Trump pide a la Corte Suprema autorización para seguir con el Salón de Baile de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump llevó este viernes a la Corte Suprema la disputa por la construcción del Salón de Baile de la Casa Blanca, al presentar una apelación de emergencia para continuar las obras frenadas por un tribunal, según informó EFE.

Por qué importa: El caso enfrenta la capacidad del presidente para impulsar cambios importantes en la Casa Blanca con el poder del Congreso para autorizar un proyecto que ya implicó derribar el ala este.

Trump lleva su Salón de Baile a la Corte Suprema

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La Administración presentó el recurso después de que el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia frenara el proyecto hasta que la Casa Blanca obtenga autorización del Congreso.

El Gobierno sostiene que este tipo de decisiones deben quedar en manos del presidente y del proceso político, en lugar de resolverse mediante una orden judicial.

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La postura del Gobierno: “Este proyecto, al igual que sus predecesores, debería ser un asunto que compita al presidente y al proceso político”, señala el recurso citado por EFE.

El plazo: La Administración presentó la apelación dentro del periodo legal de 14 días.

La solicitud también reactiva el calendario de casos de emergencia de la Corte Suprema durante su receso de verano.