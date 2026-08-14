Trump pide a la Corte Suprema autorización para seguir con el Salón de Baile de la Casa Blanca
Publicado el14/08/2026 a las 15:24
El presidente Donald Trump llevó este viernes a la Corte Suprema la disputa por la construcción del Salón de Baile de la Casa Blanca, al presentar una apelación de emergencia para continuar las obras frenadas por un tribunal, según informó EFE.
Por qué importa: El caso enfrenta la capacidad del presidente para impulsar cambios importantes en la Casa Blanca con el poder del Congreso para autorizar un proyecto que ya implicó derribar el ala este.
Trump lleva su Salón de Baile a la Corte Suprema
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La Administración presentó el recurso después de que el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia frenara el proyecto hasta que la Casa Blanca obtenga autorización del Congreso.
El Gobierno sostiene que este tipo de decisiones deben quedar en manos del presidente y del proceso político, en lugar de resolverse mediante una orden judicial.
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La postura del Gobierno: “Este proyecto, al igual que sus predecesores, debería ser un asunto que compita al presidente y al proceso político”, señala el recurso citado por EFE.
El plazo: La Administración presentó la apelación dentro del periodo legal de 14 días.
La solicitud también reactiva el calendario de casos de emergencia de la Corte Suprema durante su receso de verano.
El tribunal dice que Trump necesita al Congreso
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El tribunal de apelaciones adoptó una posición distinta y consideró que la decisión sobre la construcción de un gran salón de baile corresponde al Congreso.
“La decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso, y no es asunto de la autotutela del Ejecutivo”, escribió el tribunal.
Los jueces también dejaron una frase que resume el conflicto sobre los límites del poder presidencial: “cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva”.
La disputa: La Administración defiende la autoridad presidencial sobre el proyecto, mientras el fallo exige que exista autorización del Congreso antes de continuar.
Lo que está detenido: Las obras no pueden seguir bajo la decisión judicial mientras no se cumpla esa condición.
El Salón de Baile es una apuesta de Trump para su legado
La construcción se convirtió en uno de los proyectos más importantes impulsados por Trump durante este mandato y ya ha supuesto la demolición del ala este de la Casa Blanca.
El mandatario también ha presentado públicamente la obra como parte de su legado presidencial, según DW.
“El Salón de Baile es un regalo del presidente Trump y de grandes patriotas de los Estados Unidos de América”, escribió hace una semana en Truth Social.
El proyecto: Su construcción ha requerido derribar el ala este.
El rechazo: Asociaciones dedicadas a proteger el patrimonio estadounidense cuestionan que las obras comenzaran sin los estudios e informes previos que consideran necesarios.
La Corte Suprema tiene ahora la próxima decisión
La apelación de emergencia coloca el futuro inmediato del proyecto ante la Corte Suprema, que deberá decidir si permite que las obras continúen mientras se desarrolla la disputa.
El conflicto determinará, por ahora, si Trump puede avanzar con una de sus principales apuestas para transformar la Casa Blanca o si deberá esperar la intervención del Congreso.
Qué sigue: La Administración busca que la Corte Suprema levante el freno judicial y permita reanudar inmediatamente la construcción.