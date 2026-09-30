Green card en octubre: USCIS abre una ventana clave, pero la fecha de prioridad decide quién puede avanzar

USCIS habilita tabla para presentar

México mantiene cortes diferentes

Fecha de prioridad será clave

Octubre de 2026 trae una actualización importante para inmigrantes que esperan solicitar el ajuste de estatus: USCIS permitirá utilizar la tabla “Dates for Filing” del Boletín de Visas para determinar quién puede presentar el formulario I-485 en categorías familiares y laborales.

La medida puede abrir una oportunidad para determinados solicitantes, pero la elegibilidad depende de dos elementos fundamentales: la categoría migratoria correspondiente y la fecha de prioridad asignada al caso.

En términos generales, cuando aparece una fecha específica en “Dates for Filing”, la fecha de prioridad del inmigrante debe ser anterior al corte publicado. Cuando aparece una “C”, la categoría está “Current” para efectos de esa tabla.

Esto tampoco equivale automáticamente a recibir la residencia permanente. La tabla utilizada para presentar documentos y las “Final Action Dates”, que determinan cuándo puede existir disponibilidad para la aprobación final, cumplen funciones diferentes dentro del proceso.

Green card por familia: México tiene fechas diferentes

Para F1, hijos solteros adultos de ciudadanos estadounidenses, “Dates for Filing” establece el 1 de febrero de 2020 para la mayoría de los países, mientras que México permanece en el 1 de diciembre de 2008.

La categoría F2A, correspondiente a cónyuges e hijos menores de residentes permanentes, aparece como “C” para todos los países en esta tabla de octubre, una de las referencias más relevantes del nuevo boletín.

En F2B, el corte mexicano es el 22 de marzo de 2011; para F3 se ubica en el 1 de diciembre de 2002 y para F4, destinada a hermanos de ciudadanos estadounidenses adultos, llega al 30 de abril de 2001.

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Las diferencias muestran por qué dos inmigrantes con peticiones familiares similares pueden enfrentar calendarios muy distintos: el país al que se carga el caso y la categoría de preferencia pueden modificar sustancialmente el tiempo de espera.