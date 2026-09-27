DHS desmiente freno a ICE: inmigrantes sin antecedentes siguen expuestos a arrestos

El Departamento de Seguridad Nacional negó este domingo que ICE haya ordenado a sus agentes suspender los arrestos de inmigrantes indocumentados que no tengan antecedentes penales. https://t.co/ywBdf2LweW

Una guía verbal provocó confusión dentro de ICE

🇺🇸‼️ | El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tildó de falso el reporte de The Daily Wire sobre la suspensión de arrestos a inmigrantes ilegales sin antecedentes. El organismo ratificó que “cualquier persona en situación ilegal será arrestada y deportada”, anunciando un… pic.twitter.com/7I4VVuNktx — UHN Plus (@UHN_Plus) September 27, 2026

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El periodista Bill Melugin reportó que habló directamente con Trump y con nueve fuentes vinculadas a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional. Según esas fuentes, sí circuló una guía verbal que pedía a las oficinas priorizar primero los casos considerados de mayor gravedad.Algunos agentes interpretaron inicialmente esa instrucción como una modificación considerable de las operaciones, provocando sorpresa y frustración dentro de la agencia, según Fox News. Posteriormente, las fuentes describieron lo ocurrido como una “falta de comunicación” relacionada con la priorización, no como una modificación oficial de la política migratoria.