Amenaza de bomba activa operativo en escuela de Georgia

Amenaza activa operativo policial

Investigan posible uso de IA

Autoridades coordinan la investigación

Autoridades en Georgia investigan este viernes una amenaza de bomba reportada en Cherokee Bluff High School, en el condado de Hall.

El incidente presenta similitudes con otras amenazas recibidas durante la noche en escuelas del condado de Jackson.

Esos reportes provocaron la cancelación de las clases en todo un distrito escolar del estado, según Telemundo.

Por qué importa: Las autoridades mantienen activa la investigación y consideran que la serie de amenazas podría haber sido generada mediante inteligencia artificial.

Amenaza de bomba en Georgia activa operativo

Bomb threats disrupted students at 2 Metro Atlanta school districts https://t.co/awylgIoTLn pic.twitter.com/9j4TxuIong — WSB-TV (@wsbtv) August 14, 2026

La Oficina del Alguacil del condado de Hall confirmó la presencia de sus agentes en Cherokee Bluff High School.

Como parte de la respuesta, las autoridades desplegaron perros policía entrenados específicamente para detectar explosivos.

“Agentes de la Oficina del Alguacil de Hall, incluidos perros policía (K9) entrenados en la detección de explosivos, se encuentran en el lugar”, indicó.

Las autoridades señalaron que la amenaza presenta características similares a las recibidas durante la noche en escuelas ubicadas en el condado de Jackson.

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Hasta el momento, las revisiones realizadas no han permitido localizar explosivos reales relacionados con los reportes.

“Hasta el momento no se han encontrado artefactos explosivos reales”, señalaron las autoridades durante la investigación.

Sin embargo, los agentes indicaron que cada amenaza será investigada como un incidente real mientras realizan las verificaciones correspondientes.

“Cualquier incidente reportado se tratará como verídico hasta que se demuestre lo contrario”, agregaron.