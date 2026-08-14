Amenaza de bomba activa operativo en escuela de Georgia
Publicado el14/08/2026 a las 14:57
- Amenaza activa operativo policial
- Investigan posible uso de IA
- Autoridades coordinan la investigación
Autoridades en Georgia investigan este viernes una amenaza de bomba reportada en Cherokee Bluff High School, en el condado de Hall.
El incidente presenta similitudes con otras amenazas recibidas durante la noche en escuelas del condado de Jackson.
Esos reportes provocaron la cancelación de las clases en todo un distrito escolar del estado, según Telemundo.
Por qué importa: Las autoridades mantienen activa la investigación y consideran que la serie de amenazas podría haber sido generada mediante inteligencia artificial.
Amenaza de bomba en Georgia activa operativo
Bomb threats disrupted students at 2 Metro Atlanta school districts https://t.co/awylgIoTLn pic.twitter.com/9j4TxuIong
— WSB-TV (@wsbtv) August 14, 2026
La Oficina del Alguacil del condado de Hall confirmó la presencia de sus agentes en Cherokee Bluff High School.
Como parte de la respuesta, las autoridades desplegaron perros policía entrenados específicamente para detectar explosivos.
“Agentes de la Oficina del Alguacil de Hall, incluidos perros policía (K9) entrenados en la detección de explosivos, se encuentran en el lugar”, indicó.
Las autoridades señalaron que la amenaza presenta características similares a las recibidas durante la noche en escuelas ubicadas en el condado de Jackson.
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Hasta el momento, las revisiones realizadas no han permitido localizar explosivos reales relacionados con los reportes.
“Hasta el momento no se han encontrado artefactos explosivos reales”, señalaron las autoridades durante la investigación.
Sin embargo, los agentes indicaron que cada amenaza será investigada como un incidente real mientras realizan las verificaciones correspondientes.
“Cualquier incidente reportado se tratará como verídico hasta que se demuestre lo contrario”, agregaron.
Amenazas similares afectaron escuelas del condado de Jackson
The Jackson County School System delayed the start of school Friday morning after receiving “computer-generated bomb threats» targeting its campuses overnight. https://t.co/4wIROnRRbC
— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) August 14, 2026
La investigación en Cherokee Bluff High School ocurre después de reportes similares registrados durante la noche en escuelas del condado de Jackson.
La situación tuvo consecuencias para la actividad escolar, debido a que las clases fueron canceladas en todo un distrito escolar de Georgia.
Las autoridades ahora intentan establecer si existe una relación entre las amenazas recibidas en diferentes escuelas.
Por el momento, la información proporcionada no establece quién estaría detrás de los reportes ni desde dónde fueron realizados.
Tampoco se ha confirmado el hallazgo de algún artefacto explosivo relacionado con los incidentes investigados.
Las autoridades continúan trabajando para determinar el origen de las amenazas y esclarecer cómo fueron generadas.
Investigadores analizan posible uso de inteligencia artificial
Una de las posibilidades que están considerando los investigadores es que la serie de amenazas haya sido generada mediante inteligencia artificial.
Las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre qué elementos llevaron a los investigadores a contemplar esa posibilidad.
La Oficina del Alguacil del condado de Hall mantiene comunicación con otras agencias mientras avanza la investigación.
Entre ellas se encuentran funcionarios estatales de GEMA y de la Oficina de Investigaciones de Georgia, conocida como GBI.
La coordinación continúa mientras los investigadores buscan determinar el origen de las amenazas recibidas contra las escuelas.
Hasta ahora, las autoridades mantienen las revisiones y continúan tratando cada reporte como una amenaza real hasta poder descartarlo.