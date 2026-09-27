DHS desmiente freno a ICE: inmigrantes sin antecedentes siguen expuestos a arrestos
Publicado el27/09/2026 a las 13:18
- ICE mantiene sus arrestos
- DHS niega cambio migratorio
- Siguen arrestos sin antecedentes
- Por qué importa: No existe nueva exención.
- El dato: ICE mantiene los arrestos.
- El proceso: Priorizan casos más graves.
- Qué pueden hacer: Verificar información oficial.
ICE mantiene arrestos de inmigrantes sin antecedentes
La controversia comenzó después de que circularan versiones sobre una supuesta modificación de las instrucciones enviadas a agentes migratorios en distintas regiones. Esos reportes indicaban que ICE concentraría temporalmente sus arrestos en inmigrantes con antecedentes criminales o procesos penales pendientes. La supuesta directriz también habría limitado los llamados arrestos “colaterales”, cuando agentes encuentran a otros inmigrantes durante una operación dirigida contra otra persona. Sin embargo, DHS rechazó que existiera un cambio formal y sostuvo que la estrategia nacional de aplicación de las leyes migratorias continúa vigente.
El Departamento de Seguridad Nacional negó este domingo que ICE haya ordenado a sus agentes suspender los arrestos de inmigrantes indocumentados que no tengan antecedentes penales. https://t.co/ywBdf2LweW— N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 27, 2026
Una guía verbal provocó confusión dentro de ICE
El periodista Bill Melugin reportó que habló directamente con Trump y con nueve fuentes vinculadas a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional. Según esas fuentes, sí circuló una guía verbal que pedía a las oficinas priorizar primero los casos considerados de mayor gravedad.
🇺🇸‼️ | El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tildó de falso el reporte de The Daily Wire sobre la suspensión de arrestos a inmigrantes ilegales sin antecedentes. El organismo ratificó que “cualquier persona en situación ilegal será arrestada y deportada”, anunciando un… pic.twitter.com/7I4VVuNktx— UHN Plus (@UHN_Plus) September 27, 2026
TE PUEDE INTERESAR: Mujer amenazó con llamar a ICE a vendedores de tacos y el video terminó golpeando su propio negocioAlgunos agentes interpretaron inicialmente esa instrucción como una modificación considerable de las operaciones, provocando sorpresa y frustración dentro de la agencia, según Fox News. Posteriormente, las fuentes describieron lo ocurrido como una “falta de comunicación” relacionada con la priorización, no como una modificación oficial de la política migratoria.
Trump confirma que continuarán los arrestos colaterales
Una nueva orientación fue enviada a oficinas de ICE para reiterar que las reglas generales de aplicación migratoria permanecían sin cambios, según el reporte. Trump también confirmó que los agentes pueden continuar deteniendo a inmigrantes sin antecedentes criminales adicionales cuando sean encontrados durante operaciones migratorias. Eso incluye los denominados arrestos colaterales, donde una persona puede ser detenida aunque inicialmente no fuera el objetivo específico de la operación de ICE. Para las familias inmigrantes, la conclusión práctica es que priorizar personas con antecedentes no equivale a suspender las acciones contra otros individuos sujetos a deportación.
🚨 BREAKING OVERNIGHT: President Trump and DHS confirm reports that ICE is stopping arrests of "non-criminal" illegal aliens are FALSE There was ANOTHER guidance dispatched to ICE confirming that non-criminals and collateral arrests will continue, per @BillMelugin_ Good, mass… pic.twitter.com/vMLze5e8MC— Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 27, 2026