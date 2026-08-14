Aumenta dramáticamente la cantidad de niños pequeños bajo custodia de ICE: de menos de 3 a 25 al día
Publicado el14/08/2026 a las 12:32
Bajada: Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, cientos de bebés y niños pequeños han pasado por instalaciones migratorias estando bajo custodia de ICE, mientras miles de menores han sido deportados de Estados Unidos.
El número de menores de 3 años bajo custodia de ICE en un día promedio pasó de menos de tres a alrededor de 25 durante la segunda administración de Donald Trump, según datos reportados por The Marshall Project. Al menos 500 bebés y niños pequeños han pasado por custodia migratoria desde el regreso del presidente.
- Por qué importa: Los datos muestran cómo el endurecimiento migratorio está alcanzando también a menores de edad, incluidos niños que vivían con sus familias en comunidades estadounidenses.
Más bebés y niños pequeños pasan por custodia de ICE
El aumento no se limita a menores encontrados recientemente en la frontera. EdSource identificó un crecimiento de las detenciones realizadas dentro de California, donde niños fueron detenidos mientras vivían o estudiaban en el estado.
Su análisis de datos federales encontró 666 menores de California detenidos durante el segundo mandato de Trump. Más de 100 tenían 5 años o menos.
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- El cambio: A nivel nacional, el promedio de niños detenidos pasó de 23 diarios durante el último año de Joe Biden a 219 durante el primer año del segundo mandato de Trump.
La duración también aumentó. EdSource encontró que la mediana de permanencia pasó de un día durante el gobierno de Biden a ocho bajo Trump.
En California, 61% de los menores detenidos fueron deportados
De los 666 niños de California identificados por EdSource, 408, equivalentes al 61%, fueron posteriormente deportados. Durante el periodo analizado bajo Biden, esa proporción fue del 8%.
El DHS rechazó que ICE esté buscando específicamente a menores y dijo a EdSource que los datos estaban siendo utilizados para promover una “narrativa falsa”.
- La posición oficial: El DHS sostiene que ICE no separa a las familias y que los padres pueden decidir si sus hijos son repatriados con ellos o entregados a una persona de confianza.
Especialistas citados por EdSource, en cambio, han advertido sobre las posibles consecuencias de mantener niños en instalaciones migratorias.
Más de 13,800 menores fueron deportados en 14 meses
La dimensión nacional es todavía mayor cuando se observan las deportaciones. Factchequeado encontró que ICE deportó al menos a 13,816 menores de 18 años entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026.
Más de 3,100 tenían entre 0 y 5 años, mientras que más de la mitad de todos los menores analizados tenían entre 6 y 12 años.
- Otro dato: 2,665 niños y adolescentes, alrededor del 19%, fueron enviados a un país distinto al de su ciudadanía registrada.
Casi todos, 13,742 de los 13,816 casos, aparecían clasificados por ICE bajo “otras infracciones migratorias”, una categoría que no equivale a una condena por un delito grave.
Detención, custodia y deportación no significan lo mismo
Las cifras no deben sumarse. Un menor puede aparecer en registros sobre detención o custodia y posteriormente también en datos sobre deportaciones.
- La diferencia: La custodia mide cuántos menores permanecen bajo control de ICE; la detención registra menores arrestados por autoridades migratorias; la deportación corresponde a quienes finalmente fueron expulsados del país.
En conjunto, los análisis de The Marshall Project, EdSource y Factchequeado permiten dimensionar cómo la ofensiva migratoria de Trump está alcanzando a menores de distintas edades, desde bebés que pasan por centros migratorios hasta adolescentes que terminan deportados.