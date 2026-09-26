Mujer amenazó con llamar a ICE a vendedores de tacos y el video terminó golpeando su propio negocio

Amenazó con llamar a ICE

Video desató polémica nacional

Su negocio recibió críticas

Una discusión frente a un puesto de tacos en California terminó convertida en una controversia nacional después de que una mujer amenazara con llamar a ICE.

Francesca Ortega fue grabada confrontando a vendedores en Stevenson Ranch, cerca de Santa Clarita, mientras lanzaba insultos y mencionaba al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El video se propagó rápidamente por redes sociales y generó una fuerte reacción contra Ortega, propietaria de un negocio de limpieza en la zona.

La controversia también provocó una discusión más amplia sobre el uso de la situación migratoria como amenaza durante conflictos cotidianos entre residentes y vendedores.

Mujer amenaza con llamar a ICE y el video golpea su negocio

🇺🇸 VENDER TACOS, UN RIESGO EN CALIFORNIA.

Una mujer confrontó a taqueros que vendían en las calles y amenazó con llamar a ICE. Su reclamo: que los vendedores afectan a los negocios establecidos que pagan renta por sus locales. pic.twitter.com/3PnbzaIMhN — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 26, 2026

Según Ortega, el enfrentamiento comenzó después de que una persona relacionada con el puesto fotografiara la placa de su automóvil. Esa explicación corresponde a su versión.

La grabación muestra que también cuestionó la presencia del puesto y sostuvo que perjudicaba a otros comercios de la zona.

Ortega afirmó posteriormente que no pretendía hacer daño y atribuyó sus palabras al enojo del momento durante la confrontación.

La reacción, sin embargo, no terminó en el lugar: el video comenzó a circular masivamente y trasladó el conflicto desde una calle de California hasta internet.