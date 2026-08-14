Aumenta dramáticamente la cantidad de niños pequeños bajo custodia de ICE: de menos de 3 a 25 al día

Bajada: Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, cientos de bebés y niños pequeños han pasado por instalaciones migratorias estando bajo custodia de ICE, mientras miles de menores han sido deportados de Estados Unidos.

El número de menores de 3 años bajo custodia de ICE en un día promedio pasó de menos de tres a alrededor de 25 durante la segunda administración de Donald Trump, según datos reportados por The Marshall Project. Al menos 500 bebés y niños pequeños han pasado por custodia migratoria desde el regreso del presidente.

Por qué importa: Los datos muestran cómo el endurecimiento migratorio está alcanzando también a menores de edad, incluidos niños que vivían con sus familias en comunidades estadounidenses.

Más bebés y niños pequeños pasan por custodia de ICE

El aumento no se limita a menores encontrados recientemente en la frontera. EdSource identificó un crecimiento de las detenciones realizadas dentro de California, donde niños fueron detenidos mientras vivían o estudiaban en el estado.

Su análisis de datos federales encontró 666 menores de California detenidos durante el segundo mandato de Trump. Más de 100 tenían 5 años o menos.

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El cambio: A nivel nacional, el promedio de niños detenidos pasó de 23 diarios durante el último año de Joe Biden a 219 durante el primer año del segundo mandato de Trump.

La duración también aumentó. EdSource encontró que la mediana de permanencia pasó de un día durante el gobierno de Biden a ocho bajo Trump.