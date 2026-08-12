Trump defiende a Infantino en plena crisis de la FIFA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió públicamente en defensa de Gianni Infantino en uno de los momentos más delicados del dirigente desde que asumió la presidencia de la FIFA.

“FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino”, escribió Trump en Truth Social.

Trump lanza un contundente respaldo a Infantino

El mandatario calificó a Infantino de “fantástico” y vinculó su gestión con el éxito del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Trump incluso aseguró que, sin Infantino al frente, sería difícil que otra Copa del Mundo alcanzara el mismo nivel de éxito y rentabilidad.

El pronunciamiento representa un importante respaldo político para el dirigente en momentos en que enfrenta cuestionamientos dentro del fútbol internacional.

¿Por qué Infantino está bajo presión?

La controversia se intensificó por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), que contemplaba comercializar con inversores privados una participación del 20% de los derechos comerciales del Mundial por unos 4,200 millones de dólares.