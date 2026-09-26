Mujer amenazó con llamar a ICE a vendedores de tacos y el video terminó golpeando su propio negocio
Publicado el26/09/2026 a las 17:57
- Amenazó con llamar a ICE
- Video desató polémica nacional
- Su negocio recibió críticas
Una discusión frente a un puesto de tacos en California terminó convertida en una controversia nacional después de que una mujer amenazara con llamar a ICE.
Francesca Ortega fue grabada confrontando a vendedores en Stevenson Ranch, cerca de Santa Clarita, mientras lanzaba insultos y mencionaba al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El video se propagó rápidamente por redes sociales y generó una fuerte reacción contra Ortega, propietaria de un negocio de limpieza en la zona.
La controversia también provocó una discusión más amplia sobre el uso de la situación migratoria como amenaza durante conflictos cotidianos entre residentes y vendedores.
Mujer amenaza con llamar a ICE y el video golpea su negocio
🇺🇸 VENDER TACOS, UN RIESGO EN CALIFORNIA.
Una mujer confrontó a taqueros que vendían en las calles y amenazó con llamar a ICE. Su reclamo: que los vendedores afectan a los negocios establecidos que pagan renta por sus locales. pic.twitter.com/3PnbzaIMhN
— ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 26, 2026
Según Ortega, el enfrentamiento comenzó después de que una persona relacionada con el puesto fotografiara la placa de su automóvil. Esa explicación corresponde a su versión.
La grabación muestra que también cuestionó la presencia del puesto y sostuvo que perjudicaba a otros comercios de la zona.
Ortega afirmó posteriormente que no pretendía hacer daño y atribuyó sus palabras al enojo del momento durante la confrontación.
La reacción, sin embargo, no terminó en el lugar: el video comenzó a circular masivamente y trasladó el conflicto desde una calle de California hasta internet.
Negocio de Francesca Ortega recibe impacto tras video viral
🗣️ «Voy a llamar a ICE»
🔴 Una mujer amenazó a vendedores ambulantes tras señalar que su presencia afecta a las personas que tienen negocios formales que pagan renta. pic.twitter.com/arM6Xvc2Tv
— El Universal (@El_Universal_Mx) September 25, 2026
Ortega aseguró que Excellence Cleaning Pros, su empresa de limpieza, comenzó a recibir numerosas reseñas negativas y mensajes tras difundirse las imágenes.
La mujer dijo a FOX 11 que había trabajado durante una década para desarrollar su compañía y sostuvo que la reacción digital perjudicó su sustento.
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Pero la controversia dio otro giro cuando Ricardo Morales, quien había enviado un mensaje crítico a Ortega, comenzó a recibir llamadas y textos de desconocidos.
Ortega confirmó a FOX 11 que cambió temporalmente el teléfono mostrado en la ficha de Google de su negocio y colocó el número de Morales.
Polémica por ICE genera consecuencias fuera de las redes
Morales aseguró que las llamadas comenzaron aproximadamente 40 minutos después de enviar su crítica y posteriormente continuaron llegando desde distintas partes de Estados Unidos.
Ortega explicó que sustituyó su teléfono porque estaba recibiendo llamadas de acoso y buscaba detenerlas, según declaró al medio local.
La controversia muestra cómo un enfrentamiento grabado con un teléfono puede transformarse rápidamente en una disputa digital con consecuencias para personas ajenas al incidente inicial.
Además, la repercusión convirtió una discusión local en un debate público sobre inmigración, vendedores ambulantes, comportamiento en redes y consecuencias para pequeños negocios.
Comunidad reacciona al polémico video de California
Mientras Ortega enfrentaba críticas, residentes expresaron públicamente su rechazo a la amenaza migratoria y algunos acudieron a respaldar a los vendedores involucrados.
Medios locales también documentaron que la polémica continuó varios días después del incidente, mientras Ortega intentaba explicar públicamente su comportamiento.
El caso deja dos controversias paralelas: la conducta captada en el video y la posterior reacción digital que Ortega afirma que dañó el negocio construido durante años.
Lo comprobado es que una discusión frente a un puesto de tacos trascendió rápidamente a Stevenson Ranch y produjo consecuencias que ninguna de las partes controló.
Fuentes: ABC Noticias, El Universal.