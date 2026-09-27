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DHS desmiente freno a ICE: inmigrantes sin antecedentes siguen expuestos a arrestos
DHS niega cambios en la política de ICE y confirma que inmigrantes sin antecedentes criminales todavía pueden ser arrestados.
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ICE mantiene arrestos de inmigrantes sin antecedentes
Foto ICE.GOV

Publicado el27/09/2026 a las 13:18

  • ICE mantiene sus arrestos
  • DHS niega cambio migratorio
  • Siguen arrestos sin antecedentes
El gobierno de Donald Trump negó que ICE haya recibido una orden para dejar de arrestar a inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales. La aclaración llegó tras reportes que apuntaban a una instrucción temporal para concentrar recursos en personas con condenas o cargos pendientes. El punto central es importante: priorizar determinados casos no significa que otros inmigrantes hayan quedado protegidos frente a posibles arrestos. Trump confirmó a Fox News que ICE puede continuar arrestando y deportando a personas que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos.
  • Por qué importa: No existe nueva exención.
  • El dato: ICE mantiene los arrestos.
  • El proceso: Priorizan casos más graves.
  • Qué pueden hacer: Verificar información oficial.

ICE mantiene arrestos de inmigrantes sin antecedentes

La controversia comenzó después de que circularan versiones sobre una supuesta modificación de las instrucciones enviadas a agentes migratorios en distintas regiones. Esos reportes indicaban que ICE concentraría temporalmente sus arrestos en inmigrantes con antecedentes criminales o procesos penales pendientes. La supuesta directriz también habría limitado los llamados arrestos “colaterales”, cuando agentes encuentran a otros inmigrantes durante una operación dirigida contra otra persona. Sin embargo, DHS rechazó que existiera un cambio formal y sostuvo que la estrategia nacional de aplicación de las leyes migratorias continúa vigente.

Una guía verbal provocó confusión dentro de ICE

El periodista Bill Melugin reportó que habló directamente con Trump y con nueve fuentes vinculadas a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional. Según esas fuentes, sí circuló una guía verbal que pedía a las oficinas priorizar primero los casos considerados de mayor gravedad.
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Algunos agentes interpretaron inicialmente esa instrucción como una modificación considerable de las operaciones, provocando sorpresa y frustración dentro de la agencia, según Fox News. Posteriormente, las fuentes describieron lo ocurrido como una “falta de comunicación” relacionada con la priorización, no como una modificación oficial de la política migratoria.

Trump confirma que continuarán los arrestos colaterales

Una nueva orientación fue enviada a oficinas de ICE para reiterar que las reglas generales de aplicación migratoria permanecían sin cambios, según el reporte. Trump también confirmó que los agentes pueden continuar deteniendo a inmigrantes sin antecedentes criminales adicionales cuando sean encontrados durante operaciones migratorias. Eso incluye los denominados arrestos colaterales, donde una persona puede ser detenida aunque inicialmente no fuera el objetivo específico de la operación de ICE. Para las familias inmigrantes, la conclusión práctica es que priorizar personas con antecedentes no equivale a suspender las acciones contra otros individuos sujetos a deportación.

¿Qué significa la aclaración de DHS para los inmigrantes?

La diferencia entre una prioridad operativa y una exención migratoria resulta fundamental para entender la controversia surgida alrededor de las instrucciones internas. ICE puede concentrar recursos inicialmente en determinados perfiles sin que eso necesariamente impida detener a otras personas encontradas durante sus operaciones. Por ello, los inmigrantes no deberían interpretar los reportes iniciales como una suspensión general de arrestos para quienes carecen de antecedentes criminales. Cada situación migratoria es diferente; ante dudas sobre un caso concreto, conviene consultar información oficial o buscar orientación de un abogado de inmigración acreditado. Fuentes: Univision, Fox News.
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