido presidente.
La aprobación de Trump muestra señales de desgaste
Mientras Trump responde preguntas sobre su futuro político, las encuestas muestran dificultades en el presente.
El sondeo Economist/YouGov citado en la información de referencia coloca su aprobación en 39%, mientras 56% desaprueba la manera en que está desempeñando la Presidencia.
Los datos también muestran problemas entre independientes y votantes jóvenes, dos grupos importantes en una elección donde la participación puede influir en carreras cerradas.
- En números: La diferencia entre aprobación y desaprobación deja a Trump 17 puntos por debajo en el balance general.
Estos datos no demuestran que la caída esté relacionada con sus declaraciones sobre un tercer mandato.
Son dos elementos separados que coinciden en un momento políticamente importante.
Noviembre será la prueba más cercana para Trump
Antes de cualquier escenario sobre 2028, Trump tendrá que enfrentar el impacto político de las elecciones intermedias, cuando los votantes decidirán el control del Congreso y otras carreras importantes.
Una baja aprobación presidencial puede convertirse en un factor dentro de esas contiendas, especialmente entre electores que no se identifican firmemente con ninguno de los dos partidos.
- Qué sigue: La prueba inmediata será determinar cuánto pesa la evaluación de Trump entre los votantes cuando los republicanos intenten defender sus posiciones en noviembre.
Así, mientras el presidente mantiene viva una conversación sobre un futuro tercer mandato, el calendario electoral coloca primero una pregunta mucho más cercana: qué efecto tendrá su actual nivel de aprobación sobre su partido.
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FUENTE: FOX News, USA Today