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Trump defiende a Infantino en plena crisis de la FIFA
Donald Trump respaldó a Gianni Infantino y advirtió que la FIFA cometería un “grave error” si decide reemplazar a su presidente.
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Trump defiende a Infantino en plena crisis de la FIFA
Foto EFE

Publicado el12/08/2026 a las 04:42

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió públicamente en defensa de Gianni Infantino en uno de los momentos más delicados del dirigente desde que asumió la presidencia de la FIFA.

“FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino”, escribió Trump en Truth Social.

Trump lanza un contundente respaldo a Infantino

Foto:EFE

El mandatario calificó a Infantino de “fantástico” y vinculó su gestión con el éxito del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Trump incluso aseguró que, sin Infantino al frente, sería difícil que otra Copa del Mundo alcanzara el mismo nivel de éxito y rentabilidad.

El pronunciamiento representa un importante respaldo político para el dirigente en momentos en que enfrenta cuestionamientos dentro del fútbol internacional.

¿Por qué Infantino está bajo presión?

GR6012. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 03/07/2026.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reacciona este viernes en un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Cabo Verde en el estadio Hard Rock en Miami (EE.UU.). EFE/ Alberto Boal

La controversia se intensificó por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), que contemplaba comercializar con inversores privados una participación del 20% de los derechos comerciales del Mundial por unos 4,200 millones de dólares.

La UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol y Concacaf cuestionaron el procedimiento y reclamaron una revisión independiente.

Las organizaciones consideran que una decisión de semejante magnitud no debía plantearse sin mayor transparencia y consulta con las federaciones miembro.

Infantino tuvo que dar marcha atrás

La presión interna llevó a Infantino a retirar la propuesta y ofrecer disculpas después de que el proyecto se hiciera público.

Sin embargo, la polémica continúa y llega en un momento especialmente sensible para su futuro.

Las elecciones de FIFA se acercan

FOTO: Shutterstock

El próximo Congreso de la FIFA está previsto para marzo de 2027 y el futuro de Infantino al frente del organismo será uno de los grandes temas.

A pesar de las críticas, mantiene importantes respaldos dentro del fútbol internacional, particularmente en Sudamérica y África.

Ahora también cuenta con el apoyo público de Trump, con quien estrechó su relación durante la organización del Mundial 2026.

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