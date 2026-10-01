Dos hombres se refugian en un techo durante operativo migratorio en Oswego; vecinos se reúnen afuera

Operativo migratorio en Oswego: dos hombres se refugiaron en un techo y vecinos se reunieron afuera. Qué está confirmado sobre el caso.

Dos hombres permanecieron horas sobre techo

Decenas protestaron durante el operativo federal

Los hombres aparentemente lograron escapar después Operativo migratorio en Oswego. Dos hombres permanecieron durante unas siete horas en el techo de una vivienda en Oswego, ¿Cómo comenzó el operativo migratorio en Oswego? Burnout Bernard, Esq. thinks ICE agents owe him a Q&A in Oswego, New York. Then he starts yelling, slowing his speech, and over-enunciating like he’s so fried he can’t tell whether he’s talking to the agents or the illegal aliens on the roof. Listen, Bernard. The agents speak… pic.twitter.com/YPPfk0yM3U — Katie K USA (@KimKatieUSA) September 30, 2026 El alcalde de Oswego, Robert Corradino, explicó a medios locales que agentes de la Patrulla Fronteriza perseguían un vehículo por la ciudad. Durante el incidente, al menos una persona abandonó el automóvil y dos hombres terminaron sobre el techo de una casa ubicada en 261 E. Seventh Street. La Policía de Oswego señaló que posteriormente supo que el incidente estaba relacionado con autoridades federales que intentaban detener a varias personas mediante órdenes judiciales federales vigentes. Los detalles de esas órdenes no fueron divulgados. The Palladium-Times reportó que entre ocho y 10 agentes rodearon la vivienda. Mientras tanto, un grupo de manifestantes comenzó a concentrarse en el lugar para protestar contra la actuación de los agentes federales. Operativo migratorio en Oswego. Dos hombres permanecieron durante unas siete horas en el techo de una vivienda en Oswego, Nueva York, mientras agentes de la Patrulla Fronteriza intentaban detenerlos el miércoles 30 de septiembre. La situación atrajo a decenas de personas y terminó sin que los agentes federales arrestaran a los hombres en el lugar, según reportes de CNY Central y Syracuse.com. CNY Central informó que, cuando terminó el enfrentamiento, los dos hombres ya no pudieron ser localizados y aparentemente escaparon en vehículos que los esperaban. Syracuse.com reportó que los agentes federales se retiraron alrededor de las 7:30 p.m. y que, aproximadamente una hora después, los hombres lograron bajar del techo.El alcalde de Oswego, Robert Corradino, explicó a medios locales que agentes de la Patrulla Fronteriza perseguían un vehículo por la ciudad. Durante el incidente, al menos una persona abandonó el automóvil y dos hombres terminaron sobre el techo de una casa ubicada en 261 E. Seventh Street. La Policía de Oswego señaló que posteriormente supo que el incidente estaba relacionado con autoridades federales que intentaban detener a varias personas mediante órdenes judiciales federales vigentes. Los detalles de esas órdenes no fueron divulgados. The Palladium-Times reportó que entre ocho y 10 agentes rodearon la vivienda. Mientras tanto, un grupo de manifestantes comenzó a concentrarse en el lugar para protestar contra la actuación de los agentes federales.

Decenas de personas rodearon la vivienda This year we fought to prevent local law enforcement from helping the federal government carry out their deportation regime. Clearly there is more work to be done.https://t.co/aX9Rhc7FmE — Phara Souffrant Forrest (@phara4assembly) October 1, 2026 La multitud aumentó con el paso de las horas. Syracuse.com calculó que llegó a reunir a más de 70 personas, mientras CNY Central citó a la Policía de Oswego señalando que, en determinado momento, había más de 50. Los asistentes gritaron frases como “Show us the warrant” (“Muéstrennos la orden”) y “Let them go” (“Déjenlos ir”), según Syracuse.com. Algunos también intentaron lanzar botellas de agua a los hombres que permanecían sobre el techo. En otro momento, policías y bomberos locales llevaron una escalera para que los agentes federales pudieran acceder al inmueble. Syracuse.com informó que uno de los hombres derribó la escalera, provocando la reacción de la multitud. La multitud aumentó con el paso de las horas. Syracuse.com calculó que llegó a reunir a más de 70 personas, mientras CNY Central citó a la Policía de Oswego señalando que, en determinado momento, había más de 50. Los asistentes gritaron frases como “Show us the warrant” (“Muéstrennos la orden”) y “Let them go” (“Déjenlos ir”), según Syracuse.com. Algunos también intentaron lanzar botellas de agua a los hombres que permanecían sobre el techo. En otro momento, policías y bomberos locales llevaron una escalera para que los agentes federales pudieran acceder al inmueble. Syracuse.com informó que uno de los hombres derribó la escalera, provocando la reacción de la multitud.

Escuela cercana activó medidas de seguridad Meet @USMCAngryVeteran, aka Burnout Boomer Bernard, the loudmouth from the Oswego video. Real name Matt Gordon. He claims he is an Oswego Marine Corps combat veteran who says he did Iraq and Afghanistan, then medically retired around 2011. Now he’s an anti-ICE Rabid Responder… https://t.co/RrtW5kCvF9 pic.twitter.com/inck4d8MXB — Katie K USA (@KimKatieUSA) September 30, 2026 La proximidad del operativo a Charles E. Riley Elementary School provocó que el plantel fuera colocado temporalmente bajo un “lockout” como medida preventiva. El incidente ocurrió cerca del horario de salida de los estudiantes. El superintendente Raymond Kilmer III explicó que se aplicaron procedimientos reforzados para la salida. Los estudiantes que caminaban a casa fueron entregados individualmente a un adulto y se tomaron precauciones adicionales para quienes utilizaban autobuses. Corradino enfatizó que la policía municipal no participaba en la operación migratoria. “We are not assisting Border Patrol in any way”, declaró a The Palladium-Times, aunque posteriormente autoridades locales sí proporcionaron una escalera a petición de los agentes. La proximidad del operativo a Charles E. Riley Elementary School provocó que el plantel fuera colocado temporalmente bajo un “lockout” como medida preventiva. El incidente ocurrió cerca del horario de salida de los estudiantes. El superintendente Raymond Kilmer III explicó que se aplicaron procedimientos reforzados para la salida. Los estudiantes que caminaban a casa fueron entregados individualmente a un adulto y se tomaron precauciones adicionales para quienes utilizaban autobuses. Corradino enfatizó que la policía municipal no participaba en la operación migratoria. “We are not assisting Border Patrol in any way”, declaró a The Palladium-Times, aunque posteriormente autoridades locales sí proporcionaron una escalera a petición de los agentes.