David Crowley derrota a Francesca Hong en primarias de Wisconsin: ¿Se frena el socialismo demócrata?

La ajustada victoria de Crowley da un respiro al establishment demócrata, pero el resultado muestra que el ala socialista estuvo a pocos miles de votos de ganar una candidatura clave para noviembre.

David Crowley ganó la nominación demócrata para gobernador de Wisconsin tras derrotar por un margen mínimo a la socialista democrática Francesca Hong, frenando una victoria progresista que parecía posible antes de las primarias.

Por qué es importante: El triunfo fortalece temporalmente al sector más tradicional del Partido Demócrata, pero la estrecha diferencia revela hasta qué punto los socialistas pueden competir por candidaturas importantes.

Crowley ganó por menos de 4,000 votos

Con el 99% del voto esperado contabilizado, Crowley obtuvo 315,235 votos, equivalentes al 39.8%, frente a 311,475 votos y 39.3% para Hong, según los resultados de NBC News incluidos en las referencias.

La diferencia fue de apenas 3,760 votos. Crowley se convirtió en el ganador proyectado después de que se sumaran votos ausentes contabilizados en Milwaukee County durante la madrugada del miércoles.

En números: Solo medio punto porcentual separaba a Crowley y Hong con casi todos los votos esperados contabilizados.

Solo medio punto porcentual separaba a Crowley y Hong con casi todos los votos esperados contabilizados. La señal: Hong llegó competitiva al final pese al respaldo que Crowley recibió del establishment demócrata.

El gobernador Tony Evers, quien no busca otro mandato, respaldó a Crowley en medio de preocupaciones dentro del partido sobre las posibilidades de Hong de ganar las elecciones generales.