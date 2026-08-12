David Crowley derrota a Francesca Hong en primarias de Wisconsin: ¿Se frena el socialismo demócrata?
Publicado el12/08/2026 a las 06:56
La ajustada victoria de Crowley da un respiro al establishment demócrata, pero el resultado muestra que el ala socialista estuvo a pocos miles de votos de ganar una candidatura clave para noviembre.
David Crowley ganó la nominación demócrata para gobernador de Wisconsin tras derrotar por un margen mínimo a la socialista democrática Francesca Hong, frenando una victoria progresista que parecía posible antes de las primarias.
Por qué es importante: El triunfo fortalece temporalmente al sector más tradicional del Partido Demócrata, pero la estrecha diferencia revela hasta qué punto los socialistas pueden competir por candidaturas importantes.
Crowley ganó por menos de 4,000 votos
Con el 99% del voto esperado contabilizado, Crowley obtuvo 315,235 votos, equivalentes al 39.8%, frente a 311,475 votos y 39.3% para Hong, según los resultados de NBC News incluidos en las referencias.
La diferencia fue de apenas 3,760 votos. Crowley se convirtió en el ganador proyectado después de que se sumaran votos ausentes contabilizados en Milwaukee County durante la madrugada del miércoles.
- En números: Solo medio punto porcentual separaba a Crowley y Hong con casi todos los votos esperados contabilizados.
- La señal: Hong llegó competitiva al final pese al respaldo que Crowley recibió del establishment demócrata.
El gobernador Tony Evers, quien no busca otro mandato, respaldó a Crowley en medio de preocupaciones dentro del partido sobre las posibilidades de Hong de ganar las elecciones generales.
Hong puso a prueba la fuerza del socialismo demócrata
La candidatura de Hong representaba una oportunidad para ampliar los recientes avances del ala progresista más allá de algunos distritos y grandes ciudades de tendencia liberal.
Axios describió la victoria de Crowley como un posible impulso para el centroizquierda después de varias derrotas en primarias recientes.
Sin embargo, los resultados de Wisconsin muestran una competencia mucho más cerrada que una derrota contundente del socialismo democrático.
- El contraste: En Minnesota, la progresista Peggy Flanagan ganó la nominación demócrata al Senado, mostrando que la jornada no significó un retroceso generalizado para ese sector.
- Dentro del partido: Hong consiguió apoyo entre jóvenes y activistas, según Axios, aunque Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez no la respaldaron.
Republicanos parecían preferir enfrentar a Hong
La batalla demócrata también llamó la atención de grupos republicanos. Axios reportó que una organización vinculada al GOP gastó millones de dólares en anuncios que ayudaban a elevar el perfil de Hong.
La estrategia sugería que los republicanos la consideraban una rival más vulnerable para noviembre.
Crowley también centró parte de su argumento final en la capacidad de ganar las elecciones generales.
La disputa: La recta final de Hong estuvo marcada por cuestionamientos sobre antiguas publicaciones en redes sociales y sus posibilidades frente al candidato republicano.
🚨 WISCONSIN DEMOCRATS JUST REJECTED THE DSA
David Crowley narrowly defeated Francesca Hong in the Democratic primary for governor.
Hong was the proud democratic socialist with past comments on abolishing police and Thanksgiving.
Many expected her to win easily.
Blue-collar… pic.twitter.com/oYSvLHCpfm
— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) August 12, 2026
Crowley enfrentará a Tom Tiffany en noviembre
El próximo desafío será contra el representante republicano Tom Tiffany, quien ganó ampliamente sus primarias con el respaldo del presidente Donald Trump.
Tiffany consiguió alrededor del 95% de los votos republicanos frente a Andy Manske y rápidamente dirigió sus críticas hacia Crowley.
- Qué sigue: Wisconsin elegirá en noviembre al sucesor del gobernador Tony Evers.
- La pregunta: Crowley frenó esta vez una victoria socialista, pero la diferencia de apenas miles de votos deja abierta la batalla sobre qué sector tendrá más fuerza dentro del Partido Demócrata.
La victoria de David Crowley ofrece un respiro al establishment demócrata, pero está lejos de cerrar la disputa interna.
El estrecho margen frente a Francesca Hong demuestra que el socialismo democrático mantiene capacidad para competir por candidaturas importantes.
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FUENTE: CNN / Axios / The Center Square / NBC News